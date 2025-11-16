全運會｜李思穎奠「女車神」地位　夥拍梁穎儀奪場地麥迪遜金牌

李思穎以兩面全運金牌奠定「女車神」地位。繼女子個人公路賽後，她夥拍梁穎儀在鑊場出戰女子麥迪遜賽，以壓倒性姿態封后，個人奪得今屆第二金，本身擅長公路爬山的梁穎儀，亦在艱苦轉型兼項之下，首次踏上全運頒獎台。



（趙子晉攝）

香港隊以女子個人公路賽金牌李思穎夥拍梁穎儀出戰女子麥迪遜賽。麥迪遜賽每10圈衝刺一次，共有12個衝刺圈，在衝刺圈頭4名衝過終點線的分別獲得5、3、2、1分；如果超過對手一圈，將可獲得20分。

李思穎/梁穎儀在第一個衝刺圈取得3分，一開賽暫列第4。之後在第3、4、5、6、7個衝分圈，分別衝得1、3、3、5、5分，加上超圈衝得20分，以及第9個衝分點得1分，在比賽只剩3個衝分點時，以41分升上首席，全力向金牌進發。

⬆⬆⬆TVB Youtube頻道直播⬆⬆⬆

由於最後一個衝分點得分雙倍，所以在比賽末段非常關鍵。最後15圈是所有運動員的喘息位置，準備為最後兩個衝分點全力衝刺。第11個衝分點，港隊第3個衝線，取得2分，總分以45分緊守第一位，領先次席北京的10分。最後一個衝分圈，港隊基本已經穩奪金牌，最終以45分排名第一，李思穎今屆奪得第二面金牌，梁穎儀亦首次奪得全運金牌。