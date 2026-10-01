亞運會2026｜香港壘球最後一局熱血反勝泰國　單屆兩勝寫歷史新章

劉曉君、龐叡芝、黃皓晴、陳依琳、黃楚曦、梁芷茵，你不會在獎牌榜上看到她們的名字，但穿起香港隊球衣，即使只剩最後一個機會，她們都不會認輸，用盡全力奔跑上壘，最後有王牌投手劉雪汶充當「守護神」，為隊友守住在最後兩局由2：5反先6：5的勝局，香港女子壘球隊終擊敗泰國，取得今屆第二勝。

明天（2日）壘球煞科戰對菲律賓，同時是陣中三名老將梁芷茵、黃楚曦及林佩君的港隊告別戰。



（官方圖片）

香港女子壘球隊今屆以最少三場勝仗為目標：贏新加坡、贏韓國、贏泰國。日前擊敗新加坡後，昨日面對韓國卻錄得1：7的敗仗。經過一晚休息，今早對泰國一戰，不容有失；去屆杭州亞運，港隊曾以3：1擊敗對手。

然而兩局過後，港隊就以2：5落後，陷入苦戰。七局決勝的比賽來到第六局，港隊兩出局、龐叡芝在三壘，輪到劉曉君打擊，「我一定要送阿芝返本壘入分，所以打撻咗更加要全力跑」，她打出一記「撻Q」的安打後，全力向一壘衝刺，龐叡芝則衝回本壘。

踩壘一刻，劉曉君向球證示意「Safe」，豈料球證示意出局，「我一心覺得我係快啲到，佢話out嗰刻我真係心灰咗一下」，不過球證隨即更正泰國一壘手接不到球，劉曉君上壘、龐叡芝得分，「我覺得我哋係可以繼續入分，可以贏波」，當時港隊追至3：5。

亞運壘球｜香港隊反勝泰國，首次於單屆亞運取得第二勝。（HOY網絡媒體截圖）

亞運壘球｜香港隊反勝泰國，首次於單屆亞運取得第二勝。（HOY網絡媒體截圖）

來到第七局，港隊有趙澆慰和陳穎琛出局，只要泰國再「out」一名打者，比賽便會告終。站上打擊區的龐叡芝跟自己說：「用心打一球，無悔！將比賽延續給下一棒的小肥（黃楚曦）。」當時港隊有黃皓晴和陳依琳因四壞補送及安打進佔一、二壘，依然有一線生機，阿芝不負所託敲安，把黃皓晴送回本壘。

亞運壘球｜龐叡芝。圖為早前香港對新加坡一戰。（夏家朗攝）

亞運壘球｜黃楚曦。圖為早前對新加坡一戰。（夏家朗攝）

港隊追至4：5但仍然落後，黃楚曦面對的壓力與前一輪的龐叡芝相同。「芝芝上壘，壓力落在我身上，不過我今日打得特別平靜，可能因為開局不好，全隊氣氛有點緊張，我控制住情緒，希望可以穩住大局。」黃楚曦在一壞之後敲出二壘安打，陳依琳跑回本壘追平5：5，港隊上下欣喜若狂，龐叡芝及黃楚曦賽後同說：「多謝壘神！」

亞運壘球｜梁芷茵。圖為早前對新加坡一戰。（夏家朗攝）

不過港隊的任務尚未完結，老將梁芷茵走進打擊區，她要做的只有一件事：將走上三壘的阿芝送回本壘。雖然她未有安打，但泰國捕手漏接，阿芝朝本壘全衝前進，港隊在兩出局的驚險情況下，以一記4：0的攻勢，一下子反先6：5。

亞運壘球｜香港隊反勝泰國，劉雪汶完投兼錄得8次三振。（HOY網絡媒體截圖）

第七局上半完結，港隊在下半由攻變守，王牌劉雪汶站上投手丘。雖然她已投了過百球，但此時港隊勢不可擋，劉雪湊先把第一個打者三振出局，之後雖被對手敲安，但守備兩次接殺，港隊以6：5終結比賽，以一場熱血反勝，寫下單屆兩勝的歷史一頁。

亞運壘球｜陳依琳接殺，完結比賽。（官網圖片）

從昨日單日兩連敗到今日眾志成城反勝，總教練大島田賽前沒有說太多去調整球員心理，「今日賽前盡量簡單一點，告訴大家做回平時的動作，給自己信心，平靜作賽就可以」，結果香港女子壘球隊沒有辜負近一年的高強度訓練，面臨壓力仍能發揮訓練成果。

亞運壘球｜香港隊反勝泰國，首次於單屆亞運取得第二場勝仗。（HOY網絡媒體截圖）

亞運壘球｜香港隊反勝泰國，首次於單屆亞運取得第二場勝仗。（HOY網絡媒體截圖）

香港隊明日（2日）將對另一勁旅菲律賓，是今屆最後一場賽事，也是三名老將梁芷茵、林佩君和黃楚曦的告別戰，三人在亞運之後將會淡出港隊。2011年由日本重回香港發展的大島田，十多年來與三名老將並肩作戰，他說：「明天的比賽，我會好好記住你們，這是三名長輩球員的最後一場比賽，大家辛苦了一段時間，不要留力，去盡吧，打一場不留遺憾的比賽！」

亞運壘球｜老將梁芷茵的家人特地前來名古屋觀戰。（受訪者提供）