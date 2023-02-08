曼城英超違規案｜金牌大狀彭力克大有來頭　驚人薪酬拍得住夏蘭特

英國法律雜誌《The Lawyer》披露，曼城已經聘請英國御用大律師彭力克（Lord Pannick KC）作辯護，面對英超賽會指控曼城的上百宗控罪。報道指彭力克的時薪約5000鎊，可高達1萬鎊，若果他全職工作，周薪達40萬鎊，與曼城最高人工的球員奇雲迪布尼、艾寧夏蘭特看齊。

彭力克是法律界的知名金牌大狀，3年前幫曼城推翻了歐洲足協的兩年歐洲賽禁令。他最著名的案件是兩度就「脫歐」挑戰英國政府，他亦參與過香港的官司，包括2013年外傭居港權案以及變性人W的婚權案。



曼城由阿聯酋資金入主後橫掃英格蘭本土各大錦標，包括6奪英超聯賽冠軍。（Getty Images）

曼城被英超賽會指控違反上百條與財務有關的規例，若果指控屬實，他們有機會被扣分，最重的刑罰甚至被踢出英超。對於英超的指控，曼城在周一發聲明表示驚訝，但歡迎獨立的委員會審查，期望可以一勞永逸地解決這個問題。

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據《The Lawyer》了解，彭力克的正常收費為5000鎊左右一小時，但有時的要求會高達1萬鎊。如果以最高標準計，當他全職工作，日薪可達8萬鎊，即周薪達40萬鎊（約378萬港元），可跟奇雲迪布尼、艾寧夏蘭特這個檔次的球員人工看齊。若果以5000鎊正常時薪收費計算，彭力克在曼城陣容中也算是高薪一族，只有7名球員的周薪比他高。

曼城聘請彭力克辯護，面對英超上百條的指控。（Getty Images）

3年前，彭力克已經幫過曼城打官司，當年歐洲足協認為曼城違反財政公平政策，禁止曼城參與歐洲賽兩年，但曼城上訴至國際體育仲裁法庭，推翻了禁賽令。

彭力克在英國、歐洲以至香港法律界也是鼎鼎大名，身經百戰。戴安娜王妃在1997年被指無理解僱傭工，彭力克代表戴安娜應戰，最終和解收場。又例如在2003年，《每日鏡報》的記者進入王室工作兩個月，彭力克代表英女王，向法庭要求禁止資料外洩。

彭力克亦多次代表香港政府，包括外傭居港權的司法覆核、新移民的綜援案，他都代表香港政府出戰。在2003年討論廿三條立法之時，他亦站在政府的一方，指出政府的立法建議沒有抵觸基本權利。而2020年泛民主派在立法會內務委員會主席選舉拉布，主席梁君彥亦有諮詢彭力克的意見，最終決定引用《議事規則》處理。

不過，彭力克亦會挑戰政府，他曾代表商人米勒（Gina Miller）就「脫歐」兩度挑戰英國政府。在2013年的香港變性人婚權案，他代表變性人W司法覆核政府的婚姻限制。