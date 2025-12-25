球星雲集六人板球賽 多元種族享運動盛宴 馬會社區計劃促文化共融

板球在香港較少進入公眾視野，上月舉行的本地年度盛事香港六人板球賽（Hong Kong Cricket Sixes），雲集國際級球星，讓更多人認識和參與這項球類運動。一連三日的賽事氣氛熾熱，觀眾席吸引大量球迷揮舞巨型旗幟為各自的國家隊打氣。同場還設有「賽馬會香港六人板球賽社區計劃」的攤位遊戲，計劃負責人、身兼中國香港板球總會板球發展助理經理的中國香港女子板球代表蕭美慧（Alison）帶領參與的學生參觀和玩遊戲，來自不同背景的小朋友和馬會義工全情投入活動氛圍。

攝影：黃寶瑩



六人板球賽現場氣氛熱烈，球迷悉心打扮並揮舞旗幟為球隊打氣。（黃寶瑩攝）

早上8時多，天光道遊樂場已經十分熱鬧，板球場內激戰連場，同場的另一端設有馬會社區計劃的不同攤位遊戲讓公眾人士免費參與，Alison介紹，攤位以板球的投球和防守為主題，「就算無接觸過板球，都能夠從遊戲中領略到基本元素。」

本港板球運動愛好者多來自南亞地區家庭，8歲開始接觸板球的Alison，2014年代表香港出戰仁川亞運會，至今不經不覺已超過10年，她表示中國香港板球隊和本地聯賽球會中均有來自不同背景的球員，跟隊友溝通時以英語為主，同時會互相學習對方母語，「我會說兩句烏都語（Urdu，巴基斯坦和印度兩國的官方語言），他們也會說一點廣東話。」

馬會社區計劃負責人、香港女子板球代表蕭美慧（Alison）伴隨計劃的受惠學生一起參與活動。（黃寶瑩攝）

由板球到餐桌上的深度文化交流

Alison比賽後常常會跟隊友一起吃晚飯，她的家更常常成為一班隊友的聚餐熱點，家中甚至特備一個清真認證食品（Halal Food）專用的火鍋。「她們（南亞裔隊友）其實很喜歡吃中餐，最愛打邊爐。」

前香港女子板球代表朱皚穎（Tammy）現時在其中一間參與馬會社區計劃的學校任教。她指中國香港板球隊內有來自英國、新西蘭、印度和巴基斯坦等不同家庭背景的球員，眾人長期相處下來成為好友，「訓練時間長，有很多時間相處。我們練習時目標一致，球場外互相學習對方的語言和文化，練習後一起食飯閒聊，她們會請我食他們的家鄉食品，我又會去了解她們為何要戴頭巾。」

馬會社區計劃受惠學生入場欣賞香港六人板球賽。（黃寶瑩攝）

不同體質運動員都有發揮空間

板球在香港象徵多元文化，帶來的融合並不局限於文化背景，還包括不同體型的運動員，Tammy指出板球的獨特之處是隊員崗位分工非常清晰，比賽時分為擊球方和防守方，同一隊內負責不同崗位、不同身體特質的運動員都有發揮空間，而且十分講求整體合作，運動本身的性質已是不同背景球員共融的契機。

馬會社區計劃參與學校老師、前中國香港女子板球代表朱皚穎（Tammy）冀幫助不同背景學生通過板球練習和比賽互相學習交流。（黃寶瑩攝）

馬會社區計劃助更多香港市民認識板球

Tammy坦言，板球在香港未算普及，就算市民知道有相關賽事舉行亦未必有經濟能力進場，希望藉今次的馬會社區計劃，令更多市民尤其是學生接觸和認識這個運動。

Tammy從板球認識到不少南亞裔朋友，發現他們在香港生活會遇到不同難題，於是在求職申請教學助理職位時，刻意選擇以南亞裔學生為主的學校。

她目前在油蔴地街坊會學校擔任教學助理，同時帶領校內板球隊及小女童軍，「教波時有不同背景的小朋友，通過練習和比賽交流，例如南亞背景的小朋友可從中學習廣東話，他們亦可幫助其他背景的小朋友提升球技，彼此互相學習和成長。」賽事期間，她帶同一班學生參加馬會社區計劃，同學們享受精彩球賽的同時，亦從攤位遊戲中加深對板球的認識。

馬會社區計劃參與學校老師、前香港女子板球代表朱皚穎（左二）樂見更多市民和學生透過計劃增加對板球的認識。（黃寶瑩攝）

板球參與者近年大增

Tammy過去10多年見證板球運動在香港的發展，「以女子隊為例，10多年前我剛開始打的時候，本地聯賽只有5支球隊、不足100人參與，現在已經增加至15隊，人數增加很多。香港代表隊在成年隊以外，亦增設了U16（16歲或以下）及U19（19歲或以下）兩個梯隊。」

Alison（中）認為馬會社區計劃能幫助推廣板球運動。（黃寶瑩攝）

弱勢社群進場觀看賽事 設大師班與學生交流心得

Alison稱，今次馬會社區計劃還設有共9個環節的賽事導賞團讓健全及殘疾人士參與；社區計劃的大師班則由香港六人板球賽2025的中國香港隊代表到學校示範和交流，與學生分享寶貴經驗。計劃亦向弱勢社群派發門票，讓他們有機會欣賞到頂級板球賽事。

Alison認為今次的社區計劃很有意義，「每張數百元的門票雖然不算昂貴，但對弱勢社群來說或有一定困難。無論受惠者是華人或是南亞家庭，對推廣板球都有幫助，因此感到好開心。」

馬會社區計劃受惠學生Zara（左）獲派發門票觀戰感到很幸運。（黃寶瑩攝）

小六學生Zara首次現場觀戰：「非常開心，好享受。」

油蔴地街坊會學校小六學生Zara獲馬會社區計劃派發門票欣賞香港六人板球賽，她興奮道：「我對板球很熟悉，我的家人來自孟加拉，我和家人常常在電視收看板球賽事。今次是我首次現場看板球，非常開心，好享受。」她開心地說：「今次是很難得的機會，我感到很幸運！」

Zara亦對場內的攤位遊戲充滿興趣，「每一個我都想玩」，她直言，由於家人比較忙碌，亦未必能夠負擔比賽門票，因此以往未嘗現場觀戰，她希望將來可以再有機會看足球和板球比賽。

馬會社區計劃受惠學生Ishaayu參與場內的攤位遊戲。（黃寶瑩攝）

小六學生Ishaayu喜獲球星簽名 冀與同學分享板球知識

另一位油蔴地街坊會學校小六學生Ishaayu，為校內板球隊成員，「我們全家也熱愛板球，爸爸、叔伯們亦會打板球，今次是很好、很有趣的體驗，可了解六人板球規則的不同之處。」他亦參加計劃的「校園大師班」，「好開心有香港職業球員教導和訓練我們，有場9對9的練習賽，他們說我表現很好，而且我還拿到簽名呢！」

馬會社區計劃義工Gary（右）從計劃中獲得寶貴經驗。（黃寶瑩攝）

大專學生Gary：想藉活動認識板球 學習與他人用外語溝通

Zara和Ishaayu參與的攤位遊戲由一班大專學生協助管理，都會大學一年級生陳嘉朗（Gary）是其中一員。他看到校內的相關活動電郵，「我本身有踢足球，見到有相當多人參與板球，便想認識一下，而且希望學習如何跟他人溝通，於是報名參與。」

Gary表示活動期間他以英語跟不同文化背景人士交流，實屬難得的經驗，而且很開心獲得其他負責管理攤位的南亞裔學生主動教授他如何玩這些攤位遊戲，讓他加深對板球的認識。

馬會義工隊成員Fanny姨姨（左）與Ada（右）。（黃寶瑩攝）

馬會義工隊成員擴闊視野 首度認識板球運動

參與馬會社區計劃的還包括馬會義工隊，他們穿上醒目的紅色制服陪同一班服務對象欣賞六人板球賽及參與攤位遊戲，已退休多年的Fanny姨姨笑說：「好開心！跟初相識的朋友一齊玩，好好玩」，讓她印象最深刻的是陪伴一位自閉症患者參與活動。起初他顯得有點內向，但隨著彼此慢慢熟絡，玩遊戲時便變得越來越投入，大家還有說有笑，她知道自閉症患者不易與人打開心扉，因此這次經歷令她特別感動。

Fanny是義工隊內的資深成員，「我未退休已開始參與，至今已經10年左右」，她盛讚，「參與馬會義工隊的活動讓我大大開闊眼界，學到很多東西，又可以擴闊社交圈子。」

馬會義工隊成員Fanny姨姨大讚今次義工活動「好開心、好好玩」。（黃寶瑩攝）

馬會義工隊另一成員Ada亦已加入7、8年，她表示馬會義工隊活動非常多元化，曾經參與教小朋友扭汽球、到醫院為病人剪頭髮、到犬舍幫忙清洗狗籠等活動，「我本身不認識板球，今次參與六人板球賽社區計劃獲專人講解，才知道板球跟棒球很相似，而且六人賽實際人數較少，節奏亦較快。」

Ada之前曾參與七人欖球賽事的義工服務，今次來到六人板球賽現場才發現「原來規模都相當大，真是長知識了」，她本身有跑步和健身習慣，因此對運動相關的義工活動興趣更濃，「只要有能力就會參加，所有大型賽事都希望有份參與，回饋社會。」