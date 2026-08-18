羽毛球世錦賽｜港隊首日一局不失開門紅　梁珈穎挫排名高42位球手

2026世界羽毛球錦標賽，港隊周二（17日）在首個比賽日三戰全勝。

女單梁珈穎以局數2：0挫世界排名高42位的巴西球手；男雙組合洪魁駿／呂俊瑋直落兩局戰勝捷克拍檔Vojtěch Havlicek與Tomas Svejda；女雙呂樂樂／曾曉昕同樣直落兩局晉級。



羽毛球世錦賽｜梁珈穎女單首圈以局數2：0挫世界排名高42位的巴西球手Juliana Viana Vieira。（資料圖片/Getty Images）

女單梁珈穎以局數2：0挫巴西球手 越級挑戰成功

世界排名第102位的梁珈穎首圈對陣排名60位的巴西球手Juliana Viana Vieira。雙方首局戰況膠著，梁珈穎在戰至16：16平手時連取4分，最終以21：18先下一城。第二局，梁珈穎在4：4後保持領先，即使對手一直緊咬比數，仍以21：17再下一城，局數2：0淘汰對手晉身32強。

男雙洪魁駿／呂俊瑋2：0完勝捷克組合

港隊男雙組合洪魁駿／呂俊瑋與捷克的Vojtěch Havlicek／Tomas Svejda首局得分梅花間竹，雙方戰至12：12平手後，港隊發力連取3分拉開差距，再在16：15時打出一段5：0攻勢，以21：15先拔頭籌。次局戰情一面倒，「洪呂配」在5：5後一路領先至局尾，以21：13奠勝，以局數2：0晉級男雙32強。

女雙呂樂樂／曾曉昕直落兩局晉級 將戰中國組合

女雙世界排名33位的呂樂樂／曾曉昕64強面對意大利組合Martina Corsini及Emma Piccinin。比賽毫無懸念，香港組合全場佔據主導，未曾落後過1分，兩局比分定格在21：16及21：14，輕鬆晉級。呂樂樂／曾曉昕周二（18日）出戰32強硬撼賽事4號種子、中國組合賈一凡／張殊賢。