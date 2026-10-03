亞運會2026︱港隊帆船獲2金3銀2銅創歷屆最佳　貝俊龍終踏頒獎台

香港帆船隊在2026名古屋亞運會大豐收，收穫2金、3銀、2銅共7面獎牌，在青年組項目尤其出色，所有出賽水手全部有牌「落袋」。



亞運會2026．帆船︱貝俊龍在男子 ILCA 7組別獲得銀牌。（港協暨奧委會）

亞運會2026．帆船︱貝俊龍上屆「梗頸四」 今屆終踏頒獎台

今屆名古屋亞運帆船項目受當地天氣影響，賽程上各比賽項目受不同程度的延誤，不過香港一眾代表依然發揮出實力，創下在亞運歷屆最佳成績。巴黎奧運代表貝俊龍（Nicholas Bezy Halliday）上屆杭州亞運在男子ILCA 7組別（又稱：Single-handed dinghy）得第四名，與頒獎台只差一步，今屆參加同一項目，僅次韓國選手河知民，獲得銀牌，順利踏上頒獎台。

亞運會2026．帆船︱貝俊龍上屆失利，今屆如願踏上頒獎台。（港協暨奧委會）

阿輝、祥傑男子雙人高速艇與印度同分 最後一戰成績不及對手摘銅

港隊另外一對主力阿輝（Akira Sakai）、祥傑（Russell Aylsworth）繼上屆杭州亞運激戰摘銅後，今屆更在9場比賽後與印度隊同得23分，由於同分需以最後一場成績定名次，第9場印度得第二，阿輝、祥傑得第四，因此印度隊獲銀牌，港隊得銅牌，而阿輝、祥傑這對組合亦連續兩屆亞運能夠在男子49er級雙人高速艇（Skiff）獲得銅牌。

普珺麗、麥曉彤女子雙人高速艇奪銀

女子49er級雙人高速艇（Skiff）方面，港將普珺麗（Emily Polson）、麥曉彤以總成績15分，僅次得11分的日本隊，獲得銀牌。

洛雅怡與對手同分 因最後一場決賽成績與獎牌擦身而過

較為可惜的是，2020東京奧運代表、上屆亞運在女子ILCA 6級別獲得銀牌的洛雅怡 （Stephanie Louise Norton），今屆出戰同一項目雖在兩場決賽與印度選手同得14分，但由於在第二場決賽排第五，而對手則排第一，因此只獲「梗頸四」。泰國、新加坡選手分列第一、二名，銅牌由印度選手獲得。

亞運會2026．帆船︱上屆銀牌得主洛雅怡在女子ILCA 6級別得第四名。（港協暨奧委會）

港隊帆船小將齊閃耀 江芷棋、黃曦慧女子29er級雙人高速艇奪金

香港帆船隊在成人組表現已十分出色，以2銀1銅寫下歷屆最佳成績。今屆帆船項目同時設有青年組項目，一班香港小將的表現非常突出，江芷棋、黃曦慧在屬於U18（18歲或以下）組別的女子29er級雙人高速艇（Skiff）12場賽事以11分名列第一，力壓日本主場選手贏得金牌。

普令行、喬澔鏗男子29er級雙人高速艇「完美」奪金

出戰屬於U18（18歲或以下）組別、男子29er級雙人高速艇（Skiff）的普令行（Louis Oliver Polson）、喬澔鏗更加誇張，在12場賽事全數名列第一，扣除兩場最差表現的賽事，兩位同為15歲的香港小將以完美的10分贏得金牌，遠遠拋離其餘5對對手。

女子U18 ILCA 4級別賽事，年僅14歲的黃子曦在12場賽事後得29分，僅次以25分奪冠的泰國選手Pinchanok KLAYSOMBOON，獲得一面銀牌。

亞運會2026．帆船︱黃子曦在女子U18 ILCA 4級別獲銀牌。（港協暨奧委會）

男子U18 ILCA 4級別賽事方面，15歲的鄭祺翱（Tiago Cheng de Villemor Salgado）在12場賽事後得27分，僅以2分之差不及韓國及新加坡選手，獲得銅牌。

亞運會2026．帆船︱鄭祺翱在男子U18 ILCA 4級別獲銅牌。（港協暨奧委會）

今屆亞運會之前，香港歷年在亞運帆船項目共獲1銀3銅，上屆在杭州亞運的1銀1銅已是最佳。今屆一班主力表現出色，加上青年組小將大發神威，一口氣單屆取得2金3銀2銅共7面獎牌，刷新歷屆最佳。港隊在參賽8個帆船項目之中，7項成功踏上頒獎台，而唯一未能入三甲的洛雅怡，亦在同分的情況下得第四名，發揮非常出色。

亞運會2026．帆船︱香港帆船隊今屆亞運創下歷屆最佳成績。（港協暨奧委會）