名古屋亞運壁球｜壁總再設獎勵計劃支持港將　奪金可獲30萬獎金

距離名古屋亞運開幕餘下一個月左右，即使香港壁球隊未公亞運名單，中國香港壁球總會今日（17日）公布，相隔一屆再設特別獎勵計劃，實質鼓勵港將衝擊佳績。若稱霸名古屋亞運的單打項目，即可獲得2028洛杉磯奧運的入場券，上屆杭州亞運摘銅的梁子軒，以更有經驗的姿態再戰亞運會。



中國香港壁球總會宣布再設獎金。（趙子晉攝）

賽馬會上周公布延續「優秀運動員獎勵計劃」，個人金牌得主可獲100萬港元。中國香港壁球總會公布，繼2018年雅加達亞運、相隔一屆再設「特別獎勵計劃」，各組別金牌可獲30萬港元，若單打奪金，即可獲得至少130萬獎金。

壁球向來是港隊亞運獎牌大戶，歷年來獲得3金7銀8銅，連續7屆有獎牌落袋。壁總主席邱達根指獎金與往年相若，認為額外獎勵是對運動員的實質支持，同時是錦上添花。名古屋亞運單打金牌同時可取得洛杉磯奧運資格，壁總今屆重推獎金，希望增加運動員爭取佳績的原動力。

壁總主席邱達根指獎金是錦上添花。（趙子晉攝）

縱然香港壁球隊的亞運名單仍未公布，上屆杭州亞運個人摘銅的梁子軒，大有機會再戰男單項目，有望第三度征戰亞運，心態大不同。「雅加達（2018年）是我第一屆亞運，當年我是後備球員，看到師兄們在球場上發光發亮，至上屆到我有機會踏上球場、征戰男單。今屆是我第三次亞運，無論是任何角色，我也希望全力以赴，做好自己，為新一代球員做好榜樣。」

壁球首度成為奧運項目，名古屋亞運成績同時關乎奧運資格，31歲的梁子軒比以往更成熟，他認為這是爭奧的額外機會。「以亞運一個賽事定奪資格，而非全年積分，像是有額外機會爭奧，一旦未能取得資格，之後仍有機會。如今難以估計當時狀態好壞，很多未知之數，自己經歷過不同的高低起跌，增添不少經驗，以更成熟心態面對，幸好還有魄力爭取佳績。」

梁子軒認為亞運是爭奧的額外機會。（趙子晉攝）

剛過去周末贏得香港錦標賽的陳善鈺，即將第二次征戰亞運，而她不再是隊中的小師妹。21歲的謝依霖將首戰亞運，早前出戰世界錦標賽，她獲得不少大賽經驗，對首戰亞運甚有幫助，至今對亞運未有實感，笑言屆時相當緊張。

（趙子晉攝）

名古屋亞運中國香港壁球總會特別獎勵計劃（港元）



單打

金牌：30萬（亞運金牌、奧運資格獎金各15萬）

銀牌：7.5萬

銅牌：3.5萬



雙打及團體

金牌：30萬

銀牌：15萬

銅牌：7萬

