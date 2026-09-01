名古屋亞運會2026板網球｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績

愛知．名古屋亞運2026的板網球項目將於9月28日至10月3日舉行，香港板網球隊將派出4男4女參賽。本文詳列香港板網球隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。



名古屋亞運2026板網球｜比賽日期

比賽日期：2026年9月28日至10月3日

比賽地點：名古屋市東體育中心

比賽項目：男子雙打﹑女子雙打

金牌數目：2

名古屋亞運2026板網球｜香港板網球隊名單

名古屋亞運2026板網球｜香港板網球隊名單 項目 運動員 男子組 毅志恒﹑盧鐵風﹑鄒君林﹑羅樂培 女子組 陳曉嵐﹑羅易殷﹑陳詠悠﹑劉曉蔚

名古屋亞運2026板網球｜香港板網球隊賽程

以下為香港板網球隊初步賽程，將隨官方進一步公布，以及香港運動員晉級形勢而持續更新。

名古屋亞運2026板網球｜香港板網球隊賽程（9月28日）

名古屋亞運2026板網球｜香港板網球隊賽程 日期 香港時間 項目 運動員 9月28日 上午8:30 男雙首圈 毅志恒/盧鐵風、鄒君林/羅樂培 女雙首圈 陳曉嵐/羅易殷、陳詠悠/劉曉蔚

名古屋亞運2026板網球｜香港板網球隊賽程（9月29日）

名古屋亞運2026板網球｜香港板網球隊賽程 日期 香港時間 項目 運動員 9月29日 上午8:30 男雙首圈 毅志恒/盧鐵風、鄒君林/羅樂培 女雙首圈 陳曉嵐/羅易殷、陳詠悠/劉曉蔚

名古屋亞運2026板網球｜香港板網球隊賽程（9月30日）

名古屋亞運2026板網球｜香港板網球隊賽程（*如晉級） 日期 香港時間 項目 運動員 9月30日 上午8:30 男雙次圈* 毅志恒/盧鐵風、鄒君林/羅樂培 女雙次圈* 陳曉嵐/羅易殷、陳詠悠/劉曉蔚

名古屋亞運2026板網球｜香港板網球隊賽程（10月1日）

名古屋亞運2026板網球｜香港板網球隊賽程（*如晉級） 日期 香港時間 項目 運動員 10月1日 上午8:30 男雙8強* 毅志恒/盧鐵風、鄒君林/羅樂培 女雙8強* 陳曉嵐/羅易殷、陳詠悠/劉曉蔚

名古屋亞運2026板網球｜香港板網球隊賽程（10月2日）

名古屋亞運2026板網球｜香港板網球隊賽程（*如晉級） 日期 香港時間 項目 運動員 10月2日 上午9:00 男雙4強* 毅志恒/盧鐵風、鄒君林/羅樂培 女雙4強* 陳曉嵐/羅易殷、陳詠悠/劉曉蔚

名古屋亞運2026板網球｜香港板網球隊賽程（10月3日）

名古屋亞運2026板網球｜香港板網球隊賽程（*如晉級） 日期 香港時間 項目 運動員 10月3日 上午9:00 男雙銅牌戰* 毅志恒/盧鐵風、鄒君林/羅樂培 上午10:45 女雙銅牌戰* 陳曉嵐/羅易殷、陳詠悠/劉曉蔚 下午5:00 男雙決賽* 毅志恒/盧鐵風、鄒君林/羅樂培 下午6:45 男雙決賽* 陳曉嵐/羅易殷、陳詠悠/劉曉蔚

名古屋亞運2026板網球｜香港板網球隊往績

板網球是名古屋亞運新增項目，首度被列為亞運項目。

資料來源：名古屋亞運官網、維基