杭州亞運・香港三人籃球隊｜每隊四人相依為命　首戰為走更遠的路

香港代表，同一個身分，相異的奮鬥歷程；主流、非主流、意想不到的運動項目，他和她一樣堅持，靜待場上發亮的時刻。

惟每個「香港代表」其實非從天而降，機會總在不知不覺間，悄悄落在一直努力的人手中。



香港三人籃球代表隊，男、女隊各4人，男子隊是位置、打法各異的大男生；女子隊卻派出同位置，得分能力較高的小前鋒們。

兩種陣容、兩種戰略，但同披香港隊戰衣，同為首戰亞運的小將，他們都有同一個想法：在大賽取經並力爭勝利。



攝影：鄭子峰



香港男子三人籃球隊

杭州亞運，香港男子三人籃球代表隊。（鄭子峰攝）

4個大男孩，看似粗枝大葉，卻會為了美化球隊合照，在iPad執筆良久，畫出心思；又會從生活中默默觀察隊友的喜好，簡單如「凍檸茶」三個字就能刺中笑點。

他們各自效力甲一球隊，能力無容置疑，但三人籃球場邊沒有教練，只能靠自己「執生」，男生們的默契和小宇宙，也是時候爆發了。



香港首次派隊出戰亞運三人籃球，派出平均身高近1.85米、風格各異的4個大男生出戰。雖然當中林民淇和曾湛元是中學至甲一的多年拍檔、黃浩賢和張國銓也是甲二時的舊隊友，但四人相遇，又擦出不一樣的花火。

「波牛」形象的男生們，在聊天和畫圖期間，卻展現了細心的一面。黃浩賢負責落筆，三位隊友從旁不斷拋出提議：

「852呀！香港隊」

「畫你的花名，對了為什麼你（黃浩賢）叫阿眼？」

「要畫一個籃球。」

四個男生在籃下鬧成一團，畫了數十分鐘，終算完成。

雖然港隊訓練課數不多，僅一星期2節，加上球季期間，不時需要出席球會訓練而錯過港隊練球，但他們只要一起訓練就會很珍惜磨合和相處的時間。「練完球一定要食飯。」林民淇說，一旁的黃浩賢接着指住張國銓說：「他一定要食宵夜的！最喜歡凍檸茶。」宵夜，就成了這支港隊的共同語言。

杭州亞運專頁 追蹤港隊 緊貼熱話（按此進入）

曾湛元／南華／控球後衛／23歲／1.84米（鄭子峰攝）

香港女子三人籃球隊

杭州亞運，香港女子三人籃球代表隊。（鄭子峰攝）

比起多話、搞怪的男生，女生們雖然同是多年戰友，卻相對安靜。

每當聽到問題，她都下意識瞄向身旁的隊友，然後尷尬地笑笑，等待隊友「救援」。雖然她們不多話，默契卻在於4人都異常愛笑，仿佛一看到隊友的眼神，就知道對手的心思。

大概這就是女生隊內的獨有的氛圍。



平均身高1.72米，4位同司職小前鋒、強項是得分的女生們站直幾乎平排。鏟籃、射波、速度、對抗具備，能力比較全面，因此在輪換時也較少位置上的考慮。可是，身高始終不是優勢，因此以上各特質都會是港隊的致勝關鍵。

何佩盈、關海珮、吳欣潼同效力女子甲組球隊，分別是東方、荃灣和偉邦的得分主力，陳穎欣除了是安青新力軍，更是去屆大專籃球女子最有價值球員，進攻能力上無容置疑。

陳穎欣／安青／小前鋒／23歲／1.71米（鄭子峰攝）

男、女子三人籃球隊想說的是……

團隊運動，一個都不能少，每位隊員都是平等而重要。為備戰亞運，他們都已緊密相處一段時間，都有屬於彼此的故事，心照不宣的共同目標。《01體育》着球員親手寫下想對自己、對隊友說的話，留下一點印記，好讓他們時刻提醒自己，無論如何，身邊還有這些好夥伴。

平均身高1.72米，4位同司職小前鋒、強項是得分的女生們站直幾乎平排。（鄭子峰攝）

隊友做過令我最感動的事



每場10分鐘「停錶」、進攻時間12秒，在快出快入的三人賽中，全隊只得四人相依為命，缺一不可，隊友的支持是各自的精神食糧。

「加油」、「頂住」、「就快完」 何佩盈

「射啦」、「你得架」 黃浩賢

三人賽的重點在四位球員之間的溝通和配合。（鄭子峰攝）

今次三人籃球代表隊，男女子隊各四人，各有自己的強項。（鄭子峰攝）

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什麼是香港隊？



這個問題對於首次出戰亞運，甚至是國際賽的男生們來說，稍微深奧了些。但至少在今屆亞運前夕，他們已經發現國際賽機會不是必然、香港隊排名的重要性等等⋯⋯

至少他們也知道，身為香港隊的此刻，自己對香港籃球有種責任。

香港隊是一個肯定。 曾湛元

香港隊即是代表屬於自己的地方 關海珮

女子的「尷尬」默契。（鄭子峰攝）

亞運的意義



人生第一個亞運、首個綜合運動會，他們對此難掩興奮和期待，但心中又清楚今次參戰有任務需要達成：證明香港籃球實力。能否做到、做到多少，無人知曉，但至少他們有勇氣，擔起讓香港隊被看見的目標。

可以代表香港外出比賽、向不同國家的球員學習和見識 陳穎欣

證明香港球員有能力打到世界性賽事。 張國銓

（鄭子峰攝）

亞運目標



世上哪有一步登天之談？香港首次派隊參加三人籃球，太高的目標大概也只是空談。腳踏實地的他們，定下一個既有挑戰性又感覺可觸及的目標：出線。

個人：盡力享受比賽 團體：至少贏一場 陳穎欣

成為球隊得分點，幫助球隊取勝。 林民淇

團隊目標：出線 個人目標：有出色表現，盡力打好每一場，享受比賽。 張國銓

感受文字的溫度，細看香港三人籃球代表寫給自己與隊友的話：（按圖放大）

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杭州亞運，香港男子三人籃球代表隊。（鄭子峰攝）