馬勒當拿「上帝之手」足球拍賣330萬美元成交　較估價低近七成

阿根廷已故球王馬勒當拿（Diego Maradona）在1986年世界盃對戰英格蘭的賽事上以「上帝之手」入球所用的足球，8月23日在美國拍賣以335萬美元成交，遠低於拍賣行之前估價的1,000萬美元。



美國《紐約時報》體育版《The Athletic》報道，這顆Adidas Azteca足球在美國拍賣行達拉斯Heritage Auctions拍賣，起標價250萬美元，最終成交價僅為估價的三分之一左右。

達拉斯Heritage Auctions曾形容這是「體育史上最著名的足球」，期望它能超越馬勒當拿同場球衣在2022年蘇富比創下的近930萬美元紀錄，惜最終未能如願。這顆球甚至未能打破「最貴球類」紀錄。

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美國職棒大聯盟球星大谷翔平2024年50轟全壘打球，這個球2025年以439.2萬美元成交，仍穩坐球類拍賣冠軍。

「上帝之手」至今仍是足球史上最為人津津樂道的爭議場面。1986年6月22日，馬勒當拿在世界盃八強阿根廷對英格蘭一役中，先用左手將球打入網內，球證未有察覺，四分鐘後他再由中場單騎直進，連過六人射入「世紀金球」，最終協助阿根廷以2比1勝出，並捧走當年的世界盃。

這個足球的拍賣歷史亦頗為曲折，2022年首次拍賣以237萬美元易手，2023年再度上拍時最高叫價204萬美元，結果因未達底價流拍。今次趁2026年美加墨世界盃熱潮再度推出，但拍賣結束時世界盃已落幕逾一個月，阿根廷亦未能衞冕，或影響買家意欲。