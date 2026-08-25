多名傳奇球星逼宮恩芬天奴　呼籲革新FIFA體制　伊度奧唱反調

國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）再陷輿論爭議，多名現役、退役重量級球星發布聯合聲明高喊「夠了」（Enough is enough），公開施壓要求其下台，呼籲啟動足協結構性改革。



此次抗議陣容包含多名FIFA官方認證的「足壇傳奇」大使，涵蓋前曼聯及國際米蘭後衛施維斯達（Mikael Silvestre）、英格蘭女足球星布朗絲（Lucy Bronze）、前阿仙奴中場比堤（Emmanuel Petit）等知名球星，後續預計有更多人響應。

前法國國腳比堤與同鄉施維斯達等球星要求恩芬天奴下台。（Getty Images）

聲明並無直接點名恩芬天奴，但批評FIFA領導層權利膨脹，多項重大決策漠視球員與球迷聲音，混淆個人利益與足球發展核心價值，導致足球運動逐漸偏離初心，呼籲推動體制革新，落實球員、球迷參與足球治理的權利，重塑足壇發展格局。

外界認為，該抗議直指恩芬天奴此前擬出售世界盃股份的爭議方案。

2026年8月7日，國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）出席哥伦比亚總統就職典禮。（Reuters）

面對輿論壓力，恩芬天奴拒絕請辭，並出訪多米尼加共和國（Dominican Republic，又譯多明尼加）鞏固加勒比海會員國支持，備戰明年3月連任選舉。

而與比堤同樣曾效力巴塞羅那的喀麥隆足總主席伊度奧（Samuel Eto'o）則公開力挺恩芬天奴，認為風波純屬選舉博弈，指恩芬天奴並無過錯，並希望其連任後重啟世界盃股權出售方案討論，藉此平衡全球足壇權力、保障非洲足球權益。