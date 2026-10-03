亞運會2026︱港隊帆船獲2金3銀2銅創歷屆最佳 貝俊龍終踏頒獎台
香港帆船隊在2026名古屋亞運會大豐收，收穫2金、3銀、2銅共7面獎牌，在青年組項目尤其出色，所有出賽水手全部有牌「落袋」。
亞運會2026．帆船︱貝俊龍上屆「梗頸四」 今屆終踏頒獎台
今屆名古屋亞運帆船項目受當地天氣影響，賽程上各比賽項目受不同程度的延誤，不過香港一眾代表依然發揮出實力，創下在亞運歷屆最佳成績。巴黎奧運代表貝俊龍（Nicholas Bezy Halliday）上屆杭州亞運在男子ILCA 7組別（又稱：Single-handed dinghy）得第四名，與頒獎台只差一步，今屆參加同一項目，僅次韓國選手河知民，獲得銀牌，順利踏上頒獎台。
阿輝、祥傑男子雙人高速艇與印度同分 最後一戰成績不及對手摘銅
港隊另外一對主力阿輝（Akira Sakai）、祥傑（Russell Aylsworth）繼上屆杭州亞運激戰摘銅後，今屆更在9場比賽後與印度隊同得23分，由於同分需以最後一場成績定名次，第9場印度得第二，阿輝、祥傑得第四，因此印度隊獲銀牌，港隊得銅牌，而阿輝、祥傑這對組合亦連續兩屆亞運能夠在男子49er級雙人高速艇（Skiff）獲得銅牌。
普珺麗、麥曉彤女子雙人高速艇奪銀
女子49er級雙人高速艇（Skiff）方面，港將普珺麗（Emily Polson）、麥曉彤以總成績15分，僅次得11分的日本隊，獲得銀牌。
洛雅怡與對手同分 因最後一場決賽成績與獎牌擦身而過
較為可惜的是，2020東京奧運代表、上屆亞運在女子ILCA 6級別獲得銀牌的洛雅怡 （Stephanie Louise Norton），今屆出戰同一項目雖在兩場決賽與印度選手同得14分，但由於在第二場決賽排第五，而對手則排第一，因此只獲「梗頸四」。泰國、新加坡選手分列第一、二名，銅牌由印度選手獲得。
港隊帆船小將齊閃耀 江芷棋、黃曦慧女子29er級雙人高速艇奪金
香港帆船隊在成人組表現已十分出色，以2銀1銅寫下歷屆最佳成績。今屆帆船項目同時設有青年組項目，一班香港小將的表現非常突出，江芷棋、黃曦慧在屬於U18（18歲或以下）組別的女子29er級雙人高速艇（Skiff）12場賽事以11分名列第一，力壓日本主場選手贏得金牌。
普令行、喬澔鏗男子29er級雙人高速艇「完美」奪金
出戰屬於U18（18歲或以下）組別、男子29er級雙人高速艇（Skiff）的普令行（Louis Oliver Polson）、喬澔鏗更加誇張，在12場賽事全數名列第一，扣除兩場最差表現的賽事，兩位同為15歲的香港小將以完美的10分贏得金牌，遠遠拋離其餘5對對手。
女子U18 ILCA 4級別賽事，年僅14歲的黃子曦在12場賽事後得29分，僅次以25分奪冠的泰國選手Pinchanok KLAYSOMBOON，獲得一面銀牌。
男子U18 ILCA 4級別賽事方面，15歲的鄭祺翱（Tiago Cheng de Villemor Salgado）在12場賽事後得27分，僅以2分之差不及韓國及新加坡選手，獲得銅牌。
今屆亞運會之前，香港歷年在亞運帆船項目共獲1銀3銅，上屆在杭州亞運的1銀1銅已是最佳。今屆一班主力表現出色，加上青年組小將大發神威，一口氣單屆取得2金3銀2銅共7面獎牌，刷新歷屆最佳。港隊在參賽8個帆船項目之中，7項成功踏上頒獎台，而唯一未能入三甲的洛雅怡，亦在同分的情況下得第四名，發揮非常出色。
組別
項目
運動員
成績
男子組
雙人49er級
阿輝（Akira Sakai）、祥傑（Russell Aylsworth）
銅牌
U18雙人29er級
普令行（Louis Oliver Polson）、喬澔鏗
金牌
ILCA 7級
貝俊龍（Nicholas Bezy Halliday）
銀牌
U18 ILCA 4級
鄭祺翱（Tiago Cheng de Villemor Salgado）
銅牌
女子組
U18雙人29er級
江芷棋、黃曦慧
金牌
雙人49er級
普珺麗（Emily Polson）、麥曉彤
銀牌
ILCA 6級
洛雅怡（Stephanie Louise Norton）
第4名
U18 ILCA 4級
黃子曦
銀牌