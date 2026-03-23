WBC｜大谷翔平滿貫砲球衣千萬落槌　意大利隊咖啡機拍賣價驚人

【WBC2026】大聯盟官方拍賣平台拍賣本屆經典賽紀念品，其中最引人矚目的莫過於日本隊球星大谷翔平預賽砲轟中華台北隊時所穿球衣，最終以150萬10美元（約1174萬港元）的天價落槌創下紀錄。



根據拍賣紀錄，這件球衣共吸引了298注競標，大谷翔平該役4打數3安打、包含1發滿貫砲，貢獻5打點，使得這件球衣價格看漲，而大谷翔平2024年達成史無前例50轟、50盜的成就時，第50號全壘打球就曾以360萬美元（約2818萬港元）的天價成交。

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另外，意大利隊在經典賽開轟的「咖啡慶祝儀式」也受到藏家關注，意大利隊用過的咖啡機最後以2.5萬美元（約19.6萬港元）成交。

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