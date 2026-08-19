名古屋亞運會2026三人籃球｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績

撰文：普利森
出版：更新：

愛知．名古屋亞運2026的三人籃球設有男子組及女子組，香港隊將派出男子隊參賽。本文詳列香港三人籃球運動員參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。

名古屋亞運2026三人籃球｜比賽日期

比賽日期：2026年9月21日至25日
比賽地點：金城埠頭站前廣場會場（金城ふ頭駅前特設コート）
比賽項目：男子組、女子組
金牌數目：2

名古屋亞運2026三人籃球｜香港三人籃球隊名單

香港三人籃球隊只派出男子隊出戰名古屋亞運的名單，待官方公布後將會更新。

名古屋亞運2026三人籃球｜香港三人籃球隊分組及賽程

香港男子三人籃球隊在名古屋亞運被編進B組，同組對手包括伊朗、中國及馬來西亞。四個小組的首名將直接晉級8強，小組第二及第三名合共八支隊伍，將以淘汰賽方式爭奪剩餘四個8強席位。

名古屋亞運2026三人籃球｜香港三人籃球隊分組賽賽程

日期

香港時間

地點

賽事

對賽

9月22日

上午11:00

金城埠頭站前廣場會場

B組分組賽

馬來西亞Vs香港

伊朗Vs香港

名古屋亞運2026三人籃球｜香港三人籃球隊分組賽賽程

日期

香港時間

地點

賽事

對賽

9月23日

下午4:40

金城埠頭站前廣場會場

B組分組賽

中國Vs香港

名古屋亞運2026三人籃球｜香港三人籃球隊賽程（如晉級）

日期

香港時間

地點

賽事

對賽

9月24日

上午11:00

金城埠頭站前廣場會場

8強資格賽

待定

下午4:40

8強

名古屋亞運2026三人籃球｜香港三人籃球隊賽程（如晉級）

日期

香港時間

地點

賽事

對賽

9月25日

上午12:00

金城埠頭站前廣場會場

4強

待定

下午5:00

銅牌戰及決賽

名古屋亞運2026三人籃球｜香港三人籃球隊往績

三人籃球自2018年雅加達亞運起成為競賽項目，港隊到2023年杭州亞運方派出男、女子隊參賽，女子隊以1勝3負排第12，男子組同樣取得1勝3負，位列13。

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名古屋亞運2026三人籃球｜香港女子三人籃球隊於杭州亞運排名第12。（資料圖片；葉詩敏攝）

資料來源：名古屋亞運官網、維基

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