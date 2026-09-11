名古屋亞運田徑｜港隊派37人出戰 賈慧妍父見證初戰大舞台
亞運會四年一度，代表香港隊出戰已非易事，賈慧妍首度參加亞運，這名跳遠女將並非孤軍作戰，與父親賈東進一同征名古屋，作為男子手球隊門將教練的父親，比賽期間或未能與女兒碰面，幸父親將見證愛女首戰大舞台，父女檔以不同身份為港爭光。
名古屋亞運在即，中國香港田徑總會今日（11日）在大圍圍方舉行活動，先向今年在亞青及世青賽締造佳績的小將頒發獎金，即將出戰名古屋的香港田徑隊同場會見傳媒。田徑港隊派出37人征戰名古屋，亞運下星期揭幕，部分港將在海外集訓而未出席活動。
跳遠女將賈慧妍是首戰亞運的其中一員，將與上屆銅牌得主俞雅欣並肩作戰，一同衝擊頒獎台。初次出戰這項亞洲最大型的運動會，賈慧妍難掩興奮，「上屆（杭州亞運）自己仍是觀眾，在直播見證俞雅欣摘下銅牌，如今有機會與她並肩作戰，與其他亞洲的好手較量，這是千載難逢的機會，同樣十分榮幸。」
賈慧妍首戰亞運，她並不孤單，在男子手球隊擔任門將教練的父親賈東進，今屆亦會隨港隊赴名古屋，以父女檔一同出戰。不過名古屋亞運未設傳統的選手村，賈慧妍與父親在不同酒店下榻，父女二人比賽期間難以見面。
亞運女子跳遠只設決賽，在9月28日上演，而港隊男子手球在亞運早段開賽，兩項如無意外未有撞期，賈慧妍指父親已經購票，見證愛女首戰大舞台。為了女兒，賈東進特意在香港發展，多年來一直陪伴女兒，如今兩父女一同征戰亞運，對賈慧妍別具意義。
「亞運會是運動員的大舞台，能夠參與如此大賽，本身對自己意義重大，加上父親也赴名古屋，爸爸以前也曾在運動場上馳聘，彷彿我在傳承父親的精神，即使我們身份不同，但目標一致，大家也以為港爭光而努力。」賈慧妍第一次登上亞運舞台，父親提醒她要平常心面對，希望跳出貼近個人最佳6.23米的成績。
陳俊浩雙線出擊 400欄力爭決賽席位
陳俊浩作為男子400米及400米跨欄的香港紀錄保持者，生涯第二次出戰亞運，從上屆的200米到今屆角逐男子400米及400欄。陳俊浩6月接連打破港績，近3個月專心訓練，他指訓練進度理想，在訓練也有模擬真正比賽，對亞運甚有信心。
陳俊浩先跑400米，隔兩日才出戰400米欄，兩項也希望衝擊香港紀錄，而陳俊浩在400米欄以49秒為目標，力爭打入決賽。
項目
運動員
項目
運動員
100米
葉景維、張灝軒
400米跨欄
陳俊浩、鍾朗晞
200米
葉景維、吳君浩
跳高
祈尊康、何澔維
400米
陳俊浩
跳遠
黃珀恒、林銘夫
800米
金智武
半馬競步
錢文傑
110米跨欄
張宏峰、廖曉朗
馬拉松
林穎璋
接力
陳一樂、鍾梓聖、郭浩廷、李康傑
項目
運動員
項目
運動員
100米
陳佩琦、庾沛怡
400米跨欄
馬穎雯
200米
邱蒨庭
跳高
鍾慧欣、張靜嵐
400米
鄒子蕎
跳遠
俞雅欣、賈慧妍
100米跨欄
盛楚殷
馬拉松
羅映潮、黃卓寧
接力
蔡思晨、徐穎恩、梁筠宜、羅芷元、白凱文、潘幸慧、黃韻之