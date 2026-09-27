亞運2026︱壁球混雙鄧銘漮李嘉兒挫師弟妹奪金：「邊個贏無所謂」

香港隊兩對混雙組合包辦決賽兩個席位，金牌戰由鄧銘漮/李嘉兒以11：8、11：3直落兩局挫謝依霖/黎卓楠勝出，賽後李嘉兒接受Hoy電視訪問時稱：「好興奮！好開心可以打幾場好波畀大家睇，仲攞到金牌。」鄧銘漮則指今場雙方全力應戰，「大家都想打場好波，邊個贏無所謂」。



亞運會2026．壁球混雙金牌戰︱兩對香港組合鄧銘漮/李嘉兒（紅衫）、謝依霖/黎卓楠（白衫）對戰。（路透社）

亞運會2026．壁球︱港隊兩組合包辦混雙金牌戰

謝依霖/黎卓楠是今屆亞運混雙4號種子，鄧銘漮/李嘉兒為5號種子。鄧銘漮/李嘉兒16強 2：0擊敗巴基斯坦組合，8強勇挫馬來西亞組合，到4強再以2：1挫印度組合晉身金牌戰，並順利擊敗港隊年輕隊友摘金。

亞運會2026．壁球混雙金牌戰︱香港組合鄧銘漮/李嘉兒挫師弟妹謝依霖/黎卓楠奪金。（路透社）

鄧銘漮李嘉兒挫師弟妹奪金：「大家都想打場好波，邊個贏無所謂」

賽後李嘉兒說，「我們是較低排名種子，很開心打幾場好波畀大家睇，還拿到金牌。」今場對手是香港隊的隊友，鄧銘漮指雙方賽前已明言會全力以赴，「大家都想打場好波，邊個贏無所謂。」

亞運會2026．壁球混雙金牌戰︱香港組合鄧銘漮/李嘉兒挫師弟妹謝依霖/黎卓楠奪金。（路透社）

鄧銘漮：「多謝自己和拍檔沒有放棄」

李嘉兒分享，「過去兩個月備戰過程中經歷很多高低起伏，並未如自己想像中順利，惟在能力範圍內已做到最好」，鄧銘漮感言：「想多謝自己，備戰和比賽期間都沒有放棄，多謝拍檔也沒有放棄」，又感慨：「當上全職運動員10年，常常要到外地比賽，平時練習後太累，都是留在體院休息為主，很少時間陪伴家人。」

亞運會2026．壁球混雙金牌戰︱香港組合鄧銘漮/李嘉兒挫師弟妹謝依霖/黎卓楠奪金。（路透社）

二人均希望這面金牌可啟發更多下一代選手，歷年港隊在亞運壁球項目輝煌，然而混雙金牌是第一次，李嘉兒稱，「希望畀後輩睇到，香港在混雙的成績並不差，只要繼續努力，一樣可以有好成績。」她多謝爸爸、媽媽、妹妹和妹夫特別請假兩星期到場支持，「比賽很早舉行，場館距離他們入住的酒店又遠，多謝他們咁早來看我比賽。」鄧銘漮冀鼓勵香港更多年輕人參與壁球運動，笑稱：「我哋都攞到金牌，如果你哋玩都會有。」

亞運會2026．壁球混雙金牌戰︱謝依霖/黎卓楠負師兄姐鄧銘漮/李嘉兒獲銀牌後緊緊擁抱。（路透社）

銀牌組合反映各異相映成趣——謝依霖痛哭 黎卓楠笑咪咪

金牌戰失利獲銀牌的謝依霖/黎卓楠，賽後一個笑咪咪，一個在痛哭，相映成趣。連續兩日均哭成淚人的謝依霖解釋是見到家人而感動落淚，她直言不滿然今天自己的表現，對落敗感到「少少唔開心」，「剛才跟小朋友簽名，然後見到爸爸，見到佢喊，我又喊」。站在她身邊始終保持笑容的黎卓楠坦言：「我當然希望自己攞金牌」，同時承認隊友鄧銘漮/李嘉兒經驗較豐富，表現亦更出色，就算拿銀牌「都開心」。

亞運會2026．壁球混雙金牌戰︱謝依霖/黎卓楠獲銀牌。（路透社）

成軍不足3個月 謝依霖：「我們之前成日鬧交，現在愈夾愈好」

事實上，謝依霖/黎卓楠這對新晉混雙組合「成軍」不足3個月，黎卓楠細數單打與雙打的分別，「單打如果打失咗會好無助，雙打好開心有拍檔提點，Toby（謝依霖）昨日比賽也不時提醒我。」謝依霖亦多謝這位好拍檔，更大爆：「我們之前在亞錦賽成日鬧交，之後他有遷就我，而我們亦夾得愈來愈好。」