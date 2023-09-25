杭州亞運直擊｜三人籃球港隊女將「聰明波」力追　負蒙古贏盡掌聲

要數香港女籃上一次國際賽，已經是2018年雅加達亞運。5年後今天，港隊派出三人籃球「打頭陣」。

場地陌生、音樂和觀眾嘈吵、對手高大強悍，10分鐘的賽事內，女將們依然能從逆境找到方法反擊，打出香港引以為傲「聰明波」，雖然終以15：21落敗，但這是新一代女籃港將奠定信心的一仗，U23的小女生許下至少要贏一場的約定。

01體育記者楊宇翹 杭州直擊



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香港女子籃球代表繼去屆雅加達亞運後，就一直未派隊出戰國際賽。5年過去，香港女籃再戰亞運，今午由三人籃球、四位小將率先登場對上蒙古。

【杭州直擊】四位女籃小將率先登場對上蒙古。（楊宇翹攝）

香港隊今屆派出4位女甲小將出戰三人籃球，分別有吳欣潼、陳穎欣、何佩盈和關海珮，平均身高1.71米，面對擁有身高1.84米和1.82米球員的蒙古，香港隊身形明顯被比下去。平日外圍準繩的陳穎欣和吳欣潼上場後屢試射「兩分球」，但手風欠順出現「大針」，在對手進取的打法和兩分命中下，港隊一度落後1：8。

【杭州直擊】關海珮獨取10分。（楊宇翹攝）

【杭州直擊】女籃外圍手感欠奉。（楊宇翹攝）

港隊最先醒覺的，是後備輪換的何佩盈，鏟籃更博得「And-1」連取3分。雖然大比數落後，但4人不慌不亂，三人籃球場邊沒有教練協助，因此4人把握暫停時間討論戰術。

眼見外圍搶分無效，女生們便得出「埋籃攻擊」的共識。過程中，她們分析到蒙古球員身型雖然佔優，但有利必有弊，「她們高大，但相反速度上會沒有那麼快」，關海珮說。

【杭州直擊】從未出戰過三人籃球國際賽，對場地氣氛都感到陌生。（楊宇翹攝）

落後地打，4位港將面不改容，瞄準對手偏慢的腳步，關海珮、陳穎欣等人不斷展現熟能生巧的運球，切入內線得分。

其中，關海珮「愈打愈有」：「我沒有想過（有這麼的表現），甚至會擔心自己好急，但在場上，卻異常專心，告訴自己『我應該要這樣打』。」

中後段的港隊，讓現場觀眾都讚嘆，不少球迷更為其鼓掌。很多時候關海珮持球在手，對手撲出時，她便切入；對手防守收後，則大膽起手，進攻方面表現得更游刃有餘。

【杭州直擊】港隊最先醒覺的，是後備輪換的何佩盈，一度博得「AND-1」（楊宇翹攝）

【杭州直擊】及時轉變打法，選擇多埋籃進攻。（楊宇翹攝）

「大家都沒有急，一直說就這樣keep住打。」即使缺乏國際賽、見大場面的經驗，從未打過室內搭天幕的正規三人籃球場，被音樂「嘈到頭痛」，以至沒有教練從旁指導，她口中種種「不習慣」的因素，都在賽事過半後拋諸腦後，強大的適應能力是她們從後趕上的原因。

「我們有3個未打過國際賽，對場地也好陌生， 入局慢但不算緊張，畢竟我們隔了好久才有機會出國比賽，還是亞運就只想好好把握今次個機會。」女生們定下「一定要贏一場」的約定，將目標放在約旦一戰，以證明香港籃球員有能力。

【杭州直擊】女生們沒有急，只是冷靜地一球一球打。（楊宇翹攝）

在港隊球員走上罰球線時，現場總會播起Beyond名曲《光輝歲月》，「今天只有殘留的軀殼，迎接光輝歲月……」歌詞正好切合意境。

雖然今仗港隊女籃以15：21落敗，緊接出場的男子隊，也無法延長開局林民淇2球「兩分」中籃領先中華台北的優勢，以12：21錄一負，加上近日香港籃球界事故一單接一單，但「自信可改變未來，問誰又能做到」，充滿朝氣活力的她們，或許正是有力改變未來的那個「誰」。