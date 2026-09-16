名古屋亞運足球｜香港男足首戰0：2不敵日本　上下半場各失一球

名古屋亞運男子足球項目分組賽周三（16日）展開，上屆亞運殺入4強的香港隊，身處A組，今晚率先於名古屋豐田體育場，硬撼東道主日本隊，上演上屆亞運4強翻版。



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今屆亞運有15支球隊角逐，分A、B、C及D組4組，每組最佳戰績首次名晉級8強。南韓在亞運男足賽事表現最佳，曾6奪金牌，包括近3屆達成三連霸，而近兩次決賽都是以2：1擊敗日本封王。

東道主日本今屆以U21球員為班底，陣中有4名球員於歐洲落班， 分別是市原吏音（阿爾克馬爾）、小杉啟太（法蘭克福）、石渡尼爾遜（聖圖爾登）及白賴仁世雄（阿爾堡）。

名古屋亞運男子足球分組賽，香港首戰對東道主日本。（香港足總）

現場有多達7720人入場觀戰，當中包括數十名熱血的香港球迷，一早到場拉開橫額為港隊打氣。日本隊甫開賽即圍攻港隊，開賽頭30分鐘多次起腳射門，一過未能命中。至37分鐘，港隊右路角球攻勢，吳宇曦開出角球至禁區，隊長艾里奧輕向前頂，小禁區位置顏卓彬接應頭搥跣後，越楣而去。

2分鐘後，日本終於得手，石井久繼後踭傳予大關友翔落底線傳中，⽯井久繼接應撞射入網，日本第10次射門始中龍門框，即帶來入波。日本半場以1球領先港隊返回更衣室。

換邊後香港隊沉着應戰，多次瓦解日本攻門，一直保持不多失，直至89分鐘才由永野修都突擊為日本再添紀錄，最終香港以兩球不敵日本。

亞運男足港隊鬥日本前夕操練。（香港足總）

香港男足正選陣容：

19潘尚希

2宏愷志、4曾以行、5艾里奧、13曾樂圖、3宋紘毅

10趙聡悟、6胡晉銘、8顏卓彬、17吳宇曦

9米高



日本男足正選陣容：

1幸冬堀尾

6永野修都、15森壯⼀朗、21佐藤海宏、22岡部颯⽃

8保⽥堅⼼、10⽯井久繼、14⼤關友翔

9道脇豐、13古⾕柊介、20⽯橋瀬凪



名古屋亞運2026足球｜香港男子足球隊分組及賽程

香港男子足球隊在名古屋亞運被編進A組，同組對手包括日本、泰國和吉爾吉斯，每個小組的首、次名將晉級八強。根據日本足總網頁顯示，預計港隊三場分組賽比賽日期將為：

名古屋亞運2026足球｜香港足球隊分組賽賽程（女子組） 日期 香港時間 地點 賽事 對賽 9月14日 18:00 岐阜長良川競技場 G組分組賽 中國Vs香港 9月17日 18:00 岐阜長良川競技場 G組分組賽 香港Vs菲律賓 9月21日 15:00 刈谷市波浪體育場 G組分組賽 香港Vs烏茲別克

香港男子足球亞運代表隊名單：