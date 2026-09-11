名古屋亞運田徑｜港隊派37人出戰　賈慧妍父見證初戰大舞台

撰文：趙子晉
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亞運會四年一度，代表香港隊出戰已非易事，賈慧妍首度參加亞運，這名跳遠女將並非孤軍作戰，與父親賈東進一同征名古屋，作為男子手球隊門將教練的父親，比賽期間或未能與女兒碰面，幸父親將見證愛女首戰大舞台，父女檔以不同身份為港爭光。

田徑港隊今日會見傳媒。（趙子晉攝）
名古屋亞運會2026田徑｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績

名古屋亞運在即，中國香港田徑總會今日（11日）在大圍圍方舉行活動，先向今年在亞青及世青賽締造佳績的小將頒發獎金，即將出戰名古屋的香港田徑隊同場會見傳媒。田徑港隊派出37人征戰名古屋，亞運下星期揭幕，部分港將在海外集訓而未出席活動。

賈慧妍將與父親賈東進一同征戰亞運。（趙子晉攝）

跳遠女將賈慧妍是首戰亞運的其中一員，將與上屆銅牌得主俞雅欣並肩作戰，一同衝擊頒獎台。初次出戰這項亞洲最大型的運動會，賈慧妍難掩興奮，「上屆（杭州亞運）自己仍是觀眾，在直播見證俞雅欣摘下銅牌，如今有機會與她並肩作戰，與其他亞洲的好手較量，這是千載難逢的機會，同樣十分榮幸。」

賈慧妍首戰亞運，她並不孤單，在男子手球隊擔任門將教練的父親賈東進，今屆亦會隨港隊赴名古屋，以父女檔一同出戰。不過名古屋亞運未設傳統的選手村，賈慧妍與父親在不同酒店下榻，父女二人比賽期間難以見面。

亞運女子跳遠只設決賽，在9月28日上演，而港隊男子手球在亞運早段開賽，兩項如無意外未有撞期，賈慧妍指父親已經購票，見證愛女首戰大舞台。為了女兒，賈東進特意在香港發展，多年來一直陪伴女兒，如今兩父女一同征戰亞運，對賈慧妍別具意義。

賈慧妍（左）與林銘夫同樣首戰亞運。（趙子晉攝）

「亞運會是運動員的大舞台，能夠參與如此大賽，本身對自己意義重大，加上父親也赴名古屋，爸爸以前也曾在運動場上馳聘，彷彿我在傳承父親的精神，即使我們身份不同，但目標一致，大家也以為港爭光而努力。」賈慧妍第一次登上亞運舞台，父親提醒她要平常心面對，希望跳出貼近個人最佳6.23米的成績。

陳俊浩雙線出擊　400欄力爭決賽席位

陳俊浩力爭在400米欄爭入決賽。（趙子晉攝）

陳俊浩作為男子400米及400米跨欄的香港紀錄保持者，生涯第二次出戰亞運，從上屆的200米到今屆角逐男子400米及400欄。陳俊浩6月接連打破港績，近3個月專心訓練，他指訓練進度理想，在訓練也有模擬真正比賽，對亞運甚有信心。

陳俊浩先跑400米，隔兩日才出戰400米欄，兩項也希望衝擊香港紀錄，而陳俊浩在400米欄以49秒為目標，力爭打入決賽。

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（趙子晉攝）
田總同場向港隊小將頒發獎金。（趙子晉攝）

名古屋亞運2026田徑｜香港田徑隊名單（男子組）

項目

運動員

項目

運動員

100米

葉景維、張灝軒

400米跨欄

陳俊浩、鍾朗晞

200米

葉景維、吳君浩

跳高

祈尊康、何澔維

400米

陳俊浩

跳遠

黃珀恒、林銘夫

800米

金智武

半馬競步

錢文傑

110米跨欄

張宏峰、廖曉朗

馬拉松

林穎璋

接力

陳一樂、鍾梓聖、郭浩廷、李康傑

名古屋亞運2026田徑｜香港田徑隊名單（女子組）

項目

運動員

項目

運動員

100米

陳佩琦、庾沛怡

400米跨欄

馬穎雯

200米

邱蒨庭

跳高

鍾慧欣、張靜嵐

400米

鄒子蕎

跳遠

俞雅欣、賈慧妍

100米跨欄

盛楚殷

馬拉松

羅映潮、黃卓寧

接力

蔡思晨、徐穎恩、梁筠宜、羅芷元、白凱文、潘幸慧、黃韻之

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