多名傳奇球星逼宮恩芬天奴 呼籲革新FIFA體制 伊度奧唱反調
撰文：林嘉敏
出版：更新：
國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）再陷輿論爭議，多名現役、退役重量級球星發布聯合聲明高喊「夠了」（Enough is enough），公開施壓要求其下台，呼籲啟動足協結構性改革。
此次抗議陣容包含多名FIFA官方認證的「足壇傳奇」大使，涵蓋前曼聯及國際米蘭後衛施維斯達（Mikael Silvestre）、英格蘭女足球星布朗絲（Lucy Bronze）、前阿仙奴中場比堤（Emmanuel Petit）等知名球星，後續預計有更多人響應。
聲明並無直接點名恩芬天奴，但批評FIFA領導層權利膨脹，多項重大決策漠視球員與球迷聲音，混淆個人利益與足球發展核心價值，導致足球運動逐漸偏離初心，呼籲推動體制革新，落實球員、球迷參與足球治理的權利，重塑足壇發展格局。
外界認為，該抗議直指恩芬天奴此前擬出售世界盃股份的爭議方案。
面對輿論壓力，恩芬天奴拒絕請辭，並出訪多米尼加共和國（Dominican Republic，又譯多明尼加）鞏固加勒比海會員國支持，備戰明年3月連任選舉。
而與比堤同樣曾效力巴塞羅那的喀麥隆足總主席伊度奧（Samuel Eto'o）則公開力挺恩芬天奴，認為風波純屬選舉博弈，指恩芬天奴並無過錯，並希望其連任後重啟世界盃股權出售方案討論，藉此平衡全球足壇權力、保障非洲足球權益。
英媒：FIFA主席恩芬天奴現身多米尼加 遭要求避免現身賽事路透：三大洲足協考慮對恩芬天奴發動不信任投票 FIFA此前無先例國際足協營運總監離職 曾公開批評恩芬天奴出售世界盃股權計劃歐洲豪門球會揚言杯葛世冠盃 逼使FIFA恩芬天奴放棄計劃