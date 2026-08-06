北美聯賽盃｜美斯領國際邁亞密贏波　累入14球成賽事歷史神射手

【足球】阿根廷球王美斯（Lionel Messi）再次展現統治級表現，他在香港時間星期四（8月6日）舉行的新一屆北美聯賽盃小組賽首輪角逐中，不僅帶領國際邁亞密主場以4：2擊敗墨西哥勁旅聖路易斯體育會（Atletico San Luis），更以14個總進球獨佔這項賽事歷史射手榜榜首。



作為2023年幫助國際邁亞密奪得這項賽事冠軍的核心功臣，美斯在這項涵蓋美國職業足球大聯盟（MLS）與墨西哥聯賽（Liga MX）球隊的跨國大賽中，持續刷新個人紀錄。

美斯在比賽中射球。（Reuters）

北美聯賽盃國際邁亞密4：2擊敗墨西哥勁旅聖路易斯體育會

本場比賽在邁亞密主場打響。開場僅四分鐘，客隊聖路易斯體育會便由大衛洛迪古斯（David Rodríguez）閃電破門，先聲奪人。不過邁亞密迅速穩住陣腳，第11分鐘，美斯挺身而出攻入扳平一球，為球隊吹響反攻號角。

第26分鐘，委內瑞拉中場堤拿斯高施高維亞（Telasco Segovia）錦上添花，幫助邁亞密以2：1反超比分。

在上半場臨近結束時，美斯再度展現精湛腳法破門得分，完成個人本場比賽的第二個進球。隨後的上半場補時階段，巴西后衛米卡爾施華（Micael）再下一城，將領先優勢擴大至4：1。

換邊再戰，聖路易斯體育會雖由拉法洛蘭迪（Rafa Llorente）扳回一球，但已無力迴天，最終國際邁亞密以4：2鎖定勝局，斬獲小組賽開門紅。

在同日進行的其他小組賽中，FC達拉斯以2：0戰勝克雷塔羅；利昂則作客以1：0小勝拿舒維爾。國際邁亞密的下一場北美聯賽盃小組賽對陣另一支墨西哥球隊蒙特雷，將於香港時間周日（8月9日）上午8時開賽。

國際邁亞密（Inter Miami）主場以4：2擊敗墨西哥勁旅聖路易斯體育會（Atletico San Luis）。（Reuters）

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】