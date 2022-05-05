足球熱話｜「上帝之手」球衣創最貴拍賣紀錄　阿根廷足總搶衫失敗

撰文：葉詩敏
出版：更新：

已故阿根廷足球傳奇馬勒當拿（Diego Maradona），在1986年世界盃對英格蘭之戰使出「上帝之手」為阿根廷先開紀錄，他當時所穿的球衣，近日以930萬美元（約7300萬港元）落槌，創下體育紀念衣物的拍賣紀錄。

一代球王馬勒當拿在2020年11月25日去世，終年60歲。

他在球員年代的經典戰役，首推1986年率領阿根廷勇奪世界盃冠軍，其中8強對英格蘭時，馬勒當拿攻進的第一球其實是以手撥入，當時裁判並未發現，他事後稱這個爭議入球來自「上帝之手」（Hand of God），惹來世人爭議。

4分鐘後，他再入一球，卻令人不得不服——從中場開始引球推進，以一己之力獨闖英格蘭腹地，扭過英格蘭5名中場及後衛的阻截後再闖進禁區射入，其中守將畢查（Terry Butcher）更慘被他扭過兩次。這個入球成為世界盃經典金球，至今仍為球迷津津樂道。

足球熱話｜馬勒當拿「上帝之手」波衫公開拍賣　史上最貴球衣誕生馬勒當拿逝世．人物誌｜阿根廷人痛苦中的光　絕望階層永遠的英雄
馬勒當拿在2020年與世長辭，惟球王地位在球迷心中屹立不倒。（Getty Images）

球衣原被借至曼徹斯特的國家足球博物館展出，但交換球衣的持有人、英格蘭球員賀治（Steve Hodge）上月宣布將之拍賣。國際拍賣公司蘇富比（Sotheby's）指出，這場從4月20日開始到本月4日結束的拍賣中，有7名競標者都想要擁有這件球衣。

蘇富比周四（5日）確認，馬勒當拿在該役穿上的球衣，以930萬美元（約7300萬港元）落槌，創下體育紀念品拍賣紀錄。據英媒《太陽報》報道，馬勒當拿的家人與阿根廷足總代表，早前遠赴英國準備參與競投，希望把球衣帶回球王家鄉。

馬勒當拿逝世︱86世界盃上帝之手一球成名　對英格蘭一扭五最經典【馬勒當拿逝世】球王金句集　由信仰到「上帝之手」的真情剖白
據悉，這場從4月20日開始到本月4日結束的拍賣中，有7名競標者都想要擁有這件球衣。（蘇富比）

該團隊原準備出價600萬美元（約4700萬港元）競投這件球衣，其中一名團隊成員向該報說：「這件球衣屬於阿根廷及國民，不應被富豪當作衣櫃的裝飾。」

最終「上帝之手」球衣賣以天價出售，創下體育紀念品拍賣紀錄，過去最高價的體育賽事衣物，是美國棒球傳奇路夫（Babe Ruth）穿過的紐約洋基球衣，以560萬美元（約4400萬港元）成交。

【馬勒當拿逝世】加斯居尼憶球王醉人互動　球壇兩大天才癲瘋對決【馬勒當拿逝世】最後訪問透露人生一個遺憾　重新感受人民熱愛
馬勒當拿「上帝之手」球衣打破紀錄，成為球壇史上最昂貴的球衣。（Getty Images）

蘇富比街頭服飾兼現代收藏品部主管Brahm Wachter說：「這件球衣具有重大歷史意義，代表了運動史上的非凡時刻，還有20世紀歷史的重要性。」

悼念馬勒當拿︱別了迪亞高！阿根廷哭別曾讓他們狂歡過的足球之神【歐霸】摩連奴笑言愛將吃了「誠實豆沙包」　憶馬勒當拿暖心鼓勵馬勒當拿逝世｜踢波一流教波一般　領阿根廷闖世界盃8強最威水馬勒當拿逝世｜曾於節目談及死亡　遺憾染毒癮未能百分百奉獻足球馬勒當拿逝世｜「風之子」肯尼基亞悼念拍檔　世紀之吻成永恆經典馬勒當拿逝世｜曾與小保加來港獻技　林海峰憶當年瘋狂追星經歷一代球王馬勒當拿離世　曾與阿根廷拳王進行拳擊表演賽馬勒當拿逝世｜一片回顧球王輕狂歲月　登峰造極後滑落又如何馬勒當拿逝世｜曾愛在更衣室吸毒　終為女兒戒毒　拒認私生子30年【歐聯】開賽前默哀齊悼馬勒當拿　哥迪奧拿：他改變了現代足球馬勒當拿逝世︱球王一生充滿爭議天使魔鬼混合體　與比利成兩極端馬勒當拿逝世．01球評︱史上最強十號後無來者　帶有缺陷的天才世界球王馬勒當拿家中猝死　本月曾做開腦手術終年60歲
足球熱話｜昔日西甲神童性虐罪成入獄　曾創球會最年輕入球紀錄足球熱話︱C朗喪子後分享初生女兒合照　溫柔訴說「永恆的愛」足球熱話｜夏蘭特發文悼拉奧拿　相識多年一張照片顯父子情足球熱話｜史浩克隊長領軍奠勝　賽後訪問竟比梅開二度更搶眼足球熱話｜「死侍」俘虜人心　域斯咸超班入座率讓職業隊羨慕足球熱話｜金牌經理人拉奧拿再被誤傳死訊　皇馬跟車太貼中伏足球熱話︱蘇斯克查換個身份繼續支持曼聯　化身慈父見證愛女封后足球熱話｜摩連奴心中有一根熱刺　準決賽前遇搞笑問題乘機放箭足球熱話︱賓施馬再救皇馬　奧斯爾高呼：「給他金球獎！」足球熱話｜巴塞小將模仿C朗慶祝入波　竟遭官方「河蟹」｜有片足球熱話｜選民投票撐麥巴比做法國總統　選票製作認真嚇親市長足球熱話｜派路整蠱加度素鑊鑊甘　鼻涕蟲與滅火器哪個最經典？
足球
足球熱話
馬勒當拿
馬勒當拿逝世
阿根廷足球隊
阿根廷
你可能感興趣