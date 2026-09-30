亞運會2026｜壘球港韓戰的可愛風景　梁芷茵兒子現場為媽媽打氣

亞運前，《01體育》寫下香港女子壘球隊成員梁芷茵的成長誌，由媽媽的女兒變成兒子的媽媽，女子心事盛載於三屆亞運。想不到，成長誌在今天的名古屋亞運來了一篇外傳，本來不打算帶兒子栩辰到亞運現場觀戰的爸爸、爺爺和嫲嫲，最終出現於安城市綜合運動公園壘球場觀眾席，16個月大的栩辰還從家中帶了他的「私家棒」，當媽媽出場時，他一時揮動球棒，一時揮動區旗，隔空陪着媽媽一起奮鬥。

張倩儀名古屋現場直擊



亞運壘球｜梁芷茵。（夏家朗攝）

亞運壘球｜看到媽媽梁芷茵在球場上揮棒，栩辰也在看台模仿媽媽。（張倩儀攝）

對韓國一戰是香港女子壘球隊今屆最大目標。賽事原定昨日（30日）中午舉行，但因為天雨改至昨日下午，後來再延到今日早上，港隊因而要一日兩戰，上午對韓國，下午對中國。

亞運壘球｜港韓戰因為天雨押後一日。（楊宇翹攝）

可惜港隊最終以1：7不敵韓國，未能在勁敵身上取得今季第二勝，但梁芷茵戰至最後一局仍沒放棄，當時港隊一出局、黃楚曦進佔一壘，梁芷茵敲出內野滾地球，她全力朝一壘衝刺，可惜港隊被韓國雙殺，今屆亞運後退役的梁芷茵，在壘球生涯最後一次對韓國，始終未能以勝利作結。

看台上的栩辰，對於媽媽孰勝孰敗沒有概念，只知道看見媽媽出場就拍拍手仔打氣，或者出動從家中帶來的「私家棒」，在看台上模仿媽媽揮棒。

「好感動，好想哭……雖然他年紀小，但他知道的事比我們想像中多，他會支持媽媽的。」梁芷茵賽後從記者口中知道栩辰隔空「作戰」，感動得眼眶發熱。

亞運壘球｜2018年亞運，梁芷茵取得港隊歷來首分，賽後與媽媽相擁落淚。（資料圖片；潘思維攝）

亞運壘球｜港韓戰因為天雨押後一日，梁芷茵的家人昨日白行一趟，栩辰則獲得媽媽抱一個，不過媽媽離開後便忍不住哭。（楊宇翹攝）

2018年首戰亞運，梁芷茵敲出安打後一氣呵成上壘、盜壘再跑回本壘，在韓國身上取得香港歷來亞運首分，與現場觀戰的媽媽相擁落淚；到了2023年，她帶着媽媽離世前留下的堅毅精神，在杭州亞運擊敗泰國，錄得香港隊歷來首場勝仗；來到今屆的名古屋，她把兒子抱在懷中，由媽媽的女兒變成兒子的媽媽，三屆亞運記錄了梁芷茵的青春。

亞運壘球｜栩辰爸爸帶着兒子為媽媽梁芷茵打氣。（張倩儀攝）

亞運壘球｜看到球場上的媽媽，栩辰開心笑笑。（張倩儀攝）

對比昨天滂沱大雨，安城市今日萬里無雲，比開賽時間早了一小時到場的爺爺、嫲嫲、爸爸和寶寶，在看台上「乾煎」了一個上午。開場前栩辰已玩到「頭毛髻仔」都濕了一截，爺爺嫲嫲輪流撥扇降溫，栩辰又興奮地想走到看台第一排，隔着鐵絲網尋找媽媽。16個月大的寶寶只有幾分鐘的專注力，他在爸爸懷抱聽了一會球賽細節，「好球」、「差一球」、「你睇吓媽咪呀」，便開始想「扭計」，此時嫲嫲出動「絕招」，威化餅、果汁、蛋糕仔、水水，爸爸索性請爺爺嫲嫲幫手照顧栩辰一會，自己全情投入看香港隊比賽。

亞運壘球｜栩辰開始想「扭計」，嫲嫲出動威化餅、果汁、蛋糕仔、水水等「絕招」。（張倩儀攝）

亞運壘球｜栩辰開始想「扭計」，嫲嫲出動威化餅、果汁、蛋糕仔、水水等「絕招」。（張倩儀攝）

亞運壘球｜栩辰開始想「扭計」，嫲嫲出動威化餅、果汁、蛋糕仔、水水等「絕招」。（張倩儀攝）

亞運壘球｜栩辰開始想「扭計」，嫲嫲出動威化餅、果汁、蛋糕仔、水水等「絕招」。（張倩儀攝）

亞運壘球｜栩辰開始想「扭計」，嫲嫲出動威化餅、果汁、蛋糕仔、水水等「絕招」。（張倩儀攝）

在亞運前訪問梁芷茵的時候，她說一家人沒計劃來名古屋觀戰，但大家最後時刻還是趕及訂上機票和酒店，一起支持媽媽的最後一個亞運。問爸爸為何有此決定，他禮貌地婉拒訪問，表示想靜靜地支持太太作戰。

亞運壘球｜梁芷茵的丈夫說，只想靜靜地支持太太。（夏家朗攝）

亞運壘球｜梁芷茵的丈夫說，只想靜靜地支持太太。（夏家朗攝）

隨着比賽推進，進入正午時分，現場酷熱得令人有虛脫的感覺。大人想哄栩辰睡覺，不知是否因為太熱，寶寶不願被人抱起，直到完場一刻，爸爸抱起栩辰走到看台最前排，見了媽媽一面，栩辰開心得又拍拍手仔，不過媽媽要趕去準備下午對中國的比賽，打個招呼便要暫別。

「多一個非常重要的小球迷在場，不過比賽時始終保持專注，只會考慮比賽的事。他見到我，一定會開心的，雖然他長大後未必記得，但至少我可以告訴他這個過程，媽媽正在為自己熱愛的事非常努力，希望寶寶長大後也能找到自己喜歡的事，朝着目標全力衝刺。」梁芷茵賽後說。

雖然今天未能達到擊敗韓國這個目標，對中國一戰亦以2：12落敗，香港女子壘球隊仍繼續日前以5：2擊敗新加坡後，爭取今屆亞運第二場勝仗，明天將對泰國、後天將對菲律賓，這是梁芷茵壘球生涯的最後兩場亞運賽事。

亞運壘球｜比賽完場，梁芷茵期主栩辰長大後也找到自己熱愛的事努力，向目標邁進。（張倩儀攝）