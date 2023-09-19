杭州亞運．直擊｜板球9年後回歸　港隊女將負馬來西亞仍可爭8強

杭州亞運9月23日揭幕前，部分項目賽事已率先進行，今日（19日）為首個比賽日，香港女子板球隊在浙江工業大學板球場亮相，遇上馬來西亞，力爭直入8強席位。

可惜港隊力戰下不敵對手，明早將與蒙古再爭入8強。港隊隊長陳嘉瑩直言，球隊不在狀態是落敗的主因。

01體育記者趙子晉 杭州直擊



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上屆雅加達亞運沒有舉辦板球項目，相隔9年後回歸，今屆女子板球共有9支球隊參與，曾出戰仁川亞運的陳嘉瑩、陳嘉敏、陳秀霞、何倩怡、賴穎琪等港將，今屆仍在陣中。

香港隊首戰遇上馬來西亞，若果贏波就能躋身8強。港隊賽事在下午2時舉行，浙江工業大學板球場氣溫高達36度，令不少球迷離開看台，改在室內透過玻璃觀戰。

浙江工業大學板球場下午氣溫高達36度，不少球迷都選擇離開看台。（趙子晉攝）

板球小知識：



板球賽事分上、半場，各20局，球道兩方都有一個三柱門（由三條門柱及放在頂部的兩根横木而成），防守方需要發球，並嘗試以接殺、觸殺等方法阻止進攻方得分；而進攻方則在球道上來回跑，嘗試取得最多的分數。若半場內防守一方成功淘汰對方10名球員，或完成20局賽事，攻守便會交換。



港隊選擇先防守，上半場成為發球一方，港隊早段有個不錯的開局，首兩局接連淘汰兩名馬來西亞球員，惟其後接連被對方打出圈外的4分打，港隊直至第8局才再淘汰對方一名球員。港隊繼續奮力防守，馬來西亞末段希望急攻搶分，港隊一局內連續淘汰3人，結果上半場被馬來西亞取得104分。

當港隊成功淘汰對手後，眾將即聚在一起慶祝。（趙子晉攝）

下半場攻守交換，港隊需要拿下105分才可擊敗馬來西亞，即使港隊直至第5局才有球員被淘汰，可惜找不到取分的方法，直至14局只得64分，與目標的105分有段距離。

球迷偶爾以廣東話或普通話高呼「香港加油」，當港隊擊球擊出外野時，更加是掌聲雷動，可惜港隊依然未能追近，何倩怡在第20局成為最後一人被淘汰，港隊最終以82分及10個被淘汰不敵馬來西亞，無緣直入8強，明早將與蒙古爭奪最後一個8強席位。

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港隊下半場極力反撲，惜未能反勝馬來西亞。（趙子晉攝）

縱然在場的球迷不算多，但都落力為港隊打氣。（趙子晉攝）

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港隊隊長陳嘉瑩賽後表示，球隊失利並非與出戰亞運或天氣炎熱所影響，而是球隊的整體發揮問題，「球隊今仗在各方面都不在狀態，防守方面失誤多，投球又不在計劃中，擊球又沒有球員可以長時間留在球道，隊友之間有不少溝通錯誤，而Calling（判斷）上亦有失誤，但我相信我們明天的表現會更好，希望在亞運的舞台上，呈現出港隊的最佳表現。」

這名港隊隊長表示，今晚將會翻看蒙古今早的賽事片段，再審視球隊有什麼做得不好。

港隊隊長陳嘉瑩指球隊今仗狀態不佳是致敗的主因。（趙子晉攝）

港隊教練韋特（Richard Waite）坦言失望，事關上次對馬來西亞也是輕鬆獲勝，本以為可以再下一城，想不到今仗不敵對手，但韋特指明日對蒙古再有機會，深信麾下將以更強大的面貌回歸。