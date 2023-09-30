杭州亞運直擊｜女子三人籃球港隊放膽鬥日本　落敗是改進的過程

香港女籃日前以46：118不敵亞洲強隊日本，今日（30日）女子U23三人籃球港隊亦在12強硬撼日本三人籃球隊，終以14：22告負。

面對日本隊這面高牆，港隊今場敢攻敢搶，更在初段領先日本，四名女將直言打出今屆最好一仗。



港隊首次派隊參加亞運三人籃球比賽，在年齡限制下選出男、女各4名23歲以下球員參賽。女籃派出女甲小將吳欣潼、陳穎欣、何佩盈和關海珮出戰今屆賽事，當中僅得陳穎欣有三人亞洲盃經驗；對隊則有日本女子聯賽新星窪田真優、伊森可琳坐陣。

以小組第三晉級的港隊，吳欣潼在開賽半分鐘即射入「兩分球」，為港隊帶來領先，隊長窪田真優初段手風不順，兩度外線起手不入，直到伊森射入罰球才追至1：2。港隊雖在初段仍咬緊3：3，惟連番失誤令對隊把握機會拉開比分至11：5。

【杭州直擊】.關海珮認為日本防守腳步夠快，令港隊難以起手。（葉詩敏攝）

女甲偉邦的吳欣潼率先挺身而出，上籃加外線連取3分，日本隊雖一度拉開至16：9，吳搶籃板後再射入兩分球，繼續為港隊力追至11：16。

「三人籃球的10分鐘內，什麼都有可能發生，不一定是我們會輸」，即使最高一度落後8分，關海珮與3人未有放棄，穩住陣腳屢度嘗試突破和起手，力圖以「兩分球」收窄差距，惟手風不順無法扭轉劣勢。加上她們被日本隊攻守轉換速度壓制，在吳欣潼全場11投6中、攻入9分下，港隊仍以14：22不敵快攻優勢的日本，無緣8強。

【杭州直擊】女子三人籃球港隊在小組第三名出線，晉身今日12強賽事。（葉詩敏攝）

雖然港隊吞敗，惟四名缺大賽經驗的女將認為，今戰打出分組賽至晉級以來最好一仗，關海珮說：「那麼多場比賽，大家都打得最好今場，放膽了，都做到想做的部署」。

即做硬撼亞洲強隊也不落下風，「好驚一開始被拉開分，出乎意料地可以打得好近，因為其實每場溝通和配合都慢慢進步，一開頭都做到想做的戰術做進攻攻」。

【杭州直擊】吳欣潼兩分球5投3中，全場攻入9分最高分。（葉詩敏攝）

對於與日本對陣後感想，關海珮坦言個人技巧需要改進，「還有她們防守腳步好快，轉Hip、碎步等，好快追到我們，而且仆低也很快起身」。

【杭州直擊】日本的窪田真優今仗手感一般，屢在籃底搶分。（葉詩敏攝）

三人籃球隊已完成今屆亞運，女籃在12強出局，男籃則以小組第四名完成。對兩支U23三人籃球隊來說，在亞運三人籃球舞台比賽的數十分鐘（每場10分鐘），既是學習也是了解自己的過程，「返到香港繼續努力練習，把握好下一次機會」，關海珮說。