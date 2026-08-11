WTT瑞典大滿貫｜香港17歲新星續過關　蘇籽童「光蛋局」贈肖瑤茜

WTT瑞典大滿貫，17歲的香港乒乓新星蘇籽童在外圍賽順利連過三關，打入主賽圈，64強對手是來自西班牙的華裔肖瑤茜。

小妮子面對強敵並未怯場，僅花不足21分鐘便直落3局擊敗對手，最後一局更贈對手一個「光蛋局」。



WTT瑞典大滿貫｜香港17歲新星蘇籽童蠡續過關，擊敗西班牙代表肖瑤茜。（WTT）

蘇籽童僅花不足21分鐘解決對手 第3局請肖瑤茜「食蛋」

女單世界排名79的蘇籽童，在這項大滿貫賽事需要打外圍賽。首輪反勝土耳其的Sibel Altinkaya，然後再挫澳洲小將Constantina Psihogios，最後一輪對中華台北的黃愉偼，蘇籽童以11：9﹑12：10連取兩局，即使之後被黃愉偼追成平手，決勝局亦先落後，，蘇籽童後段打出一段5：0的攻勢，險勝對手過關，勇闖主賽圈。

蘇籽童首圈對手為西班牙出生的華裔球手肖瑤茜，這個32歲球手女單世界排名53，臨場經驗亦遠較年輕港將豐富，不過潛力無限的蘇籽童以11：8順利先贏首局，次局雙方爭持激烈下港將再贏13：11，第3局蘇籽童愈打愈順，以11：0給肖瑤茜一個「光蛋局」，全場只花20分鐘50秒便完成比賽。

西班牙代表肖瑤茜。

港隊單打唯一晉身次圈球手

由於「大師姐」杜凱琹首圈1：3負日本球手木原美悠，而黃鎮廷亦在男單首圈以0：3不敵世界排名第14位的戶上隼輔，蘇籽童成為香港隊單打唯一晉身32強的球手。蘇籽童的次圈對手，會是6號種子早田希娜對華裔法國球手袁嘉楠的勝方。

父母皆來自遼寧，蘇籽童雖在香港出生，但小時候在山東接受乒乓訓練，因此普通話遠較廣東話流利。在內地打好乒乓球根基，4年前回港，15歲成為港隊一分子，去年在WTT青少年賽嶄露頭角，曾揚威韓國江陵，個人獨取U17及U19兩項女單冠軍，今年4月更入圍港隊出戰世錦賽的名單，當時她便曾說過：「我在香港出生，希望未來為港隊爭取更多成績及榮譽。」籽童以今年9月的名古屋亞運為目標，希望有機會再披港隊戰衣參賽。