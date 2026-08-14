名古屋亞運會2026帆船｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績
愛知．名古屋亞運2026的帆船項目將於9月26日至10月3日舉行，本文詳列香港帆船隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。
名古屋亞運2026帆船｜比賽日期
比賽日期：2026年9月26日至10月3日
比賽地點：愛知縣蒲郡市海陽遊艇港（Kaiyoh Yacht Harbor）
比賽項目：
男、女子雙人高速艇（49er級）
男、女子雙人少年男、女子（U18）高速艇（29er級）
男子 ILCA 7組別、女子 ILCA 6 組別
少年（U18）男、女子 ILCA 4 組別
男女混合雙人小艇470型
少年（U18）男女混合雙人小艇420型
金牌數目：10
名古屋亞運2026帆船｜香港帆船隊名單
香港帆船隊出戰名古屋亞運的名單，中國香港帆船運動總會經已公布，並已獲得港協暨奧委落實。帆船在亞運共10個項目，港隊在其中8項派出6男、6女共12位運動員參賽，較3年前杭州亞運多3人。
項目
運動員
男子雙人高速艇（49er級）
阿輝（Akira Sakai）、祥傑（Russell Aylsworth）
女子雙人高速艇（49er級）
普珺麗（Emily Polson）、麥曉彤
少年男子（U18）雙人高速艇（29er級）
包頌然（Louis Oliver Polson）、喬樂嵐
少年女子（U18）雙人高速艇（29er級）
江芷棋、黃曦慧
男子 ILCA 7組別
貝俊龍（Nicholas Bezy Halliday）
女子 ILCA 6 組別
洛雅怡（Stephanie Louise Norton）
少年（U18）男子 ILCA 4 組別
鄭祺翱（Tiago Cheng de Villemor Salgado）
少年（U18）女子 ILCA 4 組別
黃子曦
名古屋亞運2026帆船｜香港帆船隊賽程
大會尚未公布帆船項目詳細賽程，有待官方消息及按照香港運動員晉級形勢持續更新。
日期
香港時間
賽事
運動員
9月26日至10月1日
上午9:00
男子雙人高速艇（49er級）
阿輝（Akira Sakai）、祥傑（Russell Aylsworth）
女子雙人高速艇（49er級）
普珺麗（Emily Polson）、麥曉彤
日期
香港時間
賽事
運動員
9月26日至10月2日
上午9:00
少年男子（U18）雙人高速艇（29er級）
包頌然（Louis Oliver Polson）、喬樂嵐
少年女子（U18）雙人高速艇（29er級）
江芷棋、黃曦慧
日期
香港時間
賽事
運動員
9月28日至10月3日
上午9:00
男子 ILCA 7組別
貝俊龍（Nicholas Bezy Halliday）
女子 ILCA 6 組別
洛雅怡（Stephanie Louise Norton）
日期
香港時間
賽事
運動員
9月27日至10月3日
上午9:00
少年（U18）男子 ILCA 4 組別
鄭祺翱（Tiago Cheng de Villemor Salgado）
少年（U18）女子 ILCA 4 組別
黃子曦
名古屋亞運2026帆船｜香港帆船隊往績
香港帆船隊曾先後在1994、1998連續兩屆亞運獲得銅牌。
他們近年的國際賽戰績穩步上揚，洛雅怡 （Stephanie Louise Norton）在女子 ILCA 6 組別出戰2020東京奧運，之後更在杭州亞運同一項目贏得銀牌，創下港隊在帆船項目最佳戰績。
阿輝（Akira Sakai）、祥傑（Russell Aylsworth）亦在杭州亞運男子雙人高速艇（49er級）激戰中摘銅，貝俊龍（Nicholas Bezy Halliday）在男子 ILCA 7組別得第四名，與頒獎台只差一步。
上屆亞運香港帆船隊的1銀1銅，創下歷來最佳成績，之後一眾港隊持續突破，貝俊龍及阿輝、祥傑均成功出戰巴黎奧運。
去年貝俊龍更在全運會為港隊摘下代表團當屆首面金牌，也是香港帆船隊在全運會的「史上第一金」。
香港帆船隊歷屆亞運獎牌（1銀3銅）
1998釜山亞運
毛立琴/李珍儀 女子420級銅牌
1994廣島亞運
張美嫻/張佩珊 女子470級銅牌
2022杭州亞運
洛雅怡（Stephanie Louise Norton） 女子 ILCA 6 組別銀牌
阿輝（Akira Sakai）、祥傑（Russell Aylsworth） 男子雙人高速艇（49er級）銅牌