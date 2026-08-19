名古屋亞運會2026三人籃球｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績
撰文：普利森
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愛知．名古屋亞運2026的三人籃球設有男子組及女子組，香港隊將派出男子隊參賽。本文詳列香港三人籃球運動員參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。
名古屋亞運2026三人籃球｜比賽日期
比賽日期：2026年9月21日至25日
比賽地點：金城埠頭站前廣場會場（金城ふ頭駅前特設コート）
比賽項目：男子組、女子組
金牌數目：2
名古屋亞運2026三人籃球｜香港三人籃球隊名單
香港三人籃球隊只派出男子隊出戰名古屋亞運的名單，待官方公布後將會更新。
名古屋亞運2026三人籃球｜香港三人籃球隊分組及賽程
香港男子三人籃球隊在名古屋亞運被編進B組，同組對手包括伊朗、中國及馬來西亞。四個小組的首名將直接晉級8強，小組第二及第三名合共八支隊伍，將以淘汰賽方式爭奪剩餘四個8強席位。
日期
香港時間
地點
賽事
對賽
9月22日
上午11:00
金城埠頭站前廣場會場
B組分組賽
馬來西亞Vs香港
伊朗Vs香港
日期
香港時間
地點
賽事
對賽
9月23日
下午4:40
金城埠頭站前廣場會場
B組分組賽
中國Vs香港
日期
香港時間
地點
賽事
對賽
9月24日
上午11:00
金城埠頭站前廣場會場
8強資格賽
待定
下午4:40
8強
日期
香港時間
地點
賽事
對賽
9月25日
上午12:00
金城埠頭站前廣場會場
4強
待定
下午5:00
銅牌戰及決賽
名古屋亞運2026三人籃球｜香港三人籃球隊往績
三人籃球自2018年雅加達亞運起成為競賽項目，港隊到2023年杭州亞運方派出男、女子隊參賽，女子隊以1勝3負排第12，男子組同樣取得1勝3負，位列13。
資料來源：名古屋亞運官網、維基