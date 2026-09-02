美斯退出國家隊｜阿根廷21年傳奇落幕　球迷激讚無人能取代

阿根廷足球巨星美斯（Lionel Messi），8月31日宣佈退出國家隊，他表示這是一個痛苦的決定，但時候已到，自己一直都竭盡全力，現在，他21年國家隊生涯劃下句點。這個消息，讓阿根廷球迷萬分不捨。不過，美斯作為球員的生涯並沒有結束，他將繼續效力邁阿密國際隊，合約一路延續到2028年。



39歲的阿根廷足球巨星美斯（Lionel Messi），8月31日宣佈退出國家隊。他在IG上發了一封親筆信表示，「這是一個痛苦的決定，但時候已到，我一直竭盡全力，為了這件球衣而戰，希望帶給你們快樂，透過足球讓你們身為阿根廷人感到驕傲。」

美斯在IG上發了一封親筆信表示退出阿根廷國家隊是「一個痛苦的決定」。（IG@leomessi）

美斯21年國家隊生涯劃下句點：

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他也說，「謝謝所有人在我21年國家隊生涯給予的愛和支持，現在，我將是你們中的一員。」

信中的結尾，他特別寫道「感謝上帝讓我成為阿根廷人，加油阿根廷，所有文字，是我在7月21日，也就是世界盃的2天後所寫，繼我的爸爸8月8日與世長辭，我比以往任何時候都更加堅信這一點。」

美斯球迷 羅佩斯（Cintia Lopez）：「美斯退役是一個巨大的痛苦，因為他是歷史上最偉大的球員。」

美斯球迷 斯西亞塔（Carlos Sciata）：「我看過足球傳奇馬拉度納（Diego Maradona）；我看過很多球員，坎佩斯（Mario Kempes），但美斯是最頂尖的。我是說，根本無可比擬。在各個層面上，在足球、在個人，和在國家隊層面，他都奉獻一切。他為了他、為了他的父親、為了阿根廷人而戰，而且，他挺進了決賽並付出一切。我覺得我們對他唯有感謝，沒有任何怨言。」

美斯球迷 多伊爾（Oscar Doyle）：「沒有人能夠取代他。聽我說，有誰能拿走他所成就的一切？獨一無二、無可複製，而且我覺得這很棒。他是穿着戰靴、快樂地、狀態良好地離去，真是個天才。」



美斯，是阿根廷國家隊出場次數最多和進球數最多的保持者，共出賽207場、踢進125球。

美斯（Getty Images）

美斯，1987年在阿根廷出生，13歲那一年，罹患生長激素缺乏症的他，得到西班牙甲級足球聯賽勁旅巴塞隆納隊（FC Barcelona）的醫療費用支持，離鄉背井到當地青訓營。他下一步，原本可以為西班牙國家隊效力，但卻始終堅持夢想「為阿根廷國家隊效力」。2005年，18歲成年的那一年，他如願以償展開國家隊生涯。

美斯球迷 馬斯基奧（Martina Maschio）：

這真的很令人自豪，他身為阿根廷人，並且始終決定選擇支持國家隊。

不過，他披着藍白戰袍的這一路，所上演的堪稱是經典英雄劇本，從泥濘走向輝煌。最一開始阿根廷國家隊，正在尋覓一位新足球傳奇馬勒當拿（Diego Maradona），恢復國家榮光。而和馬拉度納一樣慣用左腳、穿10號球衣，且表現驚艷全場的美斯，開始被人們拿來和馬拉度納相提並論，給他帶來巨大壓力。

美斯與馬勒當拿（instagram @leomessi）

有美斯在的國家隊，一直和冠軍擦肩而過，包括2007年美洲盃決賽、2014年世界盃決賽、2015年和2016年的美洲盃決賽。四重打擊，讓29歲的美斯宣佈退出國家隊。

美斯球迷 馬斯基奧：

美斯在國家隊的表現，完全令人肅然起敬。

但同一年，他重新回歸。2021年，34歲的他守得雲開見月明，在美洲盃上，贏得國家隊的首座冠軍獎盃。2022年35歲的他更上一層樓，奪得至高無上的世界盃冠軍。2024年，再得一座美洲盃冠軍。2026年，39歲的他第6度出征世界盃，但他的身體狀況，讓他無法再以一座冠軍，劃下完美句點。

美斯球迷 馬斯基奧：

他經歷過無數起起伏伏的時期，而他以這一幕結束，沒能拿到這最後一座世界盃，固然遺憾，但對於上一屆那難以置信的成就，還有這一屆的表現，我們對他心中只有完全的感激之情。

然而，所有人一致有共識——美斯就是「史上最偉大球員」（Greatest Of All Time，GOAT）。對阿根廷人而言，美斯傳奇，已經遠遠超越獎盃本身。

美斯球迷 阿拉姆布魯（Jose Aramburu）：「美斯留給我們最重要的東西，就是堅持不懈、持續努力、追求夢想、目標和心願這件事，而且，別人在說什麼並不重要；關鍵是要奮鬥直到實現它，絕不放棄。」

美斯球迷 密特（Francisca Mieth）：「現在是該休息的時候了。他給了我們太多，現在該是我們回報他的時候了。」

美斯球迷 內斯托爾（Nestor）：「無論如何我們都會想念他。」



不過，美斯作為球員的生涯沒有結束，他將繼續效力邁阿密國際隊（Inter Miami CF），合約一路延續到2028年。

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