馬勒當拿「上帝之手」足球拍賣　逾2600萬港元成交　價格未達預期

阿根廷已故球王馬勒當拿（Diego Maradona）在1986年世界盃用左手將球拍入英格蘭大門，成為史上最著名亦最具爭議的「上帝之手」，這顆承載着無數話題與傳奇的adidas Azteca比賽用球，正式在美國Heritage Auctions拍賣會上以335萬美元（約2613萬港元）成交。



當年阿根廷以2：1擊敗英格蘭的經典戰役中，馬勒當拿締造兩大球壇經典，包括「上帝之手」，以及一扭五射入世紀金球。賽事完結後，該仗球證Ali Bin Nasser將足球帶回家中珍藏超過30年，他曾確認該足球是全場唯一用球，並經獨立的公證行核實。

1986世界盃8強戰阿根廷以2：1擊敗英格蘭的經典戰役中，全場僅使用了一顆比賽用球，它見證馬勒當拿「上帝之手」以及扭過5人後破門的兩大經典瞬間。（Getty Images）

當場主球證賓拿森（Ali Bin Nasser）賽後將足球帶回家中珍藏了36年，於2022年公開拍賣。買家在一年後將足球再次拍賣，因未達最低起拍價而流拍。（Getty Images）

這顆足球曾於2022年首度拍賣，當時以237萬美元成交，惟足球在新主人手下因價格未達最低起售價而流拍，因而今年再度登上美國拍賣枱。競投在拍賣當晚由250萬美元起跳，最終由一名匿名買家投得，但335萬美元的成交價，與拍賣行最初最高1000萬美元（約7800萬港元）的樂觀估價相差甚遠。