英超｜車路士門將山齊士「送禮」　球迷洗版怒罵　沙比阿朗素護航

車路士新任主帥沙比阿朗素（Xabi Alonso）上任後在英超取得好開始，在球隊的「開咧戰」作客以3：2險勝富咸。然而門將羅拔山齊士（Robert Sánchez）兩次失誤送禮，被批實力與球隊表現難匹配。



羅拔山齊士先是企位未能封鎖近柱，被約舒亞京治（Josh King）射穿，令富咸於23分鐘追和至1：1；繼而在54分鐘撲救甩手，干沙路加西亞（Gonzalo Garcia）門前「執雞」，縮小比數。所幸羅渣士（Morgan Rogers）、高爾彭馬（Cole Palmer）及祖奧柏度（João Pedro）組成的新三叉戟各建一功，為車路士帶來勝仗。

羅拔山齊士表現遭受批評，沙比阿朗素認為是團隊防守問題，應共同承擔。（路透社）

山齊士的低級失誤引發車路士球迷在社交網站留言「洗版」，要求球會在轉會窗關閉前將他賣走。若將失球過程向前回溯，亦可發現羅渣士在第一個失球前「睇漏」約舒亞京治，利維高維（Levi Colwill）解圍失誤導致卡斯泰尼（Timothy Castagne）起腳，山齊士擋出後，舒亞京治補射入網。

沙比阿朗素對此給予山齊士極大包容，強調團隊共同承擔：「這關乎團隊，而非個人。正如我之前所講，我們可以做一些調整。第一個失球，我們防守可以做得更好。我們需要接受並從中學習，這需要一個過程。」

羅渣士於車路士的首場正賽即取得入球。（路透社）

阿朗素望三叉戟帶動球隊

車路士在今年夏天轉會窗斥巨資重組攻擊線，首場比賽即收到回報，以1.17億英鎊（約11.3億港元）打破英格蘭球員身價紀錄加盟的羅渣士，在新東家的英超首戰即取得入球，原隊中兩名攻擊手彭馬與柏度亦各建一功。沙比阿朗素賽後談到新三叉戟：「他們是球隊非常重要的一部分。球隊不是圍繞他們建立，而是和他們一起建隊。他們需要承擔更多責任，領導和激勵其他隊友。因為如果他們表現出色，其他人也會跟着做。我為他們三人感到高興。他們為球隊出場並取得了入球，這對前鋒來說至關重要。」

彭馬強勢反彈

彭馬去季受腹股溝傷病影響表現平平，入球效率大幅下降，因而落選世界盃英格蘭大軍名單。今季首場正賽，彭馬參與車路士三個入球，其中助攻祖奧柏度射入第一球，狀態回勇獲得隊友與主帥一致表揚。

彭馬今場參與車路士全部3個入球。（路透社）

兒時好友羅渣士賽後評價彭馬：「他上年因傷病等原因度過了一個艱難的賽季，但從季前賽和訓練中，就能從他的眼神看出，他今年已經準備好了，準備向質疑他的人證明，他們是錯的。今日他的表現可以看出，他是場上當之無愧的最佳球員，這就是他的風格。有他在我們隊裏太好了。」

彭馬上季受傷病影響狀態下滑，今季首場比賽回勇。（路透社）

沙比阿朗素亦樂見彭馬找到自我：「我為他感到高興，我非常享受看到他如此充滿活力、自由奔放、勇於承擔責任地踢球。他幫助球隊，覺得自己很重要，這正是球隊所需要的。如果他能保持這種感覺，我們的球隊會變得更好。」