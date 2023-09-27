杭州亞運直擊︱伊朗女將上網自學劍術槍術奪銀　夢想到內地集訓

杭州亞運武術套路項目正式完結，港隊今日（27日）有23歲女將沈曉榆於劍術棍術全能亮相，最終獲得第六名。

同場奪銀的伊朗女生Zahra Kiani成為焦點，她全靠上網睇YouTube自學，已連續第二屆亞運贏得第二名，夢想是到內地集訓，因為對缺乏資源的她來說，仍支付不起相關費用。

01體育記者袁志浩 杭州直擊



杭州亞運．武術︱劍術棍術全能賽事，伊朗女將Zahra Kiani成為全場焦點。（袁志浩攝）

沈曉榆出戰劍術棍術全能，她於首項劍術得9.716分排第三，落後第二位伊朗選手Zahra Kiani 0.004分，僅領先韓國的徐熙珠0.003分。

下午舉行的槍術比賽，沈曉榆出現小失誤，槍頭不慎碰地，最終只獲9.610分，總成績19.326分位列第六。中國的賴曉曉憑19.600分奪金，伊朗選手Zahra Kiani發揮穩定摘銀。

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回望上屆，沈曉榆亦是於劍術發揮不俗下、在槍術犯錯無緣獎牌，她坦言有點遺憾，「失望一定有，上屆在難度上出錯，今屆難度完成得幾好，但套路的過渡動作做得不好。」

剛在世大運取得銅牌，加上首項殺入三甲，都讓這位女生帶來壓力，稍不留神就成為致命傷。「暫時心態仍未夠成熟，要愎慢累積，武術講求內心控制，多於跟別人鬥快鬥高，未來要沉得住氣。」

杭州亞運．武術︱劍術棍術全能賽事，伊朗女將Zahra Kiani連續兩屆奪銀牌。（袁志浩攝）

雖然無獎牌落袋，但沈曉榆仍有收穫——跟高水平運動員交流、學習，當中奪金的賴曉曉本已是全國冠軍，連熱身都有自己一套。「我們睇片、睇比賽都是看她，有些選手的套路動作，都是向她借鏡，她節奏也處理得很好。」

而同樣值得學習的還有銀牌得主、伊朗運動員Zahra Kiani，全程戴上頭巾比賽的她，上屆已於此項目摘銀；翻查資料，她更是伊朗首位及唯一一位在亞運武術套路項目奪牌的女生。

昨日才滿24歲的她，自8歲起便習武，但透露在家鄉訓練十分艱難，「我很難去學習新事物，都是看YouTube自學，不斷嘗試。」她在賽後記招上表示，自己長途跋涉來內地參賽，加上有傷在身，能夠取得獎牌實在是要「恭喜自己」，因為一切都是憑努力堆砌而成。

「我夢想是有一天能到中國集訓，跟其他運動員交流，我現在仍沒有這個機會，因為所有費用太昂貴了……但我對武術是瘋狂的，武術是我的生活態度，我很沉醉其中，所以我會繼續打下去。」

沈曉榆也提到，這位伊朗選手值得敬佩，深受對方啟發，「我們有資源到內地訓練，她自己練習也可以這樣厲害，激勵我繼續進步。」