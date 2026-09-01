名古屋亞運會2026板網球｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績
愛知．名古屋亞運2026的板網球項目將於9月28日至10月3日舉行，香港板網球隊將派出4男4女參賽。本文詳列香港板網球隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。
名古屋亞運2026板網球｜比賽日期
比賽日期：2026年9月28日至10月3日
比賽地點：名古屋市東體育中心
比賽項目：男子雙打﹑女子雙打
金牌數目：2
名古屋亞運2026板網球｜香港板網球隊名單
項目
運動員
男子組
毅志恒﹑盧鐵風﹑鄒君林﹑羅樂培
女子組
陳曉嵐﹑羅易殷﹑陳詠悠﹑劉曉蔚
名古屋亞運2026板網球｜香港板網球隊賽程
以下為香港板網球隊初步賽程，將隨官方進一步公布，以及香港運動員晉級形勢而持續更新。
名古屋亞運2026板網球｜香港板網球隊賽程（9月28日）
日期
香港時間
項目
運動員
9月28日
上午8:30
男雙首圈
毅志恒/盧鐵風、鄒君林/羅樂培
女雙首圈
陳曉嵐/羅易殷、陳詠悠/劉曉蔚
名古屋亞運2026板網球｜香港板網球隊賽程（9月29日）
日期
香港時間
項目
運動員
9月29日
上午8:30
男雙首圈
毅志恒/盧鐵風、鄒君林/羅樂培
女雙首圈
陳曉嵐/羅易殷、陳詠悠/劉曉蔚
名古屋亞運2026板網球｜香港板網球隊賽程（9月30日）
日期
香港時間
項目
運動員
9月30日
上午8:30
男雙次圈*
毅志恒/盧鐵風、鄒君林/羅樂培
女雙次圈*
陳曉嵐/羅易殷、陳詠悠/劉曉蔚
名古屋亞運2026板網球｜香港板網球隊賽程（10月1日）
日期
香港時間
項目
運動員
10月1日
上午8:30
男雙8強*
毅志恒/盧鐵風、鄒君林/羅樂培
女雙8強*
陳曉嵐/羅易殷、陳詠悠/劉曉蔚
名古屋亞運2026板網球｜香港板網球隊賽程（10月2日）
日期
香港時間
項目
運動員
10月2日
上午9:00
男雙4強*
毅志恒/盧鐵風、鄒君林/羅樂培
女雙4強*
陳曉嵐/羅易殷、陳詠悠/劉曉蔚
名古屋亞運2026板網球｜香港板網球隊賽程（10月3日）
日期
香港時間
項目
運動員
10月3日
上午9:00
男雙銅牌戰*
毅志恒/盧鐵風、鄒君林/羅樂培
上午10:45
女雙銅牌戰*
陳曉嵐/羅易殷、陳詠悠/劉曉蔚
下午5:00
男雙決賽*
毅志恒/盧鐵風、鄒君林/羅樂培
下午6:45
男雙決賽*
陳曉嵐/羅易殷、陳詠悠/劉曉蔚
名古屋亞運2026板網球｜香港板網球隊往績
板網球是名古屋亞運新增項目，首度被列為亞運項目。
資料來源：名古屋亞運官網、維基