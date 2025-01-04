三項鐵人｜彭詩雅遇意外跌斷手指或永久失知覺　「生活仍要繼續」

2024年的尾聲，港隊三項鐵人代表彭詩雅（Bailee）過得不簡單，這名三鐵女將在社交網站透露，她在訓練時遇意外，不慎跌斷右手食指，幸好她隨即做手術，但有可能永久失去知覺。彭詩雅極速康復並回歸訓練，就算遇上意外，依然不減她對三鐵的熱情。



港隊三鐵代表彭詩雅。（資料圖片／鄭子峰攝）

25歲的三鐵港將彭詩雅在社交網站發文，透露兩星期前練跑時，不慎摔倒，右手食指撞向石頭後骨折，她直言傷口十分恐怖，「甚至連自己不敢直視」。彭詩雅隨即步行3公里至鄰近的醫院求醫，並立即接受手術，縫了15針，而且成功把碎骨移除，但她的右手食指有機會永久失去知覺。

彭詩雅在意外後，至今右手食指仍然帶着保護裝置，游泳時要帶上防水手套，幸好沒有影響她的日常訓練，如今已經恢復訓練。

彭詩雅右手食指仍然帶着保護裝置。（Instagram截圖）

人生不如意是十常八九，在逆境時往往考驗運動員的心理質素，彭詩雅沒有沉淪在不幸當中，反而患難見真情，感恩身邊朋友在困難時伸出援手，並重新喚醒自己，有挑戰未來更多難關的能力。

「經過今次意外，原來自己有能力面對不同難關，就算未來困難重重，我依然是充滿動力。2024年是個人發展的其中一章，我依然高興自己仍然活着，感受到自己滿滿的熱情。說到底，也只是一根手指，生活仍要繼續。」彭詩雅展望2025年，樂於面對及克服更多難關。

彭詩雅在社交網站上載多張受傷圖片。（Instagram截圖）

彭詩雅已非首名三鐵港將手指受傷，蔡欣妍在杭州亞運前夕，不慎觸傷中指，更接受三次手術駁回手指，如今已經復出披甲。