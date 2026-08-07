足球轉會｜沙拿簽特拉布宗兩年　加歷查：土耳其聯賽水平太低

埃及球星沙拿（Mohamed Salah）早前宣布離開效力9年的利物浦後，未公布下一站，直至世界盃結束，34歲的沙拿將轉戰土耳其，加盟特拉布宗，土耳其交易所的通告更揭露沙拿的薪酬。



沙拿離開效力9年的利物浦。（Getty Images）

沙拿在上季尾與利物浦結束9年的合作關係，盛傳沙特阿拉伯﹑美國等地球隊有意羅致這名埃及球星。沙拿代表埃及戰畢世界盃後，終公布下個目的地，將在土耳其揭開生涯新一章，加盟特拉布宗，與門將奧拿拿做隊友。

沙拿轉戰土耳其，當他抵達當地時，逾2萬球迷在機場迎接，場面熱鬧，見慣世面的沙拿都喜出望外，「十分高興見到如此熱鬧的場面，我從未想過獲得大家熱烈的歡迎，這感覺非筆墨形容，太不可思議了。」

沙拿早前抵達土耳其，獲熱烈歡迎。（路透社）

特拉布宗球迷熱烈歡迎沙拿。（路透社）

沙拿正式簽約特拉布宗後，穿上10號球衣，在主場與球迷們見面，向在場超過4萬名球迷鼓掌致意，場內煙火四起，沙拿更拍照留念。「我是為了勝利而到來，我希望為球會贏冠軍，你們的愛我全都收到了。」

沙拿與特拉布宗簽下一紙兩年合約，土耳其交易所通告揭露這名埃及球星的豐厚薪酬，每季獲得1450萬英鎊，而沙拿為球會帶來的額外收益，其中兩成分紅予沙拿。

沙拿。（路透社）

（路透社）

沙拿投土耳其 加歷查感意外

由利物浦到特拉布宗，利物浦名宿加歷查對沙拿的決定感意外，「感覺上他（沙拿）仍有能力，若加盟意甲的AC米蘭或祖雲達斯更合理....」加歷查指他高昂薪金或令意甲球會卻步，但他認為土耳其聯賽水平遠低於五大聯賽，「我沒想過他加盟土耳其聯賽，畢竟水平太低，他的能力太超班，但他仍然在歐洲效力吧。」