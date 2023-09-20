杭州亞運．直擊｜港隊女子板球反底挫蒙古　兩破得分紀錄闖8強

經歷失望後，最重要是懂得如何反彈，香港女子板球隊今日（20日）就做了一個完美的示範。港隊與蒙古爭奪最後一個8強席位，先攻的港隊一口氣拿下202分，其中隊長陳嘉瑩更獨取70分，以打破亞運紀錄的姿態下，強勢殺入8強，將會挑戰勁旅孟加拉。

01體育記者趙子晉 杭州直擊



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港隊女子板球首戰鬥馬來西亞，可惜以82/10：104/9不敵對手，錯過直接晉身8強的機會，港隊今日（20日）再登場，與蒙古爭奪8強的最後一席。蒙古上仗對印尼，全場僅取15分，只是10局便被印尼淘汰全隊10名球員，比分更是相差172分，可見蒙古實力稍遜。

杭州亞運．直擊｜板球9年後回歸 港隊女將負馬來西亞仍可爭8強

女子板球港隊昨日不敵馬來西亞後，今日鬥蒙古再爭8強席位。（趙子晉攝）

港隊今仗的打氣聲不及上仗，但當港隊球員進場時，部分觀眾仍有歡呼。港隊在上半場是進攻的一方，縱然張桂軒及陳盛恩在首兩局先後被淘汰，但當隊長陳嘉瑩上場後，她與文涓懿（Natasha Tara Miles）接連轟出4分打，陳嘉瑩更在第5局打出一次6分打（編按：球不着地離開圈外），文涓懿其後亦貢獻一支6分打，港隊比分逐漸增多，在11局時得分破百。

即使陳嘉瑩在第15局被接殺淘汰，港隊的杜綺珊及瑪利琳亦有不少進賬，結果港隊上半場拿下202分，一共20個4分打及2個6分打，創下絕佳的優勢。

陳嘉瑩（左）與文涓懿接連得分，先後轟出4分打及6分打。（趙子晉攝）

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港隊下半場由攻變守，蒙古的擊球鮮有離開外野，港隊一直限制對方的得分機會，直至第8局，港隊分別以接殺、跑殺等方法淘汰蒙古球員，結果港隊在第15局完成賽事，淘汰蒙古10名球員，以202/4：22/10大勝一場，順利躋身8強，將與孟加拉爭入4強。港隊將於9月22日下午2時鬥孟加拉。

港隊在下半場只失22分，結果大勝蒙古取得8強席位。（趙子晉攝）

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港隊大勝晉級兼破亞運紀錄

港隊不單只晉級8強，港隊更打破亞運紀錄，成為史上首支女子球隊在亞運舞台上突破200大關，拿下史上最高得分。隊長陳嘉瑩今仗錄得11次4分打及1次6分打，全場貢獻70分，同樣打破亞運紀錄，打破日本球手栗林江麻在2010廣州亞運的63分紀錄。

縱然陳嘉瑩今仗創下亞運紀錄，但這名港隊隊長賽後笑言自己都不太清楚，「其實我都不知道自己拿了70分，我只知道球隊贏了200分。分數或紀錄都不太重要，最重要是大家都是百分百的付出及好好享受比賽。」

經過一晚的調整後，陳嘉瑩表示球隊今仗改善了上場的不足，並承認因為想在亞運發揮得更多，故全隊都有無形壓力，但經過首仗後就放鬆下來，表現亦比之前優勝。

港隊隊長陳嘉瑩即使今仗打破亞運紀錄，但她更在意的是球隊的勝仗。（趙子晉攝）

港隊教練韋特（Richard Waite）同樣大讚陳嘉瑩，「陳嘉瑩是球隊隊長，她在昨日的落敗後十分失望，她今仗挺身而出，為球隊樹立好榜樣，當一名球隊的領袖如此以身作則時，球隊的表現不需要擔心，一定打得好。」

韋特又指，港隊今仗的戰術執行度高，並希望球隊相信訓練的成果，無論8強遇上任何一隊強隊，無疑是硬仗一場，但也是難得的機會與世界前列球隊交手。