名古屋亞運田徑｜港隊派37人出戰　賈慧妍父見證初戰大舞台

亞運會四年一度，代表香港隊出戰已非易事，賈慧妍首度參加亞運，這名跳遠女將並非孤軍作戰，與父親賈東進一同征名古屋，作為男子手球隊門將教練的父親，比賽期間或未能與女兒碰面，幸父親將見證愛女首戰大舞台，父女檔以不同身份為港爭光。



田徑港隊今日會見傳媒。（趙子晉攝）

名古屋亞運在即，中國香港田徑總會今日（11日）在大圍圍方舉行活動，先向今年在亞青及世青賽締造佳績的小將頒發獎金，即將出戰名古屋的香港田徑隊同場會見傳媒。田徑港隊派出37人征戰名古屋，亞運下星期揭幕，部分港將在海外集訓而未出席活動。

賈慧妍將與父親賈東進一同征戰亞運。（趙子晉攝）

跳遠女將賈慧妍是首戰亞運的其中一員，將與上屆銅牌得主俞雅欣並肩作戰，一同衝擊頒獎台。初次出戰這項亞洲最大型的運動會，賈慧妍難掩興奮，「上屆（杭州亞運）自己仍是觀眾，在直播見證俞雅欣摘下銅牌，如今有機會與她並肩作戰，與其他亞洲的好手較量，這是千載難逢的機會，同樣十分榮幸。」

賈慧妍首戰亞運，她並不孤單，在男子手球隊擔任門將教練的父親賈東進，今屆亦會隨港隊赴名古屋，以父女檔一同出戰。不過名古屋亞運未設傳統的選手村，賈慧妍與父親在不同酒店下榻，父女二人比賽期間難以見面。

亞運女子跳遠只設決賽，在9月28日上演，而港隊男子手球在亞運早段開賽，兩項如無意外未有撞期，賈慧妍指父親已經購票，見證愛女首戰大舞台。為了女兒，賈東進特意在香港發展，多年來一直陪伴女兒，如今兩父女一同征戰亞運，對賈慧妍別具意義。

賈慧妍（左）與林銘夫同樣首戰亞運。（趙子晉攝）

「亞運會是運動員的大舞台，能夠參與如此大賽，本身對自己意義重大，加上父親也赴名古屋，爸爸以前也曾在運動場上馳聘，彷彿我在傳承父親的精神，即使我們身份不同，但目標一致，大家也以為港爭光而努力。」賈慧妍第一次登上亞運舞台，父親提醒她要平常心面對，希望跳出貼近個人最佳6.23米的成績。

陳俊浩雙線出擊 400欄力爭決賽席位

陳俊浩力爭在400米欄爭入決賽。（趙子晉攝）

陳俊浩作為男子400米及400米跨欄的香港紀錄保持者，生涯第二次出戰亞運，從上屆的200米到今屆角逐男子400米及400欄。陳俊浩6月接連打破港績，近3個月專心訓練，他指訓練進度理想，在訓練也有模擬真正比賽，對亞運甚有信心。

陳俊浩先跑400米，隔兩日才出戰400米欄，兩項也希望衝擊香港紀錄，而陳俊浩在400米欄以49秒為目標，力爭打入決賽。

（趙子晉攝）

田總同場向港隊小將頒發獎金。（趙子晉攝）

名古屋亞運2026田徑｜香港田徑隊名單（男子組） 項目 運動員 項目 運動員 100米 葉景維、張灝軒 400米跨欄 陳俊浩、鍾朗晞 200米 葉景維、吳君浩 跳高 祈尊康、何澔維 400米 陳俊浩 跳遠 黃珀恒、林銘夫 800米 金智武 半馬競步 錢文傑 110米跨欄 張宏峰、廖曉朗 馬拉松 林穎璋 接力 陳一樂、鍾梓聖、郭浩廷、李康傑