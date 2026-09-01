名古屋亞運會2026板網球｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績

撰文：趙子晉
出版：更新：

愛知．名古屋亞運2026的板網球項目將於9月28日至10月3日舉行，香港板網球隊將派出4男4女參賽。本文詳列香港板網球隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。

名古屋亞運2026板網球｜比賽日期

比賽日期：2026年9月28日至10月3日
比賽地點：名古屋市東體育中心
比賽項目：男子雙打﹑女子雙打
金牌數目：2

名古屋亞運2026板網球｜香港板網球隊名單

名古屋亞運2026板網球｜香港板網球隊名單

項目

運動員

男子組

毅志恒﹑盧鐵風﹑鄒君林﹑羅樂培

女子組

陳曉嵐﹑羅易殷﹑陳詠悠﹑劉曉蔚

名古屋亞運2026板網球｜香港板網球隊賽程

以下為香港板網球隊初步賽程，將隨官方進一步公布，以及香港運動員晉級形勢而持續更新。

名古屋亞運2026板網球｜香港板網球隊賽程（9月28日）

名古屋亞運2026板網球｜香港板網球隊賽程

日期

香港時間

項目

運動員

9月28日

上午8:30

男雙首圈

毅志恒/盧鐵風、鄒君林/羅樂培

女雙首圈

陳曉嵐/羅易殷、陳詠悠/劉曉蔚

名古屋亞運2026板網球｜香港板網球隊賽程（9月29日）

名古屋亞運2026板網球｜香港板網球隊賽程

日期

香港時間

項目

運動員

9月29日

上午8:30

男雙首圈

毅志恒/盧鐵風、鄒君林/羅樂培

女雙首圈

陳曉嵐/羅易殷、陳詠悠/劉曉蔚

名古屋亞運2026板網球｜香港板網球隊賽程（9月30日）

名古屋亞運2026板網球｜香港板網球隊賽程（*如晉級）

日期

香港時間

項目

運動員

9月30日

上午8:30

男雙次圈*

毅志恒/盧鐵風、鄒君林/羅樂培

女雙次圈*

陳曉嵐/羅易殷、陳詠悠/劉曉蔚

名古屋亞運2026板網球｜香港板網球隊賽程（10月1日）

名古屋亞運2026板網球｜香港板網球隊賽程（*如晉級）

日期

香港時間

項目

運動員

10月1日

上午8:30

男雙8強*

毅志恒/盧鐵風、鄒君林/羅樂培

女雙8強*

陳曉嵐/羅易殷、陳詠悠/劉曉蔚

名古屋亞運2026板網球｜香港板網球隊賽程（10月2日）

名古屋亞運2026板網球｜香港板網球隊賽程（*如晉級）

日期

香港時間

項目

運動員

10月2日

上午9:00

男雙4強*

毅志恒/盧鐵風、鄒君林/羅樂培

女雙4強*

陳曉嵐/羅易殷、陳詠悠/劉曉蔚

名古屋亞運2026板網球｜香港板網球隊賽程（10月3日）

名古屋亞運2026板網球｜香港板網球隊賽程（*如晉級）

日期

香港時間

項目

運動員

10月3日

上午9:00

男雙銅牌戰*

毅志恒/盧鐵風、鄒君林/羅樂培

上午10:45

女雙銅牌戰*

陳曉嵐/羅易殷、陳詠悠/劉曉蔚

下午5:00

男雙決賽*

毅志恒/盧鐵風、鄒君林/羅樂培

下午6:45

男雙決賽*

陳曉嵐/羅易殷、陳詠悠/劉曉蔚

名古屋亞運2026板網球｜香港板網球隊往績

板網球是名古屋亞運新增項目，首度被列為亞運項目。

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資料來源：名古屋亞運官網、維基

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