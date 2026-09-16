名古屋亞運足球｜香港男足首戰0：2不敵日本 上下半場各失一球
名古屋亞運男子足球項目分組賽周三（16日）展開，上屆亞運殺入4強的香港隊，身處A組，今晚率先於名古屋豐田體育場，硬撼東道主日本隊，上演上屆亞運4強翻版。
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今屆亞運有15支球隊角逐，分A、B、C及D組4組，每組最佳戰績首次名晉級8強。南韓在亞運男足賽事表現最佳，曾6奪金牌，包括近3屆達成三連霸，而近兩次決賽都是以2：1擊敗日本封王。
東道主日本今屆以U21球員為班底，陣中有4名球員於歐洲落班， 分別是市原吏音（阿爾克馬爾）、小杉啟太（法蘭克福）、石渡尼爾遜（聖圖爾登）及白賴仁世雄（阿爾堡）。
現場有多達7720人入場觀戰，當中包括數十名熱血的香港球迷，一早到場拉開橫額為港隊打氣。日本隊甫開賽即圍攻港隊，開賽頭30分鐘多次起腳射門，一過未能命中。至37分鐘，港隊右路角球攻勢，吳宇曦開出角球至禁區，隊長艾里奧輕向前頂，小禁區位置顏卓彬接應頭搥跣後，越楣而去。
2分鐘後，日本終於得手，石井久繼後踭傳予大關友翔落底線傳中，⽯井久繼接應撞射入網，日本第10次射門始中龍門框，即帶來入波。日本半場以1球領先港隊返回更衣室。
換邊後香港隊沉着應戰，多次瓦解日本攻門，一直保持不多失，直至89分鐘才由永野修都突擊為日本再添紀錄，最終香港以兩球不敵日本。
香港男足正選陣容：
19潘尚希
2宏愷志、4曾以行、5艾里奧、13曾樂圖、3宋紘毅
10趙聡悟、6胡晉銘、8顏卓彬、17吳宇曦
9米高
日本男足正選陣容：
1幸冬堀尾
6永野修都、15森壯⼀朗、21佐藤海宏、22岡部颯⽃
8保⽥堅⼼、10⽯井久繼、14⼤關友翔
9道脇豐、13古⾕柊介、20⽯橋瀬凪
名古屋亞運2026足球｜香港男子足球隊分組及賽程
香港男子足球隊在名古屋亞運被編進A組，同組對手包括日本、泰國和吉爾吉斯，每個小組的首、次名將晉級八強。根據日本足總網頁顯示，預計港隊三場分組賽比賽日期將為：
日期
香港時間
地點
賽事
對賽
9月14日
18:00
岐阜長良川競技場
G組分組賽
中國Vs香港
9月17日
18:00
岐阜長良川競技場
G組分組賽
香港Vs菲律賓
9月21日
15:00
刈谷市波浪體育場
G組分組賽
香港Vs烏茲別克
香港男子足球亞運代表隊名單：
位置
球員名單
門將
18陳冠燊、1張桂華、19潘尚希
後衛
5艾里奧*、2宏愷志、12郭縉諾、14龍梓軒、3宋紘毅、13曾樂圖、4曾以行、15嚴啟倬
中場
22秦宇灝、23李樂謙、7馬希偉、8顏卓彬*、10趙聡悟、6胡晉銘*
前鋒
11杜俊暉、16陳傲軒、21李俊霆、20馬斐、9米高、17吳宇曦
*超齡球員