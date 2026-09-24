亞運會2026田徑︱張灝軒100米搏盡仍出局極沮喪　陳佩琦晉準決賽

愛知．名古屋亞運2026的田徑項目已於9月23日展開，周四（24日）展開最受注目的男、女子100米跑步初賽，香港代表張灝軒、陳佩琦及庾沛怡分途出戰。

夏家朗名古屋現場直擊



亞運會2026田徑︱港將張灝軒出戰男子100米初賽。（夏家朗攝）

男子100米短跑初賽共有6個分組，每組前3名可直接憑「大Q」入圍，另加餘下6位時間最快的選手，亦可憑「細q」晉級明日（25日）的準決賽。港將張灝軒在初賽第4組出場，雖然這一組只得6個選手，但組內的印度、伊朗和安曼選手的個人最佳時間均在10秒頭，均較他更快。

亞運會2026田徑︱港將張灝軒在男子100米初賽起跑時身處前列。（夏家朗攝）

張灝軒起跑不俗，一度取得領先，但隨即被上述的安曼、印度和伊朗選手相繼超越，張灝軒以小組第4名衝線，未能取得「大Ｑ」，時間為10.67秒，亦未能取得「細q」的席位晉級，在38位參賽選手中列第28位。

亞運會2026田徑︱張灝軒對成績感到失望。（夏家朗攝）

張灝軒賽後接受本報及本地傳媒訪問時稱，「這一刻的情緒很複雜。我的目標係跑得一槍得一槍，我本身已當呢個係最後一槍。」他早在9月7日已隨隊到日本宮崎集訓，「來到日本一開始好興奮，好想盡快比賽，但最後一星期似乎啞了火，撻唔着。」短跑選手最忌「熄火」，張灝軒跟自己說：「我要盡快谷返起」，「最後都叫做谷返起，但比賽時發揮唔到。」

張灝軒直言，「見到成績好差，暫時未能處理自己情緒」，表示稍後需要重新反思整個備戰及比賽過程，「看看還有什麼下次可以做返好啲。」

亞運會2026田徑︱港將陳佩琦出戰女子100米初賽。（夏家朗攝）

女子組賽事共有4組，同樣是每組前3名取得「大Ｑ」自動入圍，另加餘下最快的4位跑手可獲「細q」，陳佩琦在初賽第3組，雖然以11.83秒列第4名，但仍能憑「細q」晉身明日下午6時21分上演的準決賽。

另一港將庾沛怡在初賽第2組得第5名，時間為11.93秒，列總成績第17名，未能晉級。