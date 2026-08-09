世界U20田徑錦標賽港隊刷新3項青年港績　郭俊廷、古綽峰再創突破

香港田徑代表隊早前出發到美國參加一連4天的世界U20田徑錦標賽，港隊派出10位運動員參賽，兩位狀態正勇的短跑男將郭俊廷、古綽峰，分別刷新100米、200米青年港績，晉身準決賽，可惜無緣獎牌。

賽事尾聲二人聯同梁靖恆、張俊然出戰男子4x100米接力初賽，以39.66秒，打破另一項香港青年U20紀錄。



香港田徑代表隊到美國參加世界U20田徑錦標賽。（中國香港田徑總會）

郭俊廷3個月內第二度打破男子100米青年港績

港隊派出10位運動員參加今屆U20田徑世錦賽，郭俊廷、陳一樂參加男子100米，古綽峰、梁靖恆出戰男子200米，4人亦會聯同張俊然組隊戰4x100米男子接力。梁偉鈞、吳宇橋參加男子110米跨欄，鍾朗晞出戰男子400米跨欄，邱蒨庭參加女子200米，鄺施愛戰女子標槍。

首日賽事率先上演備受注目的男子100米初賽，今年5月亞洲U20田徑錦標賽在香港啟德青年運動場上演，當時郭俊廷、陳一樂先後在準決賽打破10.37秒的U20香港紀錄，郭俊廷之後在決賽以10.35秒摘銀。時隔3個月，兩人雙雙出戰U20世錦賽，郭俊廷再創佳績，初賽以10.29秒再次打破香港青年紀錄，在第4小組與加拿大選手並列次名晉級準決賽。

陳一樂在初賽第3組以10.45秒獲小組第4名，無緣晉級，總成績列第30名。郭俊廷隨後在準決賽以10. 36秒列小組第7名，以總成績第14名完成賽事。

郭俊廷今年5月在啟德主場勇奪亞洲U20田徑錦標賽男子100米銀牌。（梁鵬威攝）

古綽峰再有突破 男子200米創香港青年紀錄晉準決賽

去年4月在沙特阿拉伯舉行的田徑亞洲少年錦標賽，古綽峰在男子200米賽事以20.95秒打破香港U18紀錄奪金，時隔一年再有突破。他在賽事第3日出戰男子200米初賽，在初賽第7小組跑出20.86秒，以小組第3名成績晉身準決賽，同時打破香港青年紀錄。

另一港將梁靖恆則在初賽第1組以21.13秒得小組第5名，未能晉級，總成績列第26名。古綽峰隨後在準決賽第1組成績21.23秒，無緣決賽。

古綽峰去年在田徑少年亞錦賽打破香港男子U18紀錄200米奪金。（中國香港田徑總會）

男子4X100接力初賽 創港隊今屆第三項U20紀錄

美國時間8月8日郭俊廷、古綽峰與梁靖恆和張俊然出戰男子4x100米接力，在初賽第1組以39.66秒，打破香港青年U20紀錄。

可惜港隊位列小組第三，無緣以分組頭兩名的「大Q」直接晉級，給予成績最快非小組頭兩名隊伍的決賽餘下最後一席（又稱「細q」），又被比利時隊以39.45秒奪去，港隊無緣決賽，在總成績位列第10。

其他項目方面，鍾朗晞在男子400米欄初賽以53.78秒列小組第8名，總排第52位完賽；鄺施愛在女子標槍資格賽以48.39米列小組第10名，總成績第17名完賽；女子200米邱蒨庭 以24.40秒列小組第8，總成績第60名完賽。

梁偉鈞在男子110米欄以14.18秒列小組第6，吳宇橋以14.56秒列小組第8，均無緣晉級，總成績分別排第47及第51名。