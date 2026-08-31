棒球熱話｜小球員為與MLB球隊簽約　扮死偽造身份更為自己立墓碑

運動員虛報年齡時有發生，今次發生在美國職棒（MLB）球隊克里夫蘭守護者，而且案情非常離奇。

來自多米尼加共和國的David Severino為了「報細數」，他的訓練師Francisco Nieves涉嫌替他偽造出生和死亡證明，甚至在距離多米尼加共和國首都120公里外一處豎立墓碑，再偽造一個弟弟的身份，繼而與守護者達成280萬美元的預先協議，預計待到2029年滿17歲，就與球會正式簽約。



MLB克里夫蘭守護者未就今次虛報個案回應。（Getty Images）

天網恢恢，這個「死亡重生計劃」經MLB揭發後，合約當然告吹。有關方面透露更多細節，David Severino（下稱David）本名為Daury David Severino Damaso（下稱Daury），生於2010年4月2日，屈指一算，去年12月與守護者達成協議時已經15歲，現在則為16歲。

莫說是家境貧困的孩子，就算是3A球員，也嚮往MLB大聯盟的生活。（路透社）

消息指，Daury的訓練師Francisco Nieves於2023年向Daury的父母建議，將Daury變身為David，身份是Daury的弟弟，生於2011年12月20日。那麼如何「安置」原本活生生的Daury？去天堂安居樂業吧。訓練師說，Daury在2012年5月5日死於呼吸系統疾病，死時才12歲，上天真的殘忍。

橋段是瘋了點，但生死有命，聽起來也合情合理。於是訓練師着手偽造「兄弟兩人」的出生、醫療、入學等相關證明，甚至在國內第三大城市La Romana為Daury豎立墓碑，畢竟加入MLB機會難能可貴，說句百無禁忌，死十次也沒什麼大不了。

多米尼加共和國第三大城市La Romana風光如畫。（網上圖片）

在David去年12月與守護者達成協議後，事情發展近乎完美，直到今年5月，MLB調查後發現David虛報年齡和身份，守護者立即終止協議，David的MLB夢也告吹了。曾訓練Daury長達兩年的另一名教練John Pereyra表示，在貧窮的環境長大下，做職業棒球員的確是脫貧的機會，「我聽聞過偽造出生文件，但要把這一切安排起來，簡直像電影情節一樣」，他強調，自己雖然曾與Daury合作，但對偽造身份一事並不知情。

效力藍鳥的葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）是現役最成功的多米加尼共和國球員之一。（路透社）