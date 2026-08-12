賽馬會續派獎金表揚香港運動員　名古屋亞運個人金牌可獲100萬

香港運動員近年屢獲佳績，香港賽馬會透過「優秀運動員獎勵計劃」，派發逾9400萬獎金表揚港將。賽馬會續與香港體育學院合作，繼續支持香港運動員在未來的奧運會、亞運會等大賽爭取佳績。

距離名古屋亞運不足40日，賽馬會公布獎金詳情，與上屆杭州亞運相同，個人金牌獲100萬港元；團體奪金則獲200萬港元。



賽馬會優秀運動員獎勵計劃新周期啟動禮今日舉行。（趙子晉攝）

「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」今日（12日）在香港體育學院舉行新周期啟動禮，賽馬會上個周期從2023年起，向巴黎奧運、杭州亞運、世界大學生運動會、全運會等大型運動會獲獎的運動員，派發逾9460萬港元的獎金。

香港賽馬會頒發逾1700萬獎金，表揚香港運動員在巴黎奧運獲佳績。（資料圖片／趙子晉攝）

賽馬會執行總監譚志源致辭時表示，指馬會董事局相當支持本地運動員，而計劃獎金沒設上限，笑言希望累積獎金破億。

名古屋亞運的獎金與上屆杭州相同，個人金牌獲100萬港元，銀牌及銅牌則分別獲50萬及25萬；團體方面，金牌奪得200萬，銀、銅牌則獲得100萬及50萬。

賽馬會執行總監譚志源指獎金無上限。（趙子晉攝）

何詩蓓獲逾750萬獎金 寄語新一代成功之道

游泳代表何詩蓓、武術的許得恩及殘疾人乒乓球的彭穎加在台上分享。何詩蓓在巴黎奧運、杭州亞運及全運會屢獲獎牌，單計個人項目，Siobhan獨取755萬港元獎金。

何詩蓓於巴黎奧運奪兩面銅牌。（路透社）

名古屋亞運臨近，何詩蓓積極備戰，力爭再獲佳績，她分享進步之道，泳池內時常與教練檢視訓練成果，不斷改進細微位置，泳池外與營養師、心理學家等團隊緊密溝通，在身、心靈平衡下推動自己。

在場不少港隊的年輕運動員，何詩蓓寄語新一代，成績以外，也要專注過程，「成績當然重要，但不能太過注重結果，而是專注過程、享受過程，若有需要時，必須找身邊人幫忙，因為大家都願意幫忙。」

何詩蓓獲獎無數，共獲逾750萬獎金。（趙子晉攝）

許得恩更老練更享受 三戰亞運仍是未知數

上屆杭州亞運在男子太極全能摘銀的許得恩，武術港隊仍未公布名單，許得恩未知會否三戰亞運，他看得淡然：「有的話就很開心，沒有的話也不要緊，自己都盡了力。」

29歲的許得恩笑言已踏入老將之年，比賽打一次少一次，心態反而更放得開，「以前比賽那團火燒得很勁，如今年紀大了、老練一點，反而更會享受比賽，落場時比以前更開心。」若然入選亞運名單，許得恩心態不變，更夠膽嘗試新事物，裁判的評分標準反而放得更輕，最重要自己玩得開心，好好享受。