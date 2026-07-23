英超轉會︱熱刺豪擲2.4億英鎊迪沙比起革命　花錢竟多過曼城+曼聯

世界盃2026曲終人散，英超新球季未夠一個月便開鑼，正當球迷看完104場世界盃賽事仍頭昏腦脹，各大球會已在轉會市場密密操作。曼城、車路士均已花過億英鎊屬見慣不怪的「正常操作」，白禮頓用上過億主要是一賣一買，截至目前最大豪客有點出乎意料——連續兩季均要護級的熱刺，而且花費暫時較曼聯和曼城加起來還要高。



熱刺豪爽創球會史上紀錄 花費暫較曼市雙雄總和更高

身為傳統Big 6球隊之一，熱刺連續兩季捲入護級旋渦，上季季尾終找來前白禮頓教頭迪沙比（Roberto De Zerbi）力保英超席位，今年3月跟這個意大利教頭簽下5年長約，足見對改革的決心，而今個夏天，球會在轉會市場亦貨真價實地以銀彈支持對方。

單從白禮頓買入中堅雲赫基，繼而打破球會紀錄一擲一億英鎊購入東拿利，再以8500萬英鎊買入韋斯咸年輕中場馬迪奧斯費南迪斯，便用上接近2.4億英鎊。連向來豪爽的曼市雙雄加起來也暫時未及熱刺。熱刺同時免費獲得羅拔臣、辛尼斯和杜巴夫卡，並賣出一堆年輕球員和放走比蘇馬，一買一賣同時暢旺，淨開支仍達1.67億英鎊。

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熱刺2026/27 收購一覽

買入：

1. 東拿利（Sandro Tonali）／1億英鎊／／紐卡素／26歲／中場

2.馬迪奧斯費南迪斯（Mateus Fernandes）／8500萬英鎊／韋斯咸／22歲／中場

3. 雲赫基（Jan Paul van Hecke）／5200萬鎊／白禮頓／26歲／中堅

4. 羅拔臣（Andy Robertson）／免費／約滿利物浦／32歲／左後衛

5. 辛尼斯（Marcos Senesi）／免費／約滿般尼茅夫／29歲／中堅

6. 杜巴夫卡（Martin Dubravka）／免費／約滿般尼／37歲／門將



共花費：2.37億英鎊



賣出：

1. 胡斯高域（Luka Vuskovic）／4600萬英鎊／白禮頓／19歲／中堅

2. 蘭克舒亞（Will Lankshear）／1000萬英鎊／米杜士堡／21歲／前鋒

3. 維利斯（Alejo Veliz）／780萬英鎊／巴希亞（巴甲）／22歲／前鋒

4. 迪雲（Alfie Devine）／600萬英鎊／普雷斯頓／21歲／進攻中場

5. 達古仙（Radu Drăgușin）／*先借後買／費倫天拿／24歲／中堅

6. 比蘇馬（Yves Bissouma）／約滿離隊／沒有球會／29歲／中場



*達指定條款，須以2140萬英鎊收購



淨轉會支出

1.67億英鎊（未計達古仙潛在收購）



曼城過億英鎊買安達臣 曼聯搶贏泰利文斯

曼城以1.16億英鎊收購英格蘭中場艾利洛安達臣（Elliot Anderson），2150萬英鎊入手特魯瓦年輕前鋒德圖比特（Mathys Detourbet），1000萬鎊買入李斯特城17歲翼鋒蒙加（Jeremy Monga），加上以300萬英鎊從錫周三買入年輕門將查理斯（Pierce Charles），共花1.5億英鎊。

曼聯以3500萬英鎊從維拉買入中場泰利文斯（Youri Tielemans）及以5000萬英鎊從車路士購入另一中場安達利山度士（Andrey Santos），暫時用上8500萬英鎊，雙曼總和暫時為2.35億英鎊，熱刺所用的2.37億英鎊，竟較曼市雙雄更高，而且主帥迪沙比豪言，熱刺的收購行動尚未完結。

熱刺主帥迪沙比。（IG@Spurs Official）

迪沙比豪言：熱刺收購行動尚未完結 決心來季即重返前列

「我們為建立一支強大球隊的構思感到興奮，我們在轉會市場的工作尚未完成，當中包括買入和出售，但此時此刻我感到很開心，很自豪和很正面。」迪沙比說，「我們正在建立一支非常好的球隊，引入一些非常重要的新球員，為球會歷史展開新一章。」他自言，在加盟熱刺前花上大量時間了解球會，完全明白班主對想法和大計。熱刺據報對上季外借到巴塞隆拿的曼聯前鋒拉舒福特有興趣，而英格蘭守將史賓斯（Djed Spence）則獲得國際米蘭和愛華頓的青睞。

熱刺沉淪兩季，迪沙比決心在新球季領白百合立即重回前列，「我認為熱刺應該在英超前列競爭，我很清楚英超非常艱辛，但只要球員內心有良好動力，在球上有良好組織，我相信一切會順利，到最後能達成目標。」

車路士1.17億英鎊買入23歲維拉中場摩根羅渣士（Morgan Rogers）。(IG）

車路士繼續交投暢旺 天價買入羅渣士 加拿祖勢亦離隊

說起豪客當然不得不提車路士，單是23歲維拉中場摩根羅渣士（Morgan Rogers）一人已花1.17億英鎊，剛好稍高於曼城買安達臣，勢成今夏英超以至全球「標王」。藍軍同時繼續高價買入「潛力股」，包括：4300萬英鎊從阿特蘭大買入21歲右閘柏利斯特（Marco Palestra），4000萬從士砵亭買入翼鋒基奧雲尼昆達（Geovany Quenda）， 約1000萬英鎊從哥連泰斯買入青年軍球員丹拿（Denner Evangelista）。

單計開支亦逾2.1億英鎊，隨熱刺之後英超第二最高，不過賣人亦收回過億，古古列拿5180萬英鎊加盟皇馬，安達利山度士5000萬英鎊投曼聯，佐治1800萬英鎊加盟愛華頓（Tyrique George） ，而加拿祖（Alejandro Garnacho）亦在日內勢以4270萬英鎊轉投阿士東維拉，連同放走加拿祖，淨開支未夠5000萬英鎊，尚有本錢持續換血。

阿仙奴目標巴高拿身價過億英鎊。（路透社）

阿仙奴轉會市場連環失手 爭輸羅渣士 目標收購太昂貴

英超冠軍阿仙奴暫時交投淡靜，羅渣士和蒙加分別爭輸車路士和曼城下，僅以3450萬英鎊買斷上季從利華古遜借用的守將軒卡派爾（Piero Hincapié），以及免費簽入列斯聯門將梅斯利亞（Illan Meslier）。

放走翼鋒杜沙特（Leandro Trossard）後，仍在等待重磅收購，傳聞中包括馬體會前鋒艾華利斯（Julian Alvarez）及巴黎聖日耳門翼鋒巴高拿（Bradley Barcola），不過價格必定超過一億英鎊，談判極其困難。

比起任何新球員，利物浦新帥伊拉奧拿才是球會發展下一步最重要一人。（路透社）

利物浦失去三大星將無法彌補 來季只是重整期？

前季冠軍利物浦，一次過失去沙拿、干拿迪和羅拔臣兼分文未得之下，新帥伊拉奧拿當前急務其實是留住陣中主力。蘇保斯拿爾剛續長約，伊拉奧拿表明亦想留下另一中場麥阿里士打以及門將艾利臣。干拿迪離隊，紅軍以6000萬英鎊從雷恩買入另一法國年輕中堅積基特（Jérémy Jacquet）做雲迪積克的新拍檔，另外從奧沙辛拿3450萬英鎊買入翼鋒門約斯（Víctor Muñoz）。

羅拔臣、沙拿之位難以彌補，森美卡斯、艾利洛兩個同位球員外借收回，卻與離去的兩大星將水平相去甚遠。感覺新一季利物浦尚在重整階段，一切還看伊拉奧拿的功力。