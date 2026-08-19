名古屋亞運會2026三人籃球｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績

愛知．名古屋亞運2026的三人籃球設有男子組及女子組，香港隊將派出男子隊參賽。本文詳列香港三人籃球運動員參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。



名古屋亞運2026三人籃球｜比賽日期

比賽日期：2026年9月21日至25日

比賽地點：金城埠頭站前廣場會場（金城ふ頭駅前特設コート）

比賽項目：男子組、女子組

金牌數目：2

名古屋亞運2026三人籃球｜香港三人籃球隊名單

香港三人籃球隊只派出男子隊出戰名古屋亞運的名單，待官方公布後將會更新。

名古屋亞運2026三人籃球｜香港三人籃球隊分組及賽程

香港男子三人籃球隊在名古屋亞運被編進B組，同組對手包括伊朗、中國及馬來西亞。四個小組的首名將直接晉級8強，小組第二及第三名合共八支隊伍，將以淘汰賽方式爭奪剩餘四個8強席位。

名古屋亞運2026三人籃球｜香港三人籃球隊分組賽賽程 日期 香港時間 地點 賽事 對賽 9月22日 上午11:00 金城埠頭站前廣場會場 B組分組賽 馬來西亞Vs香港 伊朗Vs香港

名古屋亞運2026三人籃球｜香港三人籃球隊分組賽賽程 日期 香港時間 地點 賽事 對賽 9月23日 下午4:40 金城埠頭站前廣場會場 B組分組賽 中國Vs香港

名古屋亞運2026三人籃球｜香港三人籃球隊賽程（如晉級） 日期 香港時間 地點 賽事 對賽 9月24日 上午11:00 金城埠頭站前廣場會場 8強資格賽 待定 下午4:40 8強

名古屋亞運2026三人籃球｜香港三人籃球隊賽程（如晉級） 日期 香港時間 地點 賽事 對賽 9月25日 上午12:00 金城埠頭站前廣場會場 4強 待定 下午5:00 銅牌戰及決賽

名古屋亞運2026三人籃球｜香港三人籃球隊往績

三人籃球自2018年雅加達亞運起成為競賽項目，港隊到2023年杭州亞運方派出男、女子隊參賽，女子隊以1勝3負排第12，男子組同樣取得1勝3負，位列13。

名古屋亞運2026三人籃球｜香港女子三人籃球隊於杭州亞運排名第12。（資料圖片；葉詩敏攝）

資料來源：名古屋亞運官網、維基