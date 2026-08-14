足球轉會｜英超熱刺隊長羅美路轉戰西甲　3.6億加盟馬德里體育會

西甲豪門馬德里體育會已與英超球隊熱刺達成協議，將以4000萬歐元（約3.6億港元）轉會費簽下他們的隊長、阿根廷後衛羅美路（Cristian Romero）。熱刺在交易中還將保留15%的二次轉會分紅。



現年28歲的羅美路即將成為馬體會今夏的第四名新援。據悉，英超冠軍阿仙奴近日也曾對其表達濃厚興趣，但熱刺堅決拒絕將隊長出售給北倫敦的宿敵。

羅美路.。（Getty Images）

羅美路於2021年從意甲阿特蘭大外借加盟熱刺，隨後被以4250萬英鎊買斷。效力五個賽季期間，他共代表熱刺出場156次，攻入13球，是球隊後防線的核心支柱。

在剛剛落幕的世界盃中，羅美路作為主力中堅助阿根廷一路殺入決賽，整屆賽事僅缺席一場比賽。

對於熱刺球迷而言，羅美路的離隊無疑是一大打擊。此外，球隊英格蘭左閘迪積史賓斯（Djed Spence）或將以3000萬歐元加盟意甲豪門國際米蘭。

隨着羅美路即將加盟，連同此前引入的中場李剛仁、摩頓胡文特（Morten Hjulmand），以及翼衛阿歷斯基莫度（Alex Grimaldo），馬體會今夏的引援投入將突破1億英鎊。馬體會上賽季在西甲僅名列第四，主教練施蒙尼（Diego Simeone）正全力重組陣容，力求在新賽季重振雄風。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】