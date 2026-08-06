英超｜紐卡素連失主將陷重建　亞冠盃冠軍教頭查斯素接掌救亡

【足球】在前任主帥艾迪賀維（Eddie Howe）離職後，英超球會「喜鵲」紐卡素在香港時間星期四（8月6日）凌晨，正式任命38歲的德國名帥查斯素（Matthias Jaissle）為球隊新任主教練。後者目前已前往西班牙拉曼加的季前訓練營，正式接過「喜鵲」教鞭。



查斯素此前執教吉達艾阿里（Al-Ahli），並率隊連續兩次奪得亞冠聯賽（AFC Champions League）冠軍。

吉達艾阿里奪得亞冠精英盃冠軍。（Getty Images）

他在聲明中說：

能成為紐卡素的主教練是一項極高的榮譽。這是歐洲足壇最偉大的球會之一，擁有獨特的歷史與激情滿滿的球迷。當紐卡素向你拋出橄欖枝時，你無法拒絕。

原主帥艾迪賀維在執教近五年後在香港時間上星期六（1日）離職。雖然他曾帶隊奪得2025年英格蘭聯賽盃冠軍，打破球會長達70年的本土冠軍荒，並兩次率隊踢進歐聯，但上賽季「喜鵲」僅名列英超第12，表現不盡如人意。

賀維為紐卡素帶來70年來首個本土錦標——2024/25球季贏得聯賽盃。（Getty Images）

主力流失 喜鵲陷入動盪

查斯素接過的是一個正處於動盪期的攤子。繼去年瑞典前鋒伊沙克（Alexander Isak）以天價轉會利物浦後，球隊在這個休賽期又相繼失去安東尼哥頓（Anthony Gordon）與東拿利（Sandro Tonali）兩名關鍵球員，就連隊長古馬雷斯（Bruno Guimarães）也據傳已和阿仙奴達成轉會協議。再加上季前熱身賽1：4慘敗給英冠球隊布里斯托城，紐卡素重建可謂任重而道遠。

鑑於紐卡素與吉達艾阿里同屬沙特公共投資基金（PIF）旗下的球會，查斯素被寄予厚望。這名年輕少帥以高壓逼搶、快速攻防轉換以及知人善用而見稱，此前曾帶領奧地利球隊薩爾斯堡紅牛奪得雙冠。

紐卡素高層希望查斯素的現代足球理念能帶領球隊走出低谷。他的英超領軍首戰將於本港時間8月23日晚上演，屆時紐卡素將在主場迎戰強敵利物浦。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】