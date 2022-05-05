足球熱話｜「上帝之手」球衣創最貴拍賣紀錄　阿根廷足總搶衫失敗

已故阿根廷足球傳奇馬勒當拿（Diego Maradona），在1986年世界盃對英格蘭之戰使出「上帝之手」為阿根廷先開紀錄，他當時所穿的球衣，近日以930萬美元（約7300萬港元）落槌，創下體育紀念衣物的拍賣紀錄。



一代球王馬勒當拿在2020年11月25日去世，終年60歲。

他在球員年代的經典戰役，首推1986年率領阿根廷勇奪世界盃冠軍，其中8強對英格蘭時，馬勒當拿攻進的第一球其實是以手撥入，當時裁判並未發現，他事後稱這個爭議入球來自「上帝之手」（Hand of God），惹來世人爭議。

4分鐘後，他再入一球，卻令人不得不服——從中場開始引球推進，以一己之力獨闖英格蘭腹地，扭過英格蘭5名中場及後衛的阻截後再闖進禁區射入，其中守將畢查（Terry Butcher）更慘被他扭過兩次。這個入球成為世界盃經典金球，至今仍為球迷津津樂道。

馬勒當拿在2020年與世長辭，惟球王地位在球迷心中屹立不倒。（Getty Images）

球衣原被借至曼徹斯特的國家足球博物館展出，但交換球衣的持有人、英格蘭球員賀治（Steve Hodge）上月宣布將之拍賣。國際拍賣公司蘇富比（Sotheby's）指出，這場從4月20日開始到本月4日結束的拍賣中，有7名競標者都想要擁有這件球衣。

蘇富比周四（5日）確認，馬勒當拿在該役穿上的球衣，以930萬美元（約7300萬港元）落槌，創下體育紀念品拍賣紀錄。據英媒《太陽報》報道，馬勒當拿的家人與阿根廷足總代表，早前遠赴英國準備參與競投，希望把球衣帶回球王家鄉。

據悉，這場從4月20日開始到本月4日結束的拍賣中，有7名競標者都想要擁有這件球衣。（蘇富比）

該團隊原準備出價600萬美元（約4700萬港元）競投這件球衣，其中一名團隊成員向該報說：「這件球衣屬於阿根廷及國民，不應被富豪當作衣櫃的裝飾。」

最終「上帝之手」球衣賣以天價出售，創下體育紀念品拍賣紀錄，過去最高價的體育賽事衣物，是美國棒球傳奇路夫（Babe Ruth）穿過的紐約洋基球衣，以560萬美元（約4400萬港元）成交。

馬勒當拿「上帝之手」球衣打破紀錄，成為球壇史上最昂貴的球衣。（Getty Images）

蘇富比街頭服飾兼現代收藏品部主管Brahm Wachter說：「這件球衣具有重大歷史意義，代表了運動史上的非凡時刻，還有20世紀歷史的重要性。」