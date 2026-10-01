亞運會2026︱壁球女團港隊晉金牌戰　陳善鈺絕地反勝何子樂守尾門

香港隊在名古屋亞運會2026壁球項目已獲得1金1銀1銅，今日在團體賽4強再度出擊。率先出戰的女子隊，順利在準決賽以2：1擊敗印度，坐銀望金。男子隊同樣晉身4強階段，與巴基斯坦力爭出線。



亞運會2026壁球女團4強︱陳善鈺第一場絕地反勝。

香港隊由女單銅牌得主陳善鈺打頭陣，硬撼今屆女單銀牌得主Anahat SINGH，頭兩局以9：11、8：11落後局數0：2後，絕地大反擊，陳善鈺先以11：6追迎一局，雙方實力接近戰情緊湊，最後兩局均戰至刁時，陳善鈺以13：11、12：10再贏兩局，以局數3：2反勝，為港隊先下一城。

亞運會2026壁球女團4強︱今屆女單銀牌得主Anahat SINGH領先兩局，陳善鈺連贏3局絕地反勝。（資料圖片/路透社）

第二場港隊派出李嘉兒鬥Tanvi Khanna，首局11：4先贏一局，然而雙方鬥得精彩之下，印度球手在局尾把握力較佳，以13：11、11：9、13：11連追3局，後上局數3：1勝出，印度隊追平1：1。

亞運會2026壁球女團4強︱李嘉兒。（資料圖片）

決勝第三場港隊派出何子樂應戰，對手為已屆40歲的印度名將Joshna Chinappa。何子樂全場佔盡上風，以11：4、11：7、11：9直落3局輕取對手，並帶領港隊2：1力克印度，晉身金牌戰。決賽對手會是另一場準決賽東道主日本對馬來西亞的勝方。