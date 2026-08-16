WTT瑞典大滿貫︱蒯曼苦戰挫早田希娜　國乒3將再包圍張本美和爭冠

WTT歐洲大滿貫瑞典站女單比賽進入最後階段，國乒女隊小將陳熠以局數0：4遭日本新星張本美和完勝橫掃，無緣準決賽。隊友王曼昱、蒯曼、王藝迪全數過關，再次形成國乒3人包圍張本美和的爭冠格局，與一周前橫濱冠軍賽如出一轍。



WTT瑞典大滿貫8強賽，蒯曼4：3勝早田希娜。（微博＠WTT世界乒聯）

蒯曼7局逆轉早田希娜入4強

早田希娜首局先聲奪人以11：7贏下，但蒯曼迅速調整發接發節奏，以11：5、11：3、11：6連轟三局，反超至3：1。被逼入絕境的早田以11：3及12：10連追兩局扳平。

決勝局蒯曼開局陷入被動，一度落後2：6，隨後蒯曼打出一波狂攻反超比數，最終以11：8贏得決勝局，總局數4：3險勝早田希娜，殺入準決賽。

WTT瑞典大滿貫8強賽，王曼昱4：1反勝中華台北球手彭郁涵。（微博＠WTT世界乒聯）

王曼昱4：1勝彭郁涵

頭號種子王曼昱面對18歲中華台北黑馬彭郁涵，以12：14先輸一局。王曼昱隨後適應對手節奏，以11：4、11：6連贏兩局。第4局成為勝負分水嶺，王曼昱在8：10落後下連續挽救局點，並在14：13時教練馬琳叫暫停，王曼昱以15：13拿下，末局再以11：6獲勝，最終以總比數4：1反勝晉級。

WTT瑞典大滿貫8強賽，王藝迪4：0橫掃隊友石洵瑤。（微博＠WTT世界乒聯）

張本美和4：0橫掃陳熠 國乒3將再包圍日本女將爭冠

另外兩場8強賽事，王藝迪直落四局橫掃隊友石洵瑤。陳熠對張本美和一戰，張本美和首局打出11：1懸殊比分，隨後陳熠雖嘗試調動正手，但速度與防守質量均跟不上，最終以1：11、6：11、10：12、7：11吞下 0：4慘敗，這是陳熠在一周內第二次不敵張本美和。

張本美和。（微博＠WTT世界乒聯）

隨陳熠出局，國乒包辦4強美夢成空。女單4強分別是王曼昱對蒯曼，王藝迪硬撼張本美和。繼一周前的橫濱冠軍賽，再次由國乒3將鬥張本美和。張本美和在橫濱先後力克王藝迪與陳幸同，主場奪得冠軍。