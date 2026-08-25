名古屋亞運會2026跆拳道｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績

愛知．名古屋亞運2026的跆拳道項目將於10月1日至10月3日舉行，本文詳列香港跆拳道隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。



名古屋亞運2026跆拳道｜比賽日期

比賽日期：2026年10月1日至10月3日

比賽地點：豐橋體育館

比賽項目：

【品勢】男子組、女子組

【搏擊．男子】58公斤以下級、68公斤以下級、80公斤以下級、80公斤以上級

【搏擊．女子】49公斤以下級、57公斤以下級、67公斤以下級、58公斤以上級

【虛擬跆拳道】混合個人

金牌數目：11

名古屋亞運2026跆拳道｜香港跆拳道隊名單

香港跆拳道隊出戰名古屋亞運的名單，中國香港跆拳道總會早前公布，名單待港協暨奧委會最終落實。

名古屋亞運2026跆拳道｜香港跆拳道隊名單（男子組）

名古屋亞運2026跆拳道｜香港跆拳道隊名單（男子組） 項目 運動員 品勢 呂靖楠 搏擊68公斤以下級 盧蔚豐

名古屋亞運2026跆拳道｜香港跆拳道隊名單（女子組）

名古屋亞運2026跆拳道｜香港跆拳道隊名單（女子組） 項目 運動員 品勢 李子晴 搏擊49公斤以下級 林小慧 搏擊67公斤以下級 何嘉雯 搏擊67公斤以上級 張可欣 虛擬跆拳道 林小慧

名古屋亞運會2026跆拳道｜香港跆拳道隊李子晴（左起）、呂靖楠、林小慧、盧蔚豐、張可欣、何嘉雯。（梁鵬威攝）

名古屋亞運2026跆拳道｜香港跆拳道隊賽程

以下為香港跆拳道隊初步賽程，將隨官方進一步公布，以及香港運動員晉級形勢而持續更新。

名古屋亞運2026跆拳道｜香港跆拳道隊賽程（10月1日）

名古屋亞運2026跆拳道｜港隊賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 10月1日 上午8:00 男子品勢 呂靖楠 女子品勢 李子晴

名古屋亞運2026跆拳道｜香港跆拳道隊賽程（10月2日）

名古屋亞運2026跆拳道｜港隊賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 10月2日 上午8:00 虛擬跆拳道 林小慧 女子搏擊49公斤以下級 林小慧 女子搏擊67公斤以下級 何嘉雯

名古屋亞運2026跆拳道｜香港跆拳道隊賽程（10月3日）

名古屋亞運2026跆拳道｜港隊賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 10月3日 上午8:00 男子搏擊68公斤以下級 盧蔚豐 女子搏擊67公斤以上級 張可欣

名古屋亞運2026跆拳道｜香港跆拳道隊往績

香港跆拳道隊過去未曾在亞運獲得獎牌，港隊在上屆杭州亞運派出8名代表，當中包括巴黎奧運代表盧蔚豐，他在16強不敵烏茲別克選手無緣晉級。

資料來源：名古屋亞運官網、維基