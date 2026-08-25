名古屋亞運會2026跆拳道｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績
撰文：趙子晉
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愛知．名古屋亞運2026的跆拳道項目將於10月1日至10月3日舉行，本文詳列香港跆拳道隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。
名古屋亞運2026跆拳道｜比賽日期
比賽日期：2026年10月1日至10月3日
比賽地點：豐橋體育館
比賽項目：
【品勢】男子組、女子組
【搏擊．男子】58公斤以下級、68公斤以下級、80公斤以下級、80公斤以上級
【搏擊．女子】49公斤以下級、57公斤以下級、67公斤以下級、58公斤以上級
【虛擬跆拳道】混合個人
金牌數目：11
名古屋亞運2026跆拳道｜香港跆拳道隊名單
香港跆拳道隊出戰名古屋亞運的名單，中國香港跆拳道總會早前公布，名單待港協暨奧委會最終落實。
名古屋亞運2026跆拳道｜香港跆拳道隊名單（男子組）
項目
運動員
品勢
呂靖楠
搏擊68公斤以下級
盧蔚豐
名古屋亞運2026跆拳道｜香港跆拳道隊名單（女子組）
項目
運動員
品勢
李子晴
搏擊49公斤以下級
林小慧
搏擊67公斤以下級
何嘉雯
搏擊67公斤以上級
張可欣
虛擬跆拳道
林小慧
名古屋亞運2026跆拳道｜香港跆拳道隊賽程
以下為香港跆拳道隊初步賽程，將隨官方進一步公布，以及香港運動員晉級形勢而持續更新。
名古屋亞運2026跆拳道｜香港跆拳道隊賽程（10月1日）
日期
香港時間
賽事
運動員
10月1日
上午8:00
男子品勢
呂靖楠
女子品勢
李子晴
名古屋亞運2026跆拳道｜香港跆拳道隊賽程（10月2日）
日期
香港時間
賽事
運動員
10月2日
上午8:00
虛擬跆拳道
林小慧
女子搏擊49公斤以下級
林小慧
女子搏擊67公斤以下級
何嘉雯
名古屋亞運2026跆拳道｜香港跆拳道隊賽程（10月3日）
日期
香港時間
賽事
運動員
10月3日
上午8:00
男子搏擊68公斤以下級
盧蔚豐
女子搏擊67公斤以上級
張可欣
名古屋亞運2026跆拳道｜香港跆拳道隊往績
香港跆拳道隊過去未曾在亞運獲得獎牌，港隊在上屆杭州亞運派出8名代表，當中包括巴黎奧運代表盧蔚豐，他在16強不敵烏茲別克選手無緣晉級。
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資料來源：名古屋亞運官網、維基