亞運會2026︱壁球男團港隊力戰負巴基斯坦　連續5屆踏上頒獎台

已獲得1金1銀1銅的香港壁球隊，今日（10月1日）在名古屋亞運會2026團體賽4強再度出擊。女子隊挫印度晉身金牌戰後，輪到男子隊在4強與巴基斯坦力爭決賽席位。



亞運會2026壁球男團4強︱劉子均3：1反勝沙文，為港隊先得一分。（資料圖片）

雙方實力旗鼓相當，上屆亞運男團巴基斯坦獲銀牌，港隊獲銅牌，兩軍在4強交手港隊負1：2，今屆再次在準決賽相遇。第一場港隊由劉子均上陣，面對今屆男單銅牌得主沙文（Noor Zaman）。首局雙方難分高下，戰至刁時沙文以12：10先下一城。不過劉子均愈戰愈勇，以11：3、11：6、11：5連贏3局，以局數3：1反勝，為港隊取得第一分。

亞運會2026壁球男團4強︱梁子軒第二場負伊凡。（資料圖片）

第二場港隊由梁子軒對另一位今屆男單銅牌得主伊凡（Muhammad Irfan），首局伊凡佔盡上風先贏11：5。經過教練指導，梁子軒第二局重整旗鼓，開局以6：0遙遙領先，並以10：6獲得4個局點，但伊凡連贏4分追至10：10刁時，並以13：11後上贏得此局，第3局伊凡以11：7獲勝，以3：0勝出，為巴基斯坦追平場數1：1。

亞運會2026壁球男團4強︱黎卓楠。（資料圖片／AIANGOC）

第三場港隊由首戰亞運已獲混雙銀牌的黎卓楠，面對32歲的伊巴爾（Nasir Iqbal），首局雙方屢次因阻人問題爭拗，伊巴爾早段甚至兩度出手大力推跌黎卓楠。雙方得分梅花間竹，戰至刁時黎卓楠連贏兩分，以12：10先下一城。第二局依然火藥味濃，伊巴爾以11：3勝出，局數追平1：1。第三局伊巴爾續佔上風，黎卓楠末段力追，巴基斯坦球手仍以11：9拿下，局數領前2：1。黎卓楠第3局早段一度大幅落後，他咬緊牙關逐分追上，尾段力追至10：10刁時，伊巴爾終以14：12再贏一局，局數3：1勝出此仗，並擊敗港隊晉身金牌戰。

港隊即使落敗，但仍獲得銅牌，延續「優良傳統」，自壁球項目在2010廣州亞運增設團體賽以來，男團項目連續5屆全數能夠踏上頒獎台。