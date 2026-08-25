名古屋亞運會2026板球｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績

愛知．名古屋亞運2026的板球項目將於9月17日至10月3日舉行，本文詳列香港板球隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。



名古屋亞運2026板球｜比賽日期

比賽日期：2026年9月17日至10月3日

比賽地點：愛知縣口論義運動公園（Kōrogi Sports Park）

比賽項目：男子組、女子組

金牌數目：2

名古屋亞運2026板球｜香港板球隊名單

名古屋亞運板球項目，香港女子隊未能經外圍賽晉級，無緣再度參賽，因此今屆只有男子隊出戰。中國香港板球總會尚未正式公布香港板球隊名單。

名古屋亞運2026板球｜香港板球隊名單 男子隊 Yasim Murtaza（隊長）、Babar Hayat（副隊長）、Anas Khan、Anshuman Rath、Ayush Shukla、Ehsan Khan、Ghazanfar Mohammad、Hafeez Khan、Hassan Khan、Nizakat Khan、Mohammad Waheed、Nasrulla Rana、Shahid Wasif、Shiv Mathur

名古屋亞運2026板球｜香港板球隊分組及賽程

香港男子板球隊被編入B組，同組對手包括馬來西亞及阿曼。A組及B組頭兩名將晉級8強，與已鎖定8強席位的印度、巴基斯坦、斯里蘭卡及孟加拉爭冠。

大會尚未公布板球項目詳細賽程，有待官方消息及按照香港運動員晉級形勢持續更新。

名古屋亞運2026板球｜香港板球隊賽程（9月24日）

名古屋亞運2026板球｜香港板球隊賽程 日期 香港時間 賽事 9月24日 上午8:00 男子組初賽 下午1:00

名古屋亞運2026板球｜香港板球隊賽程（9月25日）

名古屋亞運2026板球｜香港板球隊賽程 日期 香港時間 賽事 9月25日 上午8:00 男子組初賽 下午1:00

名古屋亞運2026板球｜香港板球隊賽程（9月26日）

名古屋亞運2026板球｜香港板球隊賽程 日期 香港時間 賽事 9月26日 上午8:00 男子組初賽 下午1:00

名古屋亞運2026板球｜香港板球隊賽程（9月28日）

名古屋亞運2026板球｜香港板球隊賽程 日期 香港時間 賽事 9月28日 上午8:00 男子組8強 下午1:00

名古屋亞運2026板球｜香港板球隊賽程（9月29日）

名古屋亞運2026板球｜香港板球隊賽程 日期 香港時間 賽事 9月29日 上午8:00 男子組8強 下午1:00

名古屋亞運2026板球｜香港板球隊賽程（10月1日）

名古屋亞運2026板球｜香港板球隊賽程 日期 香港時間 賽事 10月1日 上午8:00 男子組4強 下午1:00

名古屋亞運2026板球｜香港板球隊賽程（10月3日）

名古屋亞運2026板球｜香港板球隊賽程 日期 香港時間 賽事 10月3日 上午8:00 男子組銅牌戰 下午1:00 男子組決賽

名古屋亞運會2026板球｜2014仁川亞運，香港板球隊在季軍戰負孟加拉，獲得第4名。（Getty Images）

名古屋亞運2026板球｜香港板球隊往績

板球運動直到2010廣州亞運才首度被引入，2018雅加達亞運更因縮減成本被剔除，香港隊在2010、2014、2022三屆有板球項目的亞運均有派出男、女子隊參賽。亞洲區強手林立，香港男子隊雖3次皆能突破分組賽，但只有2014仁川亞運能在淘汰賽勝出，8強擊敗馬來西亞晉級準決賽，可惜4強不敵阿富汗，季軍戰再負孟加拉，仍獲得港隊在亞運板球歷來最佳的第4名。

香港女子板球隊出戰2022亞運英姿，今屆止步外圍賽無緣出戰。（趙子晉攝）

香港女子隊2010年那屆板球8隊中得第7名，2014、2022兩屆均未能突破8強，同得第5名。今屆在外圍賽階段止步，無緣出戰名古屋亞運。

資料來源：名古屋亞運官網、中國香港板球總會、維基百科