名古屋亞運會2026帆船｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績

愛知．名古屋亞運2026的帆船項目將於9月26日至10月3日舉行，本文詳列香港帆船隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。



名古屋亞運2026帆船｜比賽日期

比賽日期：2026年9月26日至10月3日

比賽地點：愛知縣蒲郡市海陽遊艇港（Kaiyoh Yacht Harbor）

比賽項目：

男、女子雙人高速艇（49er級）

男、女子雙人少年男、女子（U18）高速艇（29er級）

男子 ILCA 7組別、女子 ILCA 6 組別

少年（U18）男、女子 ILCA 4 組別

男女混合雙人小艇470型

少年（U18）男女混合雙人小艇420型

金牌數目：10

名古屋亞運2026帆船｜香港帆船隊名單

香港帆船隊出戰名古屋亞運的名單，中國香港帆船運動總會經已公布，並已獲得港協暨奧委落實。帆船在亞運共10個項目，港隊在其中8項派出6男、6女共12位運動員參賽，較3年前杭州亞運多3人。

名古屋亞運2026帆船｜香港帆船隊名單 項目 運動員 男子雙人高速艇（49er級） 阿輝（Akira Sakai）、祥傑（Russell Aylsworth） 女子雙人高速艇（49er級） 普珺麗（Emily Polson）、麥曉彤 少年男子（U18）雙人高速艇（29er級） 包頌然（Louis Oliver Polson）、喬樂嵐 少年女子（U18）雙人高速艇（29er級） 江芷棋、黃曦慧 男子 ILCA 7組別 貝俊龍（Nicholas Bezy Halliday） 女子 ILCA 6 組別 洛雅怡（Stephanie Louise Norton） 少年（U18）男子 ILCA 4 組別 鄭祺翱（Tiago Cheng de Villemor Salgado） 少年（U18）女子 ILCA 4 組別 黃子曦

名古屋亞運2026帆船｜香港帆船隊賽程

大會尚未公布帆船項目詳細賽程，有待官方消息及按照香港運動員晉級形勢持續更新。

名古屋亞運2026帆船｜香港帆船隊賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 9月26日至10月1日 上午9:00 男子雙人高速艇（49er級） 阿輝（Akira Sakai）、祥傑（Russell Aylsworth） 女子雙人高速艇（49er級） 普珺麗（Emily Polson）、麥曉彤

名古屋亞運2026帆船｜香港帆船隊賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 9月26日至10月2日 上午9:00 少年男子（U18）雙人高速艇（29er級） 包頌然（Louis Oliver Polson）、喬樂嵐 少年女子（U18）雙人高速艇（29er級） 江芷棋、黃曦慧

名古屋亞運2026帆船｜香港帆船隊賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 9月28日至10月3日 上午9:00 男子 ILCA 7組別 貝俊龍（Nicholas Bezy Halliday） 女子 ILCA 6 組別 洛雅怡（Stephanie Louise Norton）

名古屋亞運2026帆船｜香港帆船隊賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 9月27日至10月3日 上午9:00 少年（U18）男子 ILCA 4 組別 鄭祺翱（Tiago Cheng de Villemor Salgado） 少年（U18）女子 ILCA 4 組別 黃子曦

洛雅怡曾出戰2020東京奧運，上屆亞運奪得銀牌。（Getty Images）

名古屋亞運2026帆船｜香港帆船隊往績

香港帆船隊曾先後在1994、1998連續兩屆亞運獲得銅牌。

他們近年的國際賽戰績穩步上揚，洛雅怡 （Stephanie Louise Norton）在女子 ILCA 6 組別出戰2020東京奧運，之後更在杭州亞運同一項目贏得銀牌，創下港隊在帆船項目最佳戰績。

阿輝（圖左）、祥傑（圖右）在2022杭州亞運男子雙人高速艇（49er級）摘銅。

阿輝（Akira Sakai）、祥傑（Russell Aylsworth）亦在杭州亞運男子雙人高速艇（49er級）激戰中摘銅，貝俊龍（Nicholas Bezy Halliday）在男子 ILCA 7組別得第四名，與頒獎台只差一步。

去年貝俊龍在全運會摘下香港帆船隊在全運會的「史上第一金」。（全運會）

上屆亞運香港帆船隊的1銀1銅，創下歷來最佳成績，之後一眾港隊持續突破，貝俊龍及阿輝、祥傑均成功出戰巴黎奧運。

去年貝俊龍更在全運會為港隊摘下代表團當屆首面金牌，也是香港帆船隊在全運會的「史上第一金」。

香港帆船隊上屆獲得亞運歷來最佳成績。

香港帆船隊歷屆亞運獎牌（1銀3銅）

1998釜山亞運

毛立琴/李珍儀 女子420級銅牌



1994廣島亞運

張美嫻/張佩珊 女子470級銅牌



2022杭州亞運

洛雅怡（Stephanie Louise Norton） 女子 ILCA 6 組別銀牌

阿輝（Akira Sakai）、祥傑（Russell Aylsworth） 男子雙人高速艇（49er級）銅牌

