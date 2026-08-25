名古屋亞運會2026跆拳道｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績

撰文：趙子晉
出版：更新：

愛知．名古屋亞運2026的跆拳道項目將於10月1日至10月3日舉行，本文詳列香港跆拳道隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。

名古屋亞運2026跆拳道｜比賽日期

比賽日期：2026年10月1日至10月3日
比賽地點：豐橋體育館
比賽項目：
【品勢】男子組、女子組
【搏擊．男子】58公斤以下級、68公斤以下級、80公斤以下級、80公斤以上級
【搏擊．女子】49公斤以下級、57公斤以下級、67公斤以下級、58公斤以上級
【虛擬跆拳道】混合個人
金牌數目：11

名古屋亞運2026跆拳道｜香港跆拳道隊名單

香港跆拳道隊出戰名古屋亞運的名單，中國香港跆拳道總會早前公布，名單待港協暨奧委會最終落實。

名古屋亞運2026跆拳道｜香港跆拳道隊名單（男子組）

名古屋亞運2026跆拳道｜香港跆拳道隊名單（男子組）

項目

運動員

品勢

呂靖楠

搏擊68公斤以下級

盧蔚豐

名古屋亞運2026跆拳道｜香港跆拳道隊名單（女子組）

名古屋亞運2026跆拳道｜香港跆拳道隊名單（女子組）

項目

運動員

品勢

李子晴

搏擊49公斤以下級

林小慧

搏擊67公斤以下級

何嘉雯

搏擊67公斤以上級

張可欣

虛擬跆拳道

林小慧

名古屋亞運會2026跆拳道｜香港跆拳道隊李子晴（左起）、呂靖楠、林小慧、盧蔚豐、張可欣、何嘉雯。（梁鵬威攝）

名古屋亞運2026跆拳道｜香港跆拳道隊賽程

以下為香港跆拳道隊初步賽程，將隨官方進一步公布，以及香港運動員晉級形勢而持續更新。

名古屋亞運2026跆拳道｜香港跆拳道隊賽程（10月1日）

名古屋亞運2026跆拳道｜港隊賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

10月1日

上午8:00

男子品勢

呂靖楠

女子品勢

李子晴

名古屋亞運2026跆拳道｜香港跆拳道隊賽程（10月2日）

名古屋亞運2026跆拳道｜港隊賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

10月2日

上午8:00

虛擬跆拳道

林小慧

女子搏擊49公斤以下級

林小慧

女子搏擊67公斤以下級

何嘉雯

名古屋亞運2026跆拳道｜香港跆拳道隊賽程（10月3日）

名古屋亞運2026跆拳道｜港隊賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

10月3日

上午8:00

男子搏擊68公斤以下級

盧蔚豐

女子搏擊67公斤以上級

張可欣

名古屋亞運跆拳道｜品勢代表初戰亞運　呂靖楠冀以佳績證港隊實力名古屋亞運跆拳道｜盧蔚豐冀再創歷史　林小慧三戰亞運兼項出戰

名古屋亞運2026跆拳道｜香港跆拳道隊往績

香港跆拳道隊過去未曾在亞運獲得獎牌，港隊在上屆杭州亞運派出8名代表，當中包括巴黎奧運代表盧蔚豐，他在16強不敵烏茲別克選手無緣晉級。

世界運動會︱沈曉榆奪港隊第3金　武術女子全能三個項目獲最高分世界運動會︱楊頌熹太極拳太極劍全能奪金　港隊成績超越上屆武術世錦賽｜梁宇航散打奪冠締歷史　女子對練煞科日添金武術｜港隊世錦賽傳捷報　劉子龍男子南拳首膺世界冠軍杭州亞運直擊︱伊朗女將上網自學劍術槍術奪銀　夢想到內地集訓杭州亞運直擊｜武術劉子龍膝傷「難返巔峰」　堅持是為下一次求進

資料來源：名古屋亞運官網、維基

亞運會
香港運動員
名古屋亞運2026
名古屋亞運直播賽程
名古屋亞運香港隊名單
跆拳道
跆拳道品勢