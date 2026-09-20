亞運2026足球｜香港男足胡晉銘先拔頭籌　泰國下半場反勝5：1

名古屋亞運男子足球項目A組分組賽，香港隊第二輪賽事於名古屋豐田體育場出戰泰國隊。港隊憑胡晉銘先開紀錄，不過泰國及時換人調動變陣，半場已追平，下半場更接連入球拉開比數，最終港足以1：5落敗，幾近出線無望。

01體育記者 趙子晉 名古屋直擊



港隊今仗正選作出兩個調動，由效力北區的陳冠燊把守大關，另外外流中甲的中場馬希偉亦取代上仗後衛宏愷志，今場賽事有10439人入場觀戰。

名古屋亞運男足賽事，香港隊第二戰對泰國。（香港足總提供）

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開賽14分鐘，胡晉銘乘對方防線回傳乏力，截得皮球後推順起腳，對方守衛伸腳想閂走皮球結果改變方向收死對方門將近柱入網。港隊先開紀錄。

泰國隊在30分鐘連換兩人，調動戰術後立竿見影。39分鐘，港隊吳宇㬢引球突圍推甩，泰國球員截得來球後推順，10號球員CHOTMUANGPAK禁區外施冷箭入網，泰國扳平1：1，完半場雙方暫時打成平手。

換邊後9分鐘，泰國再次施防守防擊，泰國球員長驅直進後交隊友射入反超前。

2分鐘後，泰國12號傳中，港隊門將陳冠燊和後防曾以行有誤會，陳冠燊出迎撲出皮球撞中回曾以行擺烏龍彈入，港隊落後至1：3。77分鐘，泰國14號球員射成4：1。84分鐘泰國17號球員射成5：1。最終泰國以此比數擊敗香港，假如稍後日本擊敗吉爾吉斯即宣告出局。

香港男足鬥泰國正選陣容：

18陳冠燊

4曾以行、5艾里奧、13曾樂圖、3宋紘毅

10趙聡悟、6胡晉銘、8顏卓彬、7馬希偉、17吳宇曦

9米高



名古運亞運男足，港隊首戰以0：2不敵東道主日本隊。（照片由港協暨奧委會提供）

亞運男足港隊鬥日本前夕操練。（香港足總）

名古屋亞運2026足球｜香港男子足球隊分組及賽程

香港男子足球隊在名古屋亞運被編進A組，同組對手包括日本、泰國和吉爾吉斯，每個小組的首、次名將晉級八強。根據日本足總網頁顯示，預計港隊三場分組賽比賽日期將為：

名古屋亞運2026足球｜香港足球隊分組賽賽程（男子組） 日期 香港時間 地點 賽事 對賽 9月16日 18:30 豐田體育場 A組分組賽 日本Vs香港 9月20日 15:00 豐田體育場 A組分組賽 香港Vs泰國 9月23日 18:30 刈谷市波浪體育場 A組分組賽 吉爾吉斯Vs香港

香港男子足球亞運代表隊名單：