曼聯若歐霸奪冠只有BBQ慶功　阿莫林請後勤團隊帶親友睇決賽

曼聯打入歐霸盃決賽，將會與熱刺爭奪冠軍。為削減開支，曼聯不會提供免費門票，也不會資助員工前往西班牙觀看歐霸決賽。據《ESPN》報道，曼聯領隊阿莫林得悉球會決定後自掏腰包，資助30位更衣室後勤職員帶家人前往觀賽。此外，《BBC》報道若果曼聯贏得歐霸冠軍，也不會舉行勝利巡遊，只會在卡靈頓訓練中心舉行燒烤慶功。



據報曼聯領隊阿莫林資助後勤團隊員工帶家人看歐霸決賽。（Getty Images）

曼聯在5月21日將於西班牙畢爾包硬撼熱刺，爭奪歐霸冠軍。貫徹拉傑夫掌權後削減成本的作風，曼聯不會資助員工及其家屬到決賽現場觀賽。曼聯會為每位員工提供2張自費門票，也不會資助旅費。球員的待遇則好一點，每位球員可獲兩張免費門票給家人朋友，但交通費則自付。

阿莫林得悉教練團隊、物理治療師等都需要為家人朋友買門票時，決定自掏腰包，為他的30人後勤團隊支付親友的門票費用，其中包括一些低薪員工，以肯定他們在過去6個月艱難日子的貢獻，確保他的團隊最多可以帶兩名親友到現場。

曼聯打入歐霸決賽。（Getty Images）

《ESPN》稱，消息人士指曼聯這個做法，是為了讓球迷可以買到最多的門票。曼聯獲歐洲足協分配到15000張門票。《BBC》稱，曼聯員工不會像過往般得到免費門票，取而代之的是，球會將於曼徹斯特市內舉行睇波派對。

曼聯目前排英超第16位，成績慘淡，若果能摘下歐霸冠軍，可以成為今個失敗球季的遮羞布，並取得來屆歐聯資格。

據報曼聯若果歐霸奪冠後只有BBQ慶功。（Getty Images）

《BBC》的報道還指，若果曼聯贏得歐霸冠軍，也不會舉行勝利巡遊，而是在卡靈頓訓練基地燒烤慶功。

曼聯在5月25日踢完最後一輪英超後，就會馬上啟程往亞洲踢表演賽，先到馬來西亞，再訪香港，在5月31日回到曼徹斯特，預計曼聯這次遠東之旅可以有約800萬鎊收入。完成遠東之旅後，獲徵召的國腳隨之往各自的國家隊報到，準備6月的國際賽。

此外，由於曼聯今季成績太差，連續兩季取消季尾的年度晚宴，預計各個曼聯隊內的獎項會在最後一輪聯賽對維拉前頒發。