曼聯新縮皮計劃　倫敦辦公室「太大太貴」擬提早撤走︱足球熱話

曼聯繼一年內第二度裁員，擬再有慳錢新計劃，多間英國主流傳媒相繼報道紅魔鬼有意關閉在倫敦肯辛頓的2.3萬呎辦公室。2023年才簽下的10年租約，如今被認定「太大、太貴」，或提早撤走。



曼聯新股東拉傑夫。（Getty Images）

2010年起倫敦設辦公室 黃金地段長租2.3萬呎商廈頂層

曼聯說得上是足球界商業霸王，也是最先在倫敦成立辦公室的非倫敦球會，早在2010年已設分公司，2013年起更遷入倫敦市黃金地段梅菲爾（Mayfair），租下過萬呎物業，每年租金超過100萬英鎊，一簽便是10年長約。當年曼聯創下先河後，曼城、利物浦、愛華頓、列斯聯等球會才仿傚紅魔鬼，「南下」到倫敦設辦公室。

2023年曼聯搬Office，辦公室由梅菲爾，遷往倫敦市中心另一核心地段肯辛頓（Kensington）一棟商廈頂樓，面積由1.15萬呎，大增至1.6萬呎，連天台可用的7414呎，合共逾2.3萬呎。租約同樣一簽便是10年，可是曼聯被指正研究「提早終止合約」。

曼聯場內不濟，連帶場外也陷財困。（路透社）

倫敦辦公室「太大太貴」擬提早撤走

曼聯的倫敦分公司不足兩年前才搬往肯辛頓，新股東拉傑夫（Jim Ratcliffe）卻認定曼聯的倫敦辦公室「太大、太昂貴」，很可能成為他任內新一波開刀對象。拉傑夫去年2月上場至今僅一年，已推出多項節流措施，包括兩度大規模縮減曼聯員工數目。

曼聯曾長期雄霸全球球會收入榜，就算傳奇領隊費格遜2013年退休、球隊在綠茵場風光難再，這支足球商業霸王依然穩佔最賺錢球會前列。事實上，曼聯2024年11月底公布的2024/25年度稅息折舊攤銷前盈利（EBITDA）仍達1.45至1.6億英鎊，對上一年的EBITDA冠絕英超對手，並估計從商業、轉播、比賽日及贊助收益，全年收入達到6.5至6.7億英鎊。

曼聯老闆拉傑夫入主一年，已兩度為球會「瘦身」。（Getty Images）

拉傑夫上場一年內推多項節流措施 兩度大裁員

可是曼聯在轉會市場長年高買低賣，導致開支失衡，並已連續5年錄得虧損，因此拉傑夫入主曼聯足球部短短一年間，已推出大大小小多項節流措施，狂減員工福利，取消年度聖誕派對，並兩度裁員，連地位崇高的費格遜也「被炒」，失去全球推廣大使地位，只為每年節省200萬英鎊。

有趣的是，曼聯在肯辛頓的辦公室，其實跟拉傑夫名下的英力士（Ineos）總部相距不足1英里，地理上非常方便，可是為節流仍打算關掉。事實上拉傑夫上場後，曼聯一切重大人事決定，例如決定前領隊坦赫格前途的會議，也是在英力士而不是曼聯的倫敦辦公室進行。

單是坦赫格兩年半任內，曼聯轉會市場已花去6億英鎊。（Getty Images）

雷厲風行節流可行嗎？

拉傑夫甫入主曼聯便雷厲風行，推出多項節流措施慳錢（詳見另文：拉傑夫入主曼聯後削減開支措施整理 短短一年多次開刀慳皮），去年7月首次裁員250人，料每年節省1000萬英鎊人工開支，剛公布再裁減150至200人，被估計每年最多可再慳3600萬英鎊。各項措施全數加起來，料最多可為曼聯每年節省約8429萬英鎊。

好像節省到不少，可是如果曼聯沒有錯買安東尼，其實已可輕鬆慳回這筆錢，亦可側面反映曼聯高層在轉會市場上一錯再錯，遺害有多深。現階段難以估計這些節流措施長遠成效如何，最直接看到的一項可能是球會宣布取消聖誕派對，球隊在聖誕節前後的3場比賽，主場對般尼茅夫、作客狼隊、主場對紐卡素全數敗陣。

球會上下士氣受影響，而在裁員及不斷削減員工福利下，珍貴的企業形象亦一再受到打擊，似乎未見其利，先見其害。