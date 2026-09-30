英超：曼城違反聯賽財務規則指控全成立　曼城：將提上訴

英超賽會9月29日宣布，獨立委員會裁定曼城自2009/10至2017/18年的9個賽季間，所有涉嫌嚴重違反聯賽財務規則的指控，均全部成立。此外，在4項有關未能配合調查的指控中，有3項成立。英超行政總裁馬斯達斯（Richard Masters）形容，此案及裁決是「英超史上最重大的案件」，批評曼城在近10年間有系統地違反英超規例。他表示，目前仍有部份關鍵問題未解決，包括最終的處罰措施。



2018年5月6日，球隊曼城贏得英超冠軍。（Reuters）

曼城於2023年2月被提出115項指控，英超賽會展開長達4年調查。獨立委員會指出，曼城利用「虛假」合同，不實陳述與多家商業夥伴的協議，從而虛增收入和降低成本。

調查發現，部份贊助商只需支付相關協議中部份費用，剩餘部份實質由球會所屬的「阿布扎比聯合集團」（Abu Dhabi United Group，ADUG）承擔。ADUG資助的安排，也使得曼城得以虛報營運支出。

2026年9月26日，英超球隊曼城主場Etihad Stadium外貌。（Reuters）

英超表示，這些做法虛增了曼城的收入，並使其成本減少超過9億英鎊（12億美元），從而創造出球會符合財務規定的假象。獨立委員會認定，如果這些合同內容如實申報，曼城將「大幅」超出英超賽會和歐洲足協（UEFA）的支出上限。

曼城對裁定表示失望和意外，否認有任何不當行為，曼城在聲明中表示將提起上訴，「理由是該判決存在明顯的法律、原則和事實方面的重大錯誤，且不穩妥」。

路透社報道，曼城必須在10月2日前提出上訴。