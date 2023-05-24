英超｜哥迪奧拿承諾繼續執教曼城　促盡快解決財政違規案

曼城周日（21日）提前捧起英超獎盃，距離「三冠王」只差兩場勝仗，更有機會高舉夢寐以求的歐聯冠軍。不少曼城球迷擔心，若哥迪奧拿領軍達成創舉，他就會急流勇退。哥帥在對白禮頓的賽前記者會上，向球迷大派定心丸，表示下季仍會繼續執教曼城。



哥迪奧拿（Pep Guardiola）由2016年夏天執教曼城，贏盡本土錦標，一直朝着夢寐以求的歐聯獎盃進發，如今只差一步，只要在歐聯決賽擊敗國際米蘭，就能稱霸歐洲。哥帥已留在曼城7個球季，是他執教最長時間的一間球會，外界亦推測他會否在高舉歐聯獎盃後，同時宣布離任曼城主帥一職。

「不用擔心，我會留低！」哥迪奧拿在對白禮頓的記者會上如此說道，他直言與球隊的合約至2025年才屆滿，「不論結果如何，我下季都會繼續留在這裏，雖然我不知道那兩場決賽贏了或輸了後，感覺會如何，但我與球隊有合約，當我簽約後就會尊重球會。」

再奪英超冠軍且三冠王「叫糊」，讓不少球迷擔心哥帥下季會功成身退，但他承諾自己仍會留在球會。（路透社）

倘若哥迪奧拿留隊，他就要面對另一困難。曼城早前被指控在2009/10至2017/18球季期間，超過100次違反賽會財政條款，當時英國廣播公司（BBC）指，罰則可由罰款、扣分以至逐出英超。

哥迪奧拿希望事情能盡快解決並得出結論，「這樣若我們做錯了什麼，每個人都會知道。同時如果我們像球會一直以來所堅信的一樣，一直在做正確的事，那人們便不會再談論此事。我們希望明天便能有結果，如果是今天下午那便更好。」

哥迪奧拿在曼城已贏盡本土一切榮譽，今季有望贏下渴望多時的歐聯冠軍，衝擊三冠王。（Getty Images）

「迪沙比是近20年最具影響力領隊之一」

白禮頓目前排在英超第6位，來季至少擁有參與歐協聯（UECL）甚至歐霸的資格，為球會史上首次征戰歐洲賽事。作客白禮頓在即，哥帥賽前大讚對方主帥迪沙比（Roberto De Zerbi），形容他是「近20年最具影響力領隊之一」。

「沒有一支球隊以他們這種方式來比賽——那很獨特。當他到來時，我便感覺到將會為英超帶來巨大影響，不過我沒預期過他能在這種球隊中做到這一點。」哥迪奧拿說道，他與迪沙比都被提名今季英超最佳領隊。「白禮頓平均每場比賽創造20至25次機會——比任何對手都出色得多。他以一種我很長很長時間都沒見過的方式獨佔球權。球隊每個人都參與其中，連門將也像一名控球中場。」

迪沙比執教白禮頓首季，已創下隊史最佳成績。（Getty Images）

他認為白禮頓完全配得起他們所得到的讚美與成功，並稱自己從這支球隊身上學習到許多。

曼城將在香港時間6月3日晚上10時的足總盃決賽面對曼聯；歐聯決賽則在6月10日深夜3時，對手為國際米蘭。