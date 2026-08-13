名古屋亞運會2026乒乓球｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績

愛知．名古屋亞運2026的乒乓球項目將於9月20日至28日舉行，本文詳列香港乒乓球隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。



名古屋亞運2026乒乓球｜比賽日期

比賽日期：2026年9月20日至28日

比賽地點：名古屋愛知豐田Sky Halll（スカイホール豊田）

比賽項目：

男、女子單打

男、女子雙打

混合雙打

男、女子團體

金牌數目：7

名古屋亞運2026乒乓球｜香港乒乓球隊預計名單

香港乒乓球隊出戰名古屋亞運的名單，中國香港乒乓球總會尚未公布，以下為根據今年4月港隊出戰乒乓球團體世錦賽及近期參與國際賽慣常名單得出的預計陣容。

名古屋亞運2026乒乓球｜香港乒乓球隊名單 項目 運動員 男子單打 黃鎮廷、陳顥樺、林兆恒 男子雙打 黃鎮廷/陳顥樺 女子單打 杜凱琹、吳詠琳、蘇籽童 女子雙打 杜凱琹/吳詠琳 混合雙打 黃鎮廷/杜凱琹 男子團體 黃鎮廷、陳顥樺、林兆恒、姚鈞濤、關文皓 女子團體 杜凱琹、吳詠琳、蘇籽童；餘下兩席估計從江芷林、李凱敏、林依諾、朱成竹之中選出

名古屋亞運2026乒乓球｜香港乒乓球隊賽程

大會尚未公布乒乓球詳細賽程，有待官方消息及按照香港運動員晉級形勢持續更新。

名古屋亞運2026乒乓球｜香港乒乓球隊賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 9月20-21日 待定 男、女子團體賽分組賽 待定

名古屋亞運2026乒乓球｜香港乒乓球隊賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 9月22-23日 待定 團體賽決賽、單、雙打早段賽事 待定

名古屋亞運2026乒乓球｜香港乒乓球隊賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 9月24-28日 待定 單、雙打後段賽事、4強及決賽 待定

黃鎮廷上屆在杭州贏得男單銅牌。（資料圖片/林靄怡攝）

名古屋亞運2026乒乓球｜香港乒乓球隊往績

乒乓球是香港在亞運的「獎牌庫」之一，歷年累積2金、9銀、10銅，共21面獎牌。乒乓球項目由1958年第三屆亞運開始引入，港隊在當屆賽事由黃碧瑤、吳玉珍獲得女雙銀牌，當年為港隊自1954年首次參加亞運後，獲得的最高名次。

港乒在雙打項目尤其出色，2002年張鈺／帖雅娜在釜山亞運出戰混雙贏得港隊歷來第一面乒乓球金牌，最令人難忘一戰必定是4年後李靜、高禮澤在男雙決賽擊敗中國隊的馬琳／陳玘，踏上頒獎台最高一格。

2006亞運李靜、高禮澤在男雙決賽擊敗中國隊的馬琳／陳玘，踏上頒獎台最高一格。（Getty Images）

李靜、高禮澤2006亞運挫國乒摘金最難忘

2006年是港乒大豐收的一年，男雙金牌外，女單、女雙各得一銀，男單、男團各得一銅，單屆取得5面獎牌。

近屆隨着中國的壟斷和日本、韓國及中華台北水準愈來愈高，港隊贏得獎牌的機會不及往年，但上屆港隊「大師兄」黃鎮廷的神勇演出摘下銅牌，實屬難能可貴，他的表現亦備受外界肯定和讚賞。今屆這位34歲老將會再次出戰，港隊今屆雖然在單打的獎牌機會較細，但黃鎮廷夥拍陳顥樺的男雙組合，他與杜凱琹的混雙組合，以至女雙及男、女子團體賽均有問鼎頒獎台的實力。

資料來源：名古屋亞運官網、維基百科