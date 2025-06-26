田徑熱話｜美國400欄跑手奪金變放送事故　走光照跑賽季最佳時間

冷傲的甄子丹在網上洗版，來自美國的跨欄跑手基斯羅賓遜（Chris Robinson）或許可以與「宇宙最強」一戰。

24歲的基斯羅賓遜在捷克俄斯特拉發（Ostrava）出戰世界田聯洲際巡迴賽，這名美跑手在男子400米跨欄跑出今季最佳時間，衝線時險勝奪金，更跑出今季第6快的時間，可惜這些紀錄都不及他的褲檔「搶鏡」，他在最後直路邊跑邊「走光」，恰巧變成「放送事故」。



一年一度在捷克俄斯特拉發舉行的「Golden Spike」賽事，是世界田聯洲際巡迴賽（World Athletics Continental Tour）其中之一，是低鑽石聯賽一級的金級賽事。男子400米跨欄決賽，美國的跑手基斯羅賓遜以48.05秒率先衝線，以0.06秒之差擊敗巴西跑手，是這名24歲跑手今季的最佳時間，亦是全季今季第6快的時間。

基斯羅賓遜能夠在網上爆紅，當然與他創出個人賽季最佳時間無關。羅賓遜準備跨最後一個欄時，慢鏡看到他的左手在調整短褲，不少眼利網民看到羅賓遜的跑褲太鬆，當他衝刺不慎「走光」，然後在衝線前失平衡前滾翻倒地。

（X截圖）

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